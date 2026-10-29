Pueblos amazónicos presentan denuncia sobre violaciones de los derechos humanos a la CIDH 

En el marco del 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá voceros indígenas y defensores de la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú presentaron sus denuncias y peticiones ante los relatores especiales de derechos humanos para exigir acciones inmediatas frente a:

1. Vulneración de Derechos de Pueblos Indígenas Transfronterizos

2. Amenazas del Extractivismo (Ecuador)

3. Riesgos para Personas Defensoras de derechos en la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú

Escuchemos declaraciones de los representantes originarios de la Amazonía:

[Clikea en Reproducir en Navegador]

Representantes de cinco pueblos y nacionalidades indígenas transfronterizas de Colombia, Ecuador y Perú presentaron el informe “Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los Pueblos y Naciones Originarias Transfronterizas: violaciones sistemáticas y multidimensionales de derechos y obligaciones estatales de protección en Ecuador, Colombia y Perú”, un informe de autoría colaborativa y recopilado por María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines. El informe recoge la situación como el crimen organizado, extractivismo minero y petrolero, así también políticas gubernamentales de persecución y hostigamiento.

En este mismo orden, la comunidad de Las Naves, en la provincia de Bolívar, enfrenta con preocupación la decisión judicial que negó la acción de protección presentada frente a los posibles impactos del proyecto minero Curipamba-El Domo, que actualmente se encuentra en etapa de construcción.

Tras 14 días de audiencia, uno de los moradores de Las Naves nos advierte sobre los riesgos que la actividad minera representa para las fuentes de agua de las que dependen numerosas poblaciones de Bolívar y Los Ríos. [Ver video abajo]

Defender el agua es defender la vida, la tierra y el futuro de nuestros pueblos. Las comunidades defienden su derecho a vivir en un territorio que les permita producir alimentos, acceder a agua segura y sostener sus medios de vida.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor internacional

Last modified: 31/10/2026