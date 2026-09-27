Defendamos el Alerce Costero YA!

Declaración Pública y lineamientos del Movimiento por la Defensa del Alerce Costero

El Movimiento por la Defensa del Alerce Costero es una agrupación que nace con la finalidad de proteger y luchar por la defensa del bosque y el Lahual. El Alerce (Fitzroya Cupressoides ) es un árbol milenario, patrimonio del pueblo mapuche y del planeta.

Nuestra motivación surge de un sentir profundo, de la decisión propia y autónoma de organizarnos en contra del extractivismo depredador que afecta tanto este como otros territorios.

Este movimiento nace el año 2018, momento en el que es ingresado a evaluación ambiental el proyecto, “Conservación Ruta T -720, cruce T -60 ( Las ventanas ) Alerce costero Cruce T-450(corral),” que cruzaría dentro del parque alerce costero y que forman parte de una vía que pretende unir la comuna de la unión con el puerto de corral.

Son 10 kilómetros de una ruta dentro del parque, con un ancho de 10 metros, sumando en total 17 hectáreas de parque nacional a destruir.

Este proyecto significaria la muerte inmediata de 850 Lahual (Alerces) de diferentes edades y el deterioro del hábitat de otros 4308 (afectación indirecta) según lo declarado en el proceso de evaluación ambiental en curso. La división del parque en dos, es un acto que se traduce en un ecocidio implícito. Esta intervención no sólo afectará a los alerces presentes, sino también al Foye (canelo) que se encuentran en gran presencia dentro de la ruta (árbol sagrado para nuestro pueblo mapuche), así también otras especies endémicas como lo son el Ciprés, Lumas, Hualles, Coihues, por nombrar algunas.

” Debido a lo restringido de su distribución y a la alta explotación que sufrió dado su alto valor maderero, esta especie fue declarada Monumento Natural por el D.S. N° 490/1976, posteriormente fue catalogada en Peligro por el tercer proceso de clasificación de especies en categoría de conservación (D.S. N° 51/2008) y adicionalmente se encuentra listada en el Apéndice I de CITES.” (informe Evaluacion Ambiental, Agosto de 2022)

Todo este daño se encuentra avalado tanto por las autoridades locales, que han presionado indebidamente a los servicios públicos como CONAF y el SEA para que aprueben rápido el proyecto, y el actual Gobierno “ecologista” de GABRIEL BORIC que vino recientemente a manifestar su público apoyo a la carretera.

Cabe aclarar que en este mismo parque se encuentra el árbol que, según los últimos estudios, sería el más longevo del planeta. El gran abuelo Alerce, de más de 5000 años de antigüedad.

Este devastador proyecto no sólo interferirá el hábitat de estas especies, ya que en el Parque Alerce Costero co-habitan diversos animales y vegetales, especies endémicas y microendemicas que se encuentran en peligro de extinción o peligro de conservación como es la Ranita de Darwin, el Zorro de Chilote, Carpintero Negro, el Hullin o Nutria de rio, entre otros. Y que han encontrado refugio dentro de este parque.

La carretera que se plantea construir ha sido determinada como una vía de conexión entre las comunas de Corral y La Unión, siendo el principal argumento el fomento del turismo para estas zonas.

En el caso de La Unión, la ruta de acceso al borde costero de la comuna es la ruta T-80 Hueicolla, la que se encuentra constantemente en pésimas condiciones.

En caso de Corral, la ruta T-450 Corral – Valdivia que, si bien hoy se encuentra en mejoramiento, el Estado no ha tenido la debida preocupación durante todos estos años en mantenerla en buen estado. El segundo acceso de esta comuna, es vía fluvial, y las concesiones administradoras de las barcazas sufren constantes problemas que han derivado en paros y protestas por parte de los vecinos para exigir un mejor servicio por parte del estado.

En las comunas de La Unión y Corral existe una abrumadora presencia de monocultivos forestales, siendo Forestal Arauco la de mayor presencia. Su actuar devastador ha ido rodeando el hábitat del bosque nativo y lugares ceremoniales mapuche, destruyendo espacios naturales, secando el agua y en consecuencia alterando nuestro ecosistema.

Negamos tajantemente que este proyecto sea una mejora para el vivir de nuestros pueblos, más bien responde a intereses de privados especialmente la industria forestal que busca expandir sus exportaciones por el puerto de corral a los mercados asiáticos, aumentando y consolidando un modelo económico que solo beneficia a sus dueños, destruye la naturaleza, y aumenta la crisis climática empobreciendo a los territorios.

Creemos que este proyecto beneficia más a intereses privados que buscan obtener una ruta que conecte desde el interior de la región, a la ruta 5 Sur. Que tiene relación directa con el paso internacional hacia Argentina y la conexión hacia el“anhelado” puerto de Corral. Generando un corredor industrial que facilita la presencia de transnacionales mineras, forestales, y agroindustriales en el cono sur de la región. Que sólo buscan saquear nuestra riquezas naturales y recursos naturales a nombre de progreso y desarrollo económico.

Como se presenta este proyecto es un engaño hacia la comunidad. Pues intenta esconder los verdaderos motivos por los cuales se quiere llevar a cabo este proyecto.

Existen múltiples necesidades y de mayor urgencia que resolver en la región. Como en temas de salud, falta de agua en los veranos en muchos sectores rurales, falta de vivienda, etc. Y que el gobierno este priorizando en su discurso esta carretera, resulta muy inquietante y sospechoso. Nos hace reafirmar nuestra desconfianza que esta no es una simple carretera para mejorar la conectividad y fomentar el turismo.

Este proyecto se encuentra hoy, en etapas finales de evaluación ambiental. Y, aún no existe claridad técnica de el real impacto que generará. La cantidad de alerces que serán destruidos y afectados es una estimación mínima y no una cifra exacta aún, tampoco las mitigaciones y las reparaciones al daño están definidas.

Pero lo más preocupante de este proceso es que: la decisión de aprobar o rechazar este proyecto no pasa por una decisión técnica que se tome en base a los antecedentes, sino en una decisión política a cargo del gobierno que por medio de sus SEREMIS decidirán en una votación que podría NO considerar la opinión técnica. Porque así lo permiten las leyes chilenas.

Por esto creemos que en este momento resulta necesario la visibilización, la activación y movilización por parte de los territorios y la gente que es consciente de que para vivir necesitamos de la mapu , y de una naturaleza sana.

Invitamos a sumarse a la Defensa del Lahuan y de toda la biodiversidad que habita en este parque nacional, que hoy se encuentra bajo grave amenaza. Un ecosistema frágil y de alta importancia para muchas especies que ahí habitan.

Movimiento por la Defensa del Alerce Costero

Más info aquí: Defensa Alerce Costero

Last modified: 27/09/2026