MPVMSM: Exigen cierre real, no un nuevo contrato minero encubierto

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMSM, constituido por organizaciones ambientales y comunitarias, en conferencia de prensa el pasado miércoles 7 de octubre rechazó el informe de la comisión interministerial que propone un cierre “ordenado y autofinanciado” de la mina Cobre Panamá, en Donoso, Colón. Los voceros, Carlos Bichet del Centro đe Incidencia Ambiental CIAM, Rubén Ayarza de Despierta Donoso, y Raisa Banfield de la Fundación Pasos, entre otros, denunciaron que el plan es una reactivación disfrazada, pues plantea seguir extrayendo cobre por décadas para pagar el cierre, lo que extendería la vida del yacimiento y aumentaría los daños ambientales y sociales en Donoso y zonas aledañas.
El MPVM Exigen se respete el fallo de inconstitucionalidad, la Ley de Moratoria Minera y garantizar un cierre real, no un nuevo contrato encubierto.
Por: Milena Umaña. Colectivo Voces Ecológicas COVEC – Radio Temblor
Foto: Guasimomultimedia
COMUNICADO
Organizaciones sociales rechazamos la propuesta gubernamental
como una reactivación disfrazada y un nuevo engaño a la población
Panamá, 7 de octubre de 2026.
El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, integrado por más de 40 organizaciones
de distintos sectores sociales, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité
Panameño de la UICN, dirigentes del movimiento Despierta Donoso, Sal de las Redes,
Vigilia Nueva Soberanía y Organizaciones aliadas, rechazamos enérgicamente el
anuncio presentado el 30 de septiembre por la Comisión Interministerial sobre el futuro
de Cobre Panamá, lo cual denunciamos como una forma de manipulación y un nuevo
engaño al país.
1) La Comisión Interministerial propone una reactivación disfrazada
Hablar de un cierre ordenado autofinanciado por la misma operación minera durante
décadas, lo que plantea es reanudar la extracción para generar los recursos que
financiarán un cierre, sin precisar duración y que podría extenderse durante décadas.
● Establecer que la empresa solo tenga responsabilidades sobre un cierre futuro si
sus operaciones son reactivadas, pone nuevamente los intereses de la empresa
por encima del ambiente. Cobre Panamá ya cuenta con un “plan de cierre y
abandono” contemplado desde el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2011
y una fianza de 157 millones vigente hasta 2029 para respaldar el cierre, post cierre
e imprevistos en el proyecto.
● Con la Resolución de Gabinete N° 19 del 27 de febrero de 2024 el Estado
panameño estableció las bases y pasos para iniciar cuanto antes con la ejecución
del Plan Ordenado de Cierre Definitivo de Cobre Panamá.
● Sobre el riesgo de los arbitrajes, el fallo de 2023 afirmó que “los Estados no pueden
dejar de garantizar el bienestar general tomando medidas no discriminatorias de
buena fe” y que el riesgo de un eventual arbitraje no podía impedir el ejercicio del
control constitucional.
2) Las recomendaciones de la Comisión Interministerial carecen de sustento
jurídico
La Comisión insiste en que se acatará el Fallo de Inconstitucionalidad y de la Ley de
Moratoria Minera de 2023, cuando solo se limita a recomendar un análisis jurídico y
solicitar dictámenes a la Procuraduría de la Nación y a la Procuraduría de la
Administración, como si estas opiniones pudieran ir por encima de la Ley y del fallo de
la Corte.
● Los elementos fundamentales de los fallos de 2017 y 2023 son aspectos
plenamente vigentes como: la ausencia de licitación pública, la falta de un EsIA
actualizado, la violación del Acuerdo de Escazú y la afectación de los derechos
humanos y el ambiente. Estos aspectos no pueden ser ignorados mediante una
nueva fórmula contractual o dando otro nombre a una nueva concesión minera
para pasar por encima de la ley. No hay forma legal de reactivar el proyecto sin
violentar los elementos vivos del fallo y la ley de moratoria.
● Asimismo, la Corte fue enérgica en señalar como “una afrenta a la separación de
poderes” que, ante la sentencia anterior, se hubiese “negociado un contrato de
concesión incurriendo en los mismos yerros”; y que se mencionara el contrato
anterior, “como si la Sentencia de Inconstitucionalidad no hubiese sido dictada.”
3) La propuesta expone al ambiente y las comunidades a mayores daños
Es una falacia prometer un “costo cero” sobre una actividad cuyos costos sobre el
agua, los ecosistemas, la salud, la vida y los derechos humanos de las comunidades y
las futuras generaciones son inestimables e impagables. Que la empresa pague el
cierre a largo plazo con los ingresos de más explotación implica que los costos
nuevamente sean asumidos por los ecosistemas, las comunidades, las futuras
generaciones y nuestros recursos minerales.
● La Comisión plantea que la huella de la mina no debe seguir creciendo y que debe
reducirse progresivamente, pero sin sustento científico y operativo. Reactivar la
explotación implica que aumente la Instalación de Manejo de Relaves, que se
genere mayor drenaje ácido y los riesgos asociados, especialmente para los
cuerpos de agua.
● Asimismo, el gobierno da por incuestionables los resultados de una auditoría, que
no solo resultó de la revisión de los documentos de la propia empresa, sino que
presenta graves deficiencias al no haber considerado los estudios de calidad de
agua, de principios de este año, contratados por el Ministerio de Ambiente, en los
que se advierte sobre excedencias significativas de metales pesados en los
cuerpos de agua: como cobre, aluminio, molibdeno y hierro.
4) Otra negociación de espaldas de la población y las comunidades
El futuro de la mina tiene implicaciones para las comunidades y los destinos del país.
Pese al rechazo social generalizado hacia la minería, el gobierno ha reemplazado la
participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú con la propaganda sobre
contrataciones o promesas de contratos puntuales en reemplazo de la voluntad de la
mayoría de los pobladores de las comunidades de Donoso y del país.
● La Comisión Ministerial incluso va más allá cuando presentan selectivamente como
sustento a sus recomendaciones, las encuestas encargadas a una sola firma, con
preguntas sesgadas que aparenten aceptación social hacia la reactivación minera.
● Las encuestas que ha visto el país en los medios de comunicación durante más de
dos años sostienen el rechazo mayoritario a la reapertura de la mina en más del 60
por ciento, inclusive si las condiciones fuesen más favorables para el Estado. Esto
no solo demuestra una medición concreta sino un alza en la conciencia ambiental
de los panameños y panameñas que desconoce el Informe de los ministros.
Por las implicaciones legales, ambientales y sociales antes expuestas, rechazamos de
manera contundente la propuesta presentada por la Comisión interministerial.
Demandamos que el gobierno cumpla con el compromiso de un verdadero cierre
definitivo, seguro y ordenado, con transparencia y participación ciudadana, según lo
establecido en la Resolución de Gabinete 19 de 2024, y se trabaje en robustecer la
defensa del Estado panameño ante los arbitrajes internacionales.
E instamos al presidente de la República a rechazar esta propuesta que nos sometería
a una nueva transgresión de nuestro Estado de Derecho, del cumplimiento de los
derechos humanos y la sostenibilidad de las presentes y futuras generaciones.
¡Panamá vale más sin minería!
Last modified: 08/10/2026