MPVMSM: Exigen cierre real, no un nuevo contrato minero encubierto

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMSM, constituido por organizaciones ambientales y comunitarias, en conferencia de prensa el pasado miércoles 7 de octubre rechazó el informe de la comisión interministerial que propone un cierre “ordenado y autofinanciado” de la mina Cobre Panamá, en Donoso, Colón. Los voceros, Carlos Bichet del Centro đe Incidencia Ambiental CIAM, Rubén Ayarza de Despierta Donoso, y Raisa Banfield de la Fundación Pasos, entre otros, denunciaron que el plan es una reactivación disfrazada, pues plantea seguir extrayendo cobre por décadas para pagar el cierre, lo que extendería la vida del yacimiento y aumentaría los daños ambientales y sociales en Donoso y zonas aledañas.

El MPVM Exigen se respete el fallo de inconstitucionalidad, la Ley de Moratoria Minera y garantizar un cierre real, no un nuevo contrato encubierto.

Por: Milena Umaña. Colectivo Voces Ecológicas COVEC – Radio Temblor

Foto: Guasimomultimedia

COMUNICADO

Organizaciones sociales rechazamos la propuesta gubernamental

como una reactivación disfrazada y un nuevo engaño a la población

Panamá, 7 de octubre de 2026.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, integrado por más de 40 organizaciones

de distintos sectores sociales, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité

Panameño de la UICN, dirigentes del movimiento Despierta Donoso, Sal de las Redes,

Vigilia Nueva Soberanía y Organizaciones aliadas, rechazamos enérgicamente el

anuncio presentado el 30 de septiembre por la Comisión Interministerial sobre el futuro

de Cobre Panamá, lo cual denunciamos como una forma de manipulación y un nuevo

engaño al país.

1) La Comisión Interministerial propone una reactivación disfrazada

Hablar de un cierre ordenado autofinanciado por la misma operación minera durante

décadas, lo que plantea es reanudar la extracción para generar los recursos que

financiarán un cierre, sin precisar duración y que podría extenderse durante décadas.

● Establecer que la empresa solo tenga responsabilidades sobre un cierre futuro si

sus operaciones son reactivadas, pone nuevamente los intereses de la empresa

por encima del ambiente. Cobre Panamá ya cuenta con un “plan de cierre y

abandono” contemplado desde el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2011

y una fianza de 157 millones vigente hasta 2029 para respaldar el cierre, post cierre

e imprevistos en el proyecto.

● Con la Resolución de Gabinete N° 19 del 27 de febrero de 2024 el Estado

panameño estableció las bases y pasos para iniciar cuanto antes con la ejecución

del Plan Ordenado de Cierre Definitivo de Cobre Panamá.

● Sobre el riesgo de los arbitrajes, el fallo de 2023 afirmó que “los Estados no pueden

dejar de garantizar el bienestar general tomando medidas no discriminatorias de

buena fe” y que el riesgo de un eventual arbitraje no podía impedir el ejercicio del

control constitucional.

2) Las recomendaciones de la Comisión Interministerial carecen de sustento

jurídico

La Comisión insiste en que se acatará el Fallo de Inconstitucionalidad y de la Ley de

Moratoria Minera de 2023, cuando solo se limita a recomendar un análisis jurídico y

solicitar dictámenes a la Procuraduría de la Nación y a la Procuraduría de la

Administración, como si estas opiniones pudieran ir por encima de la Ley y del fallo de

la Corte.

● Los elementos fundamentales de los fallos de 2017 y 2023 son aspectos

plenamente vigentes como: la ausencia de licitación pública, la falta de un EsIA

actualizado, la violación del Acuerdo de Escazú y la afectación de los derechos

humanos y el ambiente. Estos aspectos no pueden ser ignorados mediante una

nueva fórmula contractual o dando otro nombre a una nueva concesión minera

para pasar por encima de la ley. No hay forma legal de reactivar el proyecto sin

violentar los elementos vivos del fallo y la ley de moratoria.

● Asimismo, la Corte fue enérgica en señalar como “una afrenta a la separación de

poderes” que, ante la sentencia anterior, se hubiese “negociado un contrato de

concesión incurriendo en los mismos yerros”; y que se mencionara el contrato

anterior, “como si la Sentencia de Inconstitucionalidad no hubiese sido dictada.”

3) La propuesta expone al ambiente y las comunidades a mayores daños

Es una falacia prometer un “costo cero” sobre una actividad cuyos costos sobre el

agua, los ecosistemas, la salud, la vida y los derechos humanos de las comunidades y

las futuras generaciones son inestimables e impagables. Que la empresa pague el

cierre a largo plazo con los ingresos de más explotación implica que los costos

nuevamente sean asumidos por los ecosistemas, las comunidades, las futuras

generaciones y nuestros recursos minerales.

● La Comisión plantea que la huella de la mina no debe seguir creciendo y que debe

reducirse progresivamente, pero sin sustento científico y operativo. Reactivar la

explotación implica que aumente la Instalación de Manejo de Relaves, que se

genere mayor drenaje ácido y los riesgos asociados, especialmente para los

cuerpos de agua.

● Asimismo, el gobierno da por incuestionables los resultados de una auditoría, que

no solo resultó de la revisión de los documentos de la propia empresa, sino que

presenta graves deficiencias al no haber considerado los estudios de calidad de

agua, de principios de este año, contratados por el Ministerio de Ambiente, en los

que se advierte sobre excedencias significativas de metales pesados en los

cuerpos de agua: como cobre, aluminio, molibdeno y hierro.

4) Otra negociación de espaldas de la población y las comunidades

El futuro de la mina tiene implicaciones para las comunidades y los destinos del país.

Pese al rechazo social generalizado hacia la minería, el gobierno ha reemplazado la

participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú con la propaganda sobre

contrataciones o promesas de contratos puntuales en reemplazo de la voluntad de la

mayoría de los pobladores de las comunidades de Donoso y del país.

● La Comisión Ministerial incluso va más allá cuando presentan selectivamente como

sustento a sus recomendaciones, las encuestas encargadas a una sola firma, con

preguntas sesgadas que aparenten aceptación social hacia la reactivación minera.

● Las encuestas que ha visto el país en los medios de comunicación durante más de

dos años sostienen el rechazo mayoritario a la reapertura de la mina en más del 60

por ciento, inclusive si las condiciones fuesen más favorables para el Estado. Esto

no solo demuestra una medición concreta sino un alza en la conciencia ambiental

de los panameños y panameñas que desconoce el Informe de los ministros.

Por las implicaciones legales, ambientales y sociales antes expuestas, rechazamos de

manera contundente la propuesta presentada por la Comisión interministerial.

Demandamos que el gobierno cumpla con el compromiso de un verdadero cierre

definitivo, seguro y ordenado, con transparencia y participación ciudadana, según lo

establecido en la Resolución de Gabinete 19 de 2024, y se trabaje en robustecer la

defensa del Estado panameño ante los arbitrajes internacionales.

E instamos al presidente de la República a rechazar esta propuesta que nos sometería

a una nueva transgresión de nuestro Estado de Derecho, del cumplimiento de los

derechos humanos y la sostenibilidad de las presentes y futuras generaciones.

¡Panamá vale más sin minería!

Last modified: 08/10/2026