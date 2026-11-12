36 años después, Panamá continúa recuperando la memoria de las víctimas de la invasión

El 20 de diciembre de 1989 quedó marcado en la historia de Panamá como una de las fechas más dolorosas para la memoria nacional. La invasión militar de Estados Unidos dejó muerte, destrucción y profundas heridas en la sociedad panameña. Detrás de cada víctima hubo una vida, una familia y una historia que, para muchos, permanece atravesada por la incertidumbre y la ausencia. Décadas después, la búsqueda de verdad, justicia y reconocimiento continúa.

En este contexto, el pasado 9 de noviembre se llevó a cabo un acto de profundo significado humano e histórico: la restitución e inhumación de los restos identificados del militar Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar estadounidense a Panamá.

En una ceremonia marcada por la solemnidad y la emoción, sus restos fueron entregados a su hermana, Jessica Aparicio, para recibir finalmente el descanso digno que merece, luego del proceso científico de identificación realizado por las autoridades forenses.

Escuchemos declaraciones de Jessica Aparicio, hermana de Roberto Adolfo Aparicio Oliva

El acto contó con la participación de representantes de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio Público, instituciones que han intervenido en los procesos de identificación, restitución y reconocimiento de las víctimas.

Después de tantos años de incertidumbre, esta restitución representa mucho más que la conclusión de un proceso de identificación. Significa que una familia puede recuperar parte de su historia y que la sociedad panameña tiene la oportunidad de reconocer, una vez más, que detrás de cada nombre y cada ausencia existen vidas humanas y familias que han esperado durante décadas respuestas y reconocimiento.

Por: Dania Batista. Radio Temblor Internacional

Fotos: Pedro Silva. Radio Temblor Internacional

Last modified: 12/11/2026