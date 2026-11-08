Chew Müley Tañi Chuchu?: nuevo documental sobre Julia Chuñil se estrenará simultáneamente en Chile y el extranjero

A dos años de la desaparición de la dirigenta mapuche, una nueva película de Hugo Farías y Víctor Hugo Gutiérrez profundiza en su historia de vida a través de los recuerdos y testimonios de su familia. En Valdivia, el estreno se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Casona Cultural.

El próximo 8 de noviembre se cumplen dos años desde la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, en la región de Los Ríos. Defensora del territorio y protectora del bosque nativo, Julia impulsaba la reivindicación de la Reserva Cora Número Uno-A, un predio en conflicto con el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, a quien su familia atribuye hostigamientos previos hacia la dirigenta.

En el marco de las actividades de conmemoración se estrenará Chew Müley Tañi Chuchu?, una nueva realización documental que tendrá exhibiciones simultáneas en distintos lugares de Chile y otros países, organizadas por agrupaciones vinculadas a la búsqueda de Julia Chuñil y la defensa de los derechos humanos.

La película da continuidad a Chew Müley, estrenada en noviembre de 2025, que abordó la búsqueda emprendida por la familia y los cuestionamientos a la investigación judicial. Esta segunda realización retoma esas tensiones, pero desplaza la mirada hacia la vida de Julia y los recuerdos que permanecen entre quienes la conocieron.

A través de registros de movilizaciones, acciones internacionales y actuaciones judiciales, el documental acompaña el recorrido de la familia en su búsqueda de justicia. Estas imágenes dialogan con escenas cotidianas y testimonios que evocan experiencias de infancia, recorridos por el territorio y encuentros familiares, recuperando la figura de Julia como mujer mapuche, madre, abuela y defensora del territorio.

En Valdivia, la exhibición se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Casona Cultural (Av. Costanera 723), con la participación de familiares de Julia Chuñil y organizaciones locales. La actividad será abierta a la comunidad.

Ficha técnica

Título: Chew Müley Tañi Chuchu?

Duración: 25 minutos aproximadamente

Dirección y producción: Hugo Farías y Víctor Hugo Gutiérrez

Guión, fotografía y cámara: Hugo Farías

Sonido: Hugo Farías y Víctor Hugo Gutiérrez

Montaje: Víctor Hugo Gutiérrez

Música: Evelyn Cornejo, Ñañita

Participan: Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Etelvina Díaz Chuñil, José Bastías Troncoso y Karina Riquelme Viveros.

Last modified: 08/11/2026