Perspectiva de la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil [Podcast]

Written by | 28/11/2025| Internacionales, Observatorio Socioambiental

La Cumbre de los Pueblos es un espacio internacional entre representantes de organizaciones, comunidades rurales y movimientos sociales que busca soluciones reales frente a los problemas sociopolíticos, económicos y ambientales globales y locales, generados por el modelo imperante desigual que ha usurpado los bienes comunes así como los derechos humanos y de la naturaleza. El estado de Belém do Pará en Brasil fue la sede de la Cumbre de los Pueblos realizada los días 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2025. Acción colectiva promovida como alternativa a la 30ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30), cuya convocatoria oficialista y corporativa, reduce la democracia participativa en las negociaciones para las soluciones reales frente a la crisis climática. En esta ocasión queremos compartir las voces de algunos representantes de organizaciones y países, sobre el encuentro y resultados como la perspectiva de la lucha popular hacia el futuro: una real Justicia Climática y Transición Energética Justa.

Escucha nuestro podcast con la representación de comunidades y organizaciones ecológicas de distintas regiones en la Cumbre de los Pueblos 2025 (Clikea Reproducir en navegador):

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila
Producción: Radio Temblor Internacional / Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Last modified: 28/11/2025

