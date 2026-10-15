España. Acampada por la Vivienda en Plaza Cataluña, Barcelona

El día 23 de septiembre, un centenar de personas y los principales sindicatos de inquilinas se reunieron en el barrio del Retiro, en Madrid, para oponerse al desalojo mandatado por la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión, S.L. contra Maricarmen, una mujer de 87 años que, aun pagando su alquiler regularmente, sufría esta vez una radical subida de precios que la expulsaba de su hogar.

El caso trascendió Madrid y ha sumado masivas protestas por el derecho a la vivienda a lo largo de España, tomando forma de “acampadas” que han ido oc(k)upando las principales plazas de las ciudades: en Madrid, la de Puerta del Sol; en Barcelona, la Plaza Cataluña.

Un informante estuvo presente en esta última, donde hasta la fecha pernoctan más de 300 personas. Desde allí, nos comparte esta cápsula-resumen a partir de una entrevista realizada el 2 de octubre a Luana Rocha, encargada de Comunicaciones de la acampada, quien amablemente sintetizó la problemática de la vivienda en España, las pugnas con las decisiones gubernamentales y parlamentarias, y los pasos que seguirán a la movilización.

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Fuente: medios libres y del pueblo...

Last modified: 15/10/2026