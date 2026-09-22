Pueblos Indígenas de Argentina en alerta

En el ojo geopolítico esta Argentina debido al retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y la democracia. Uno de los sectