Jornada por la Justicia Climática en Panamá

El Colectivo Voces Ecológicas COVEC, organización civil panameña con 18 años dedicada a la educación socioambiental y derechos humanos se honra en compartir los resultados y éxitos del Foro Taller: Cómo afecta la crisis climática a Panamá. Cuyo objetivo fue fomentar la participación ciudadana en busca de soluciones ante los efectos del cambio climático. Convocatoria que tuvo como fechas 24, 25 y 26 de septiembre de 2026 en el Centro Regional Universitario de Veraguas CRUV, la comunidad de San José de San Francisco de la Montaña, Veraguas y la comunidad costera de Santa Clara de la provincia de Coclé.

La crisis climática global, es un fenómeno sistémico en evolución que ha incidido en todos los sectores vivos del mundo. Para el movimiento por la justicia climática, no solo se reconoce en el ámbito científico, sino también en las diversas dimensiones y actividades humanas que trastoca lo económico, cultural y de los derechos humanos y de la naturaleza. Su acelerado efecto sobre el mundo ha convocado a expertos profesionales, gobiernos y a la sociedad civil organizada para dirimir en busca de soluciones consensuadas pero las probabilidades de acciones para minimizar sus efectos dependen de exhaustivas e intransigentes cumbres de cambio climático. Ya sea por los posicionamientos de las megas industrias extractivas que buscan sostener sus producción de materia sin cambiar el modelo de explotación junto al desvinculó de responsabilidades que pueda resarcir los daños y reparar las afectaciones como la deforestación, contaminación, el despojo territorial y violencia sobre la soberanía de los pueblos.

La jornada por la Justicia Climática denominada Cómo afecta la crisis climática a Panamá su modalidad fue pública con la participación de afectados y víctimas del cambio climático así como de la inacción del estado en proporcionar un diálogo franco con los sectores involucrados. La apertura estuvo a cargo del biólogo Isaias Ramos del Centro de Incidencia Ambiental CIAM y Meylin Quezada gestora agroecológica, de la asociación Origen y Futuro cuyas intervenciones fueron en base a:

1. Defensa territorial: incidencia y protección de los ecosistemas locales, fuentes de agua y la biodiversidad.

2. Transición energética justa: Promoción de energías renovables reales gestionadas por las propias comunidades, evitando el control corporativo.

3. Soberanía alimentaria: Impulso de la agroecología y el apoyo a los pequeños agricultores como respuesta al alto costo de la vida y al cambio climático.

La jornada estuvo compuesto de talleres prácticos que generó un diagnóstico local, nacional y global de los problemas socioambientales, cuya dinámica se baso en la democratización de la participación y de la palabra. Así como su debate para soluciones reales y acorde a las condiciones de las comunidades asistentes, que involucró fundamentos legales y estrategias de educación para la toma de decisiones en el marco del Acuerdo de Escazú.

El escrutinio popular sobre la crisis climática en el foro taller género puntos de encuentros y dicotomías:

