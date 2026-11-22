El futuro incierto de la humanidad tiene sus causas por el colapso del capitalismo en todas sus dimensiones. El istmo panameño por doquier forma parte de la incertidumbre glocal: guerras, territorios sacrificados, corrupción, represión y muerte. Una escena post oscurantista pero que bajo la tecnología irrumpe en la conciencia como una forma de dominio ejecutado por una élite criolla imitadora de los ejes de poder global. La cual buscan el beneplácito de los gobiernos locales para optar por concesiones extractivas de metales de transición, fuentes hídricas para la creación de paraísos de inteligencia artificial, playas de espejos solares y data center, cuyo objetivo es dominar el mercado del consumo (comida, agua, aire).

El debate sobre la apertura de la mina de cobre sobre el corredor biológico mesoamérica en Panamá, representa la escena descrita que se evidencia con el vil acto de violación al estado de derecho y a la paz ciudadana que manifestó rechazar la minería metálica en el año 2023. Hecho sostenido jurídicamente por dos fallos de inconstitucionalidad: del 21 de diciembre de 2017 ante la Ley 9 de 1997, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A. y el fallo de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023, que declara inconstitucional la Ley No. 406 de 20 de octubre de 2023 que establecía relaciones entre el estado panameño y la empresa First Quantum Minerals (FQM) y su filial Minera Panamá S.A..

Diversas voces de ciudadanos como expertos ante la coyuntura han exigido una fulminante consulta nacional por medio de un plebiscito, otros impulsar un modelo económico bajo la dinámica del sector marítimo por las ventajas de Panamá con el Canal Interoceánico pero con el dilema de crear embalses sobre territorios campesinos. Pero las juventudes de diversos sectores sociales en diversos espacios han promovido otros proyectos de crecimiento bajo la lógica de la calidad de vida y respeto humano, siempre atendiendo las condiciones y límites que la propia naturaleza ofrece.

En este podcast compartimos visiones y posicionamientos de la juventud organizada de Panamá con: Etuira Miranda del Movimiento 10 de abril del Tabasará (Pueblo originario Ngöbe Buglé) y Juan Alvarado de Juventudes Revolucionarias JR-16.

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Agradecemos compartir esta producción sonora, que es decir otras voces y miradas “por un mundo justo, solidario y ecológico”.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila.

Producción: Radio Temblor

Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Last modified: 22/11/2026