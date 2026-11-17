Distintas organizaciones sociales y ciudadanía realizaron una concentración pública en contra de las nuevas negociaciones entre el estado panameño y la empresa minera Cobre Panamá subsidiaria de la transnacional First Quantum. La convocatoria del pasado martes 17 de noviembre del presente año en los predios a la iglesia del Carmen en la ciudad de Panamá, es una fiel protesta de rechazó al chantaje de las demandas de arbitraje internacional de la empresa extractiva contra Panamá, y en en que el gobierno dirigido por el presidente José Raúl Mulino se ve presionado y obligado a negociar o asumir el costo de los efectos de las demandas. La cual es contraproducente debido a la naturaleza legal como la empresa en dos ocasiones violó la Constitución Política de la República de Panamá y dio por expulsado del sistema legal los antiguos contratos con la declaración de los fallos de inconstitucionalidad del 21 de diciembre de 2017, y el fallo de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023.

Escuchemos declaraciones de Gladys Vasquez del Colectivo Voces Ecológicas COVEC:

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Abrir una negociación llevaría a la violación de la moratoria minera que es la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023 que prohíbe otorgar nuevas concesiones, prórrogas y renovaciones. En este sentido, las diversas voces de representantes de la sociedad panameña han expresado el rechazo a la minería en todo su contexto, al cual invocan el Acuerdo de Escazú ratificado a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, ya que por ser un tema de interés nacional debe cumplirse una consulta a todo el país, y no solo a las comunidades aledañas al proyecto extractivo. Y ante la crisis de desempleo y desigualdad social se debe condenar a la corrupción, y también impulsar otros modelos de vida y progreso en equilibrio con la naturaleza y la soberanía de Panamá.

Las acciones de calle continuaran el jueves 19 de noviembre a las 4.30 pm ante la Expo Minera y la vigilia conmemorativa al fallo de inconstitucionalidad el viernes 27 de noviembre en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Fotografías: Dania Batista / Bienvenido Velasco

Last modified: 18/11/2026