Área de incidencia Problemas identificados Soluciones propuestas Biodiversidad Tala de arboles Reforestar bosques / Intercambio de semillas Aumento de incendios forestales Campaña sobre el manejo de la tierra y protección de fuentes hídricas Aumento de la temperatura o Sensación térmica Crear espacios verdes Sequía Campaña de reforestación efectivas con especies nativas Contaminación de fuentes hídricas (Uso de agroquímicos o sobreexplotación territorial para proyecto agroindustriales) Plan de contingencia para evitar el consumo y promover soluciones para su recuperación Disminución de fuentes hídricas Ahorro y captación de lluvia / Cosecha de agua Desastres naturales (Inundaciones, pérdida de bienes, riesgos a la salud y pérdida humana) Campañas de alertas y prevención antes efectos del clima Migración de especies / Escasez de peces Creación de viveros para tortugas / Siembra de corales Servicios públicos Infraestructuras techadas Generar proyectos integrales para resolver el problema de agua potable y alcantarillados donde se involucren las autoridades y la comunidad Disminución de la producción agricola Incentivar proyectos de regadíos y semillas Escasez y acceso a agua potable Implementar sistemas de reservas hídricas Mayor consumo energético Usar energía renovables reales Sobreexplotacion territorial para edificios residenciales Ordenamiento territorial Pérdida de agua debido al aumento descontrolado de pozos Control hasta prohibición en base a un estudio que determine su uso Falta de infraestructuras públicas (vías de tránsito, pasos peatonales, puentes públicos). Implementación de postes para iluminarias y mejoras a las servidumbres especialmente para acceso a las playas (mapeo) Mayor subsidio para obras públicas. Cumplimiento con la descentralización de recursos para las comunidades Afectación a la pesca debido a la migración de peces afectados por las temperaturas del mar Equiparar de recurso e implementos a pescadores Salud comunitaria Falta de educación y conciencia sobre los problemas y alternativas comunitarias Implementar espacio públicos de información Contaminación por el uso de agroquímicos Orientación sobre el uso controlado de los plaguicidas y buenas practicas agrícolas Problemas de salud (renales, estrés, salud mental) Campaña para mejorar el consumo de alimentos sanos e hidratación regular Generación de contaminantes (basura, plaguicidas y aguas residuales) Campañas de educación sobre la recolección de la basura y reciclaje / Ejecución de estrategias para evitar mal manejos de desechos tóxicos Justicia climática Brecha de información sobre proyectos y actividades ambientales por las autoridades Acceso a la información y seguimiento Aumento de conflictos por la naturaleza Promoción de alternativas comunitarias como la agroecología y turismo costero Falta de diálogos y acuerdos comunitarios para la sostenibilidad ambiental y productiva Plan de acción reales con autoridades locales y nacionales Nula información sobre estrategias ante el cambio climático Promover propias alternativas de acuerdo a las condiciones comunitarias Se desconocen las falsas soluciones a la crisis climática en la opinión pública panameña. Pero si se han implementados proyectos herméticamente Capacitación y monitoreo sobre la FSCC Fomentar la organizacion comunitaria para defender a naturaleza Educación y capacitación sobre leyes en derechos humanos y ambientales (Acuerdo de Escazú)

Los resultados de este proceso formativo y consultivo evidencio algunas connotaciones que implican la gobernabilidad socioambiental para incidir hacia una justicia social y justicia ambiental. Algunas que se concatenan son:

La falta de dinámicas y políticas que involucre a la ciudadanía La falta de manejo integral de los bienes ecológicos y en especial del agua La inminente afectación del cambio climático está desconectada de las reales estrategias de mitigación y adaptación.

Consideramos que una justicia climática debe tener un carácter reparador sobre los efectos negativos al planeta que han generado las grandes corporaciones contaminantes y la inacción de los gobiernos.

Nuestro aporte no constituye una mirada unilateral dentro del podio global. Por el contrario, es el resultado del Tejido Popular. Nuestro caminar ayuda a la colectividad a debatir, posicionar y transformar el desigual modelo desarrollo, es decir hacia una Transición Energética Justa y Solidaria.

Agradecimiento especial a las siguientes instituciones, grupos afines, organizaciones de base comunitaria OBC, medios de comunicación, periodistas y ciudadanos:

Centro Regional Universitario de Veraguas CRUV

Cooperativa de Servicios Múltiples El Despertar Campesino, R.L.

Asociación Origen y Futuro de Colón

Centro Educativo Básico General San José de San Francisco # 2

Centro Educativo Básico General de Santa Clara

Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE

Asociación Ambiente y Salud AMBISA

MIMAR Veraguas

Asociación de Educadores Veraguenses AEVE

Asociación de Pescadores de Santa Clara

Congreso Ngäbe Buglé y Campesino del Norte Santa Fe

Guardianes del Río Cobre

Movimiento Por un Veraguas Verde

Asociación para la Promoción del Saneamiento Ambiental en la Comunidad APROSAC

Asociación Blue Journey, Santa Clara

Fundación San José Verde FUSAVE

Centro de Incidencia Ambiental CIAM

Cooperativa Esperanza de los Campesinos de Santa Fé

OBC El Chorrillito

OBC El Cuay

OBC Los Hoyos

OBC Los Reyes

OBC La Bodega

OBC La Perdiz Arriba

OBC El Banquillo

El pintor Veraguense Franklin Solís

A los periodistas y medios:

Ismael Hernández. Programa Despierta Veraguas. Ondas Centrales

Equipo de periodistas de Radio Estéreo Mi Favorita

Rómulo Díaz. Programa Agenda

Regulo Franco. Radio Veraguas

A todas y todos muchas gracias…

Colectivo Voces Ecológicas COVEC por ““Por un mundo solidario, ecológico y justo”.

Last modified: 06/10/2026