CIDH sesiona en Panamá sobre violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza

Panamá es la sede del 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que promueve y protege los derechos humanos en el continente americano. La cual se viabiliza por medio de peticiones de personas, grupos u organizaciones que alegan violaciones de derechos humanos. Esta sesión se realiza en la Ciudad de Panamá del 26 al 30 de octubre de 2026, en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño PARLATINO con la asistencia de delegaciones de pueblos originarios, defensores de la naturaleza y de los derechos humanos ante los relatores especiales para exigir acciones inmediatas y garantías para el respeto a la soberanía y vida de los pueblos.

En el marco de las sesiones, se realizan actividades bilaterales claves para visualizar los conflictos socioambientales entre otras temáticas, narradas por las propias víctimas y afectados por políticas extractivas máxime en estado que desconoce los DDHH o vulnera su ejercicio aumentando el riesgo para las defensoras y defensores. La tarde del lunes 26 de octubre, se realizó el diálogo la libre determinación y las autonomías indígenas en el continente: a 5 años del informe de la CIDH, en que intervinieron representantes indígenas para compartir avances como también los retos en materia de autonomías y autogobierno en las Américas. La jornada culminó con la conferencia internacional: Cierre del espacio cívico para las personas defensoras ambientales e indigenas en América Latina organizada por organizaciones ambientales locales e internacionales.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional del Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Last modified: 27/10/2026