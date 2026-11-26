El pasado 24 de noviembre el Centro de Comunicación y Derechos (CECODES), presentó en la Universidad de Panamá un análisis de las noticias y Manual para el tratamiento informativo del Femicidio. En el mismo se examinó 43 noticias publicadas en medios nacionales sobre femicidio entre enero y agosto del presente año, revelando hallazgos importantes: la caracterización y repetición de las descripción de las acciones violentas del femicida; cerca de la mitad de las noticias se emplearon términos como homicidio o asesinato; la justificación del hecho hacia el agresor, la no consulta a ninguna fuente especializada en violencia de género; por otro lado, no se incluye información sobre dónde acudir por ayuda o denunciar sobre un posible caso de amenaza o situación de violencia de género.

A su vez, la periodista Itzel Araúz presentó el Manual para el Tratamiento Informativo del Femicidio, el cual es un instrumento formal para mejorar la práctica periodística con enfoque de género, con ética y respeto a la dignidad humana.

Escuchemos declaraciones de Claudia Figueroa Pino, profesora e integrante del Centro de Comunicación y Derechos (CECODES)

Los resultados del estudio demuestran la necesidad de alcanzar acuerdos formales con las directivas de los medios noticiosos y fortalecer las prácticas periodísticas desde la formación universitaria, para abordar los femicidios desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Por: Dania Batista G. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Martín Lizzano/ Jesús Guerra

Last modified: 27/11/2026