Sobre el análisis del efecto del terremoto del 9 de octubre de 2026 en territorio panameño

1. La mina El Remance entre los años de1989 a 1991, estuvo acumulada de irregularidades en sus operaciones. La ejecución de cianuro bajo las infraestructuras como canchas de relaves y lagunas, fueron inconsistentes en su capacidad de evitar riesgos, a tal grado que trabajadores y pobladores expresaron que durante épocas de fuertes lluvias, se desbordó material químicos, cuyas pruebas nunca se realizaron o no fueron dada a la luz pública. Esto se sostiene de las constantes solicitudes que emitia el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables INRENARE (actualmente MiAmbiente) a la empresa minera sobre los riesgos de las descargas de cianuro y otros desechos próximo a la quebrada El Veneno.

2. Los efectos vertidos de las operaciones sufrían una alegalidad, un vacío jurídico que dispusiera de planes estratégicos para evitar contaminación o de mitigación sobre desechos acumulados, a tal fin la inexistencia de monitoreo no género documentación que diera sobre la efectividad de controles y manejo de la mina, la cual penalización o sanciones nunca se ejecutaron. Sin embargo en el último párrafo del informe en mención, se describe que: En 1993, la propia empresa describió el uso de cianuro de sodio, el manejo de relaves y la posibilidad de descargas esporádicas de excedentes de aguas industriales tratadas hacia quebrada El Veneno.

3. El tiempo no exime de responsabilidad ambiental, el uso que se dio a un territorio bajo procesos industriales. El no cierre formal y legal de la mina El Remance, demuestra las consecuencias que genera este tipo de actividad, a tal grado que no existe o no es público un informe riguroso bajo actuales instrumentos legales y científicos que determine para los pobladores que actividades son viables sobre zonas adyacente al antiguo proyecto minero.

4. El efecto del terremoto del pasado 9 de octubre de 2026, evidencia la carencia de planes de alertas y emergencia sobre poblaciones cercanas a ex industrias extractivas o en vigencia. La cual genera un ambiente de zozobra e inseguridad en el consumo de agua, aire y alimentos proveniente del territorio intervenido por la minería. El informe revela que las muestras recolectadas en el antiguo depósito de relave contienen concentraciones elevadas de arsénico y mercurio.

5. A pesar que su reapertura de la mina El Remance fue rechazada en el 2022, las poblaciones mantiene en su memoria colectiva las afectaciones a la salud que sufrieron, así como los daños ambientales y los testimonios de ex trabajadores accidentados hasta muertos en el marco de las operaciones y posterior al abandono de los accionistas de la mina.

6. Consideramos que el informe final debe contemplar de manera integral el análisis y su resultado sobre las muestras de aguas recolectadas de la antigua mina como las dispuestas para consumo humano proveniente de las fuentes y su procedimiento para su obtención (Pozos). Tal lo señala el párrafo 5 de la página 31 del informe: Finalmente, estos resultados plantean dos líneas de investigación diferenciadas: por una parte, determinar el origen de las alteraciones microbiológicas mediante análisis complementarios de coliformes totales y fecales, identificación de posibles fuentes y evaluación de las condiciones sanitarias de las fuentes hídricas; y, por otra, investigar la posible movilización de elementos potencialmente tóxicos y acidez desde los materiales mineros expuestos hacia el suelo, los sedimentos y el agua.

7. Las comunidades rurales como los ciudadanos veragüenses que se abastecen de agua proveniente de la Cuenca río Santa María, le urge el cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el informe preliminar. Y para tal efecto solicitamos la aprobación de la reglamentación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María y su reforma la Ley N° 436. Que reforma la ley 339 de 2022, que declara patrimonio natural nacional y área de protección hídrica a la cuenca del río santa maría, y dicta otras disposiciones. La cual contempla la incorporación de la sociedad civil organizada a través del Consejo Directivo y su formal y aprobada representación. Así como lo contempla también la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, sobre el Acuerdo de Escazú.

Veraguas, 22 de noviembre de 2026.

Alianza Cuidemos la Cuenca del Río Santa María

“Patrimonio Natural Nacional y Área de Protección Hídrica a la Cuenca del Río Santa María“

Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 y su reforma la Ley N° 436 de 2024.

Last modified: 22/11/2026