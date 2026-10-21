Campesinos de Veraguas exigen respuestas ante posible contaminación minera

Las afectaciones a las comunidades aledañas a la antigua mina de Remance en la provincia de Veraguas no se detienen a pesar del tiempo. La empresa minera nunca tuvo un cierre real y no le interesó las reparaciones ni restauraciones ambientales una vez abandonaron el sitio. Con el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá, el cual no tiene un plan de contingencia ante este tipo de fenómenos, existe incertidumbre entre la población al no tener acceso al agua y a un medioambiente sano. Un ejemplo claro lo están viviendo las comunidades aledañas a la antigua mina Remance, como La Gorda, quienes están preocupados porque la Quebrada Veneno, ante la posible contaminación con sedimentos y coloración, además que presenta mal olor, ya que, al darse el terremoto, se produjo un deslave que afectó los depósitos mineros hacia el cauce de la quebrada. Al producirse esta situación, el Estado les dio una solución temporal (agua embotellada). Los moradores por su parte interpusieron una denuncia y están a la espera de los resultados de las muestras de agua que recogieron el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud.

Escuche testimonios de campesinos de la comunidad de La Gorda aledaña a la antigua mina Remance:

La actividad minera en Panamá está regulada por el Decreto Ley No. 23 del 22 de agosto de 1963, que crea el Código de Recursos Minerales, así como sus modificaciones contempladas en la Ley 33 de 1984, Ley 20 de 1985 y Ley 8 de 1987. Desde su creación la normativa se concentró en la industrialización de los minerales, modificándose en respuesta a las exigencias de la bolsa de valores. Históricamente, el comportamiento del extractivismo se ha mantenido desde tiempos coloniales con rasgos de despojo, acumulación y transnacionalización de capitales. Por su propia naturaleza operativa, desvincula la responsabilidad estatal de salvaguardar el patrimonio natural, cultural y económico – nacional.

Remance es la escena evidente de las consecuencias del extractivismo minero: pobreza, contaminación y exclusión social. Y aunque la narrativa minera bajo eslóganes de sostenible, verde y amigable, siempre será un retroceso para la vida.

Mientras estuvo funcionando la mina, las comunidades nunca se beneficiaron y hoy en día rechazan cualquier actividad extractivista minera, porque la misma atenta contra la vida y la salud.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 21/10/2026