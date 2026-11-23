El domingo 22 de noviembre finalizó la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático en Turquía, conocida como COP31, con el fracaso de los países participantes para llegar a un acuerdo sobre un nuevo pacto para hacer frente a la crisis climática. Varias delegaciones rechazaron el borrador del documento final porque no mencionaba los combustibles fósiles. Muchos de los países más pobres también se expresaron contra la falta de compromisos financieros por parte de los países más ricos para contribuir a la adaptación a la crisis generada por el cambio climático.

“No es que el Sur Global esté suplicando asistencia y ayuda”, afirma la activista filipina por justicia climática Lidy Nacpil. “El planteo es que [los países ricos] han causado este problema y tienen que contribuir a solucionarlo”.

“A lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo el Norte Global evita asumir sus responsabilidades”, afirma Brandon Wu, director de políticas y campañas de la organización ActionAid USA. “Eso es lo que está provocando el estancamiento. No es algo nuevo de esta COP, pero se está volviendo cada vez más insostenible”.

También hablamos con otras dos destacadas activistas por la justicia climática que asistieron a la COP31: Tasneem Essop, de la organización Climate Action Network International, y Kathy Jetn̄il-Kijiner, integrante de la delegación de las Islas Marshall.

Fuente: democracynow.org

Last modified: 23/11/2026