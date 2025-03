Al Pueblo Panameño

– Pueblo panameño no permitamos la privatización de los fondos de la Caja del Seguro Social, mira lo que está sucediendo en Argentina con los jubilados y pensionados, quienes están siendo reprimidos fuertemente, por estar luchando por jubilaciones dignas, contra un modelo que fracasó en ese país sureño y en otros tantos, pero que hoy la mafiocracia de quienes nos gobiernan pretenden implementar en Panamá.

-Por otro lado, le recordamos al Señor Mulino que nadie lo apoya, ese 34% que obtuvo de las votaciones fue prestado y ahora ese porcentaje que confío en usted hoy se encuentra decepcionado. Por lo que, en este país nadie lo apoya, excepto su equipo de gobierno y los estamentos de seguridad. Usted solo se sostiene por la fuerza.

– Que la compra de los juguetes aéreos en 187 millones para saciar su ego de militar frustado, porque como en teoría, nuestro país no tiene ejército, pero que en la práctica observamos otra. Es una bofetada una vez más a las necesidades más urgentes de nuestro país en materia de salud, educación, vivienda, trabajos dignos, entre otras. Las cuales siguen siendo las cenicientas del país.

– Usted Señor Mulino cree que, cuadrándose con los intereses del imperialismo estadounidense, será intocable y será un protegido de los yanquis. Pues está muy equivocado mírese en el espejo de Bin Laden, Zelensky, Noriega y otros, serviles a Estados Unidos, quienes cuando ya no les convinieron para sus nuevos planes, los desecharon y ese será su destino. Usted será el Zelensky de Latinoamérica. Le recuerdo la frase que dijo una vez, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger: “Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal”.

– Nos sentimos indignados y avergonzados de compartir la misma nacionalidad con personajes como usted Señor Mulino, que entrega el país como si fuera su finca privada, mientras los yanquis nos amenazan con tomarse el Canal y Jaime Fernández, director de la Policía, en la provincia de Colón, entregando mochilas a escolares con la bandera de Estados Unidos junto a militares norteamericanos. No se puede ser más arrastrado y servil. Ese mismo ejército que nos acribilló en enero de 1964 y en diciembre de 1989. Al respecto le recuerdo el pensamiento del gran Simón Bolívar: “Los Estados Unidos parecen estar destinados por la Providencia a causar miseria en América en nombre de la libertad”.

Por otro lado, vimos muy ufanado al Director de la Policía, dirigiendo como si de una operación militar se tratara, cuando apresó de manera ilegal e injusta a los compañeros y compañeras obreras del Suntracs. Le decimos que así mismo lo queremos ver en primera fila junto a los altos mandos de darse una invasión estadounidense, como reza el Artículo 305 de nuestra Constitución Nacional.

– Le reiteramos al Sr. Mulino No queremos reapertura de la mina en Donoso, No queremos en Darién ni en ningún otro lugar de muestro amado territorio bases militares estadounidenses, no queremos ver convertido nuestro país en cárceles clandestinas como la de Abu Graib, donde el criminal ejército yanqui cometió perversidades y aberraciones contra la población iraquí o como la base naval de Guantánamo, donde encarcelan de manera ilegal a quienes considera bajo sus parámetros como “terroristas”.

– Le decimos al Sr. Mulino que si es posible fortalecernos como nación libre, independiente y soberana, que si es posible forjar nuestro propio camino. Tomé nota de lo que está ocurriendo en los países de la región del Sahel en África y en otros países dignos del orbe. Porque cuando sus verdaderos líderes junto a su pueblo toman el lado correcto de la historia, no hay fuerza humana que detenga los procesos a los que están destinados a ser.

– Pueblo panameño tú tienes vocación de lucha, a lo largo de la historia lo has demostrado. Que las amenazas ni represión ni la criminalización de la protesta social ni el terrorismo de Estado te hagan retroceder, recuerda que somos 4 millones, y aquí quien tiene la última palabra es el pueblo panameño, el soberano legítimo.

¡Hasta la victoria siempre camaradas! ¡Patria libre o morir! ¡Venceremos!

Por: Dania Batista Guevara. Profesora de filosofía e Historia, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).

Alto y claro



