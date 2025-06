Una investigación revela los riesgos de la introducción de IA en la biología: amenazas para la biodiversidad

Un estudio de organizaciones del Sur Global advierte que el uso de inteligencia artificial en el campo de la biología sintética para diseñar y modificar ADN y generar nuevos organismos representa graves riesgos para la biodiversidad y la bioseguridad, incluyendo la posible creación de patógenos y armas biológicas. El arribo sorprendente de las Big Tech con su biología generativa es uno de los tantos fenómenos analizados en el nuevo informe “La Caja Negra de la Biotecnología”.

La inteligencia artificial comenzó a aplicarse en la biología sintética para diseñar, modificar y crear nuevas secuencias de ADN y proteínas. Mediante sistemas de IA se analizan grandes volúmenes de datos genéticos, se generan estructuras inéditas y se simulan organismos o moléculas para experimentos biotecnológicos. A esta combinación de IA y biología sintética se le llama biología generativa. El informe La Caja Negra de la Biotecnología advierte que grandes empresas como Google, Microsoft, Amazon y Alibaba están incursionando en la llamada biología generativa sin regulaciones claras ni mecanismos de control público.

Según el estudio, estas corporaciones desarrollan y aplican estas tecnologías sin transparencia sobre sus procesos ni supervisión independiente que evalúe sus impactos. Esto supone una grave amenaza para la biodiversidad, los ecosistemas y la salud humana ya que puede generar riesgosos patógenos y armas biológicas, además del uso indiscriminado de recursos naturales como agua y energía.

El Centro Africano para la Biodiversidad (ACBio), junto con la Red del Tercer Mundo (TWN, por sus siglas en inglés) y el Grupo ETC, analizan que si bien la biología generativa promete acelerar los procesos de innovación, opera como una “caja negra” que oculta decisiones clave y dificulta la supervisión humana, lo cual puede arrojar consecuencias drásticas. Las investigaciones hablan de una “caja negra” ya que permite analizar grandes cantidades de datos genéticos rápidamente, pero sus decisiones no son rastreables. Esto significa que, aunque se logran avances, no siempre entendemos cómo la IA llega a sus conclusiones.

Según este estudio, el campo de la biología generativa representa, de forma muy preocupante, un audaz acaparamiento de la información de las secuencias digitales de los recursos genéticos del mundo. Ya estamos siendo testigos de importantes inversiones en estos desarrollos y de poderosos actores digitales que impulsan el ciclo del bombo publicitario para generar fascinación, esperanza e inversión en la biología generativa. Por ejemplo, Microsoft está desarrollando herramientas como BioGPT, una aplicación de IA generativa (crea contenidos nuevos a partir de la información existente que encuentra y procesa) enfocada en biología sintética y salud. También Google, a través de su laboratorio DeepMind, creó AlphaFold que predice estructuras de proteínas.

Las organizaciones hacen un llamado urgente a establecer regulaciones estrictas que supervisen el desarrollo y uso de estas tecnologías, con el fin de proteger la biodiversidad y prevenir sus efectos negativos en las comunidades y el ambiente. Sin reglas claras y mecanismos de control, los riesgos asociados a la biología sintética impulsada por IA podrían volverse incontrolables.

El informe fue elaborado de cara a la 16° reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se realizó en Colombia a fines de 2024.

El texto completo puede descargarse en: La Caja Negra de la Biotecnología. Integración de

inteligencia artificial (IA) y biología sintética

Sobre el Grupo ETC

El Grupo “Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración” (ETC) es una organización internacional sin fines de lucro. Se dedica a monitorear el impacto de las tecnologías emergentes y las estrategias de las corporaciones sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos. Además, promueve el desarrollo de tecnologías socialmente responsables y controladas democráticamente.

Last modified: 31/05/2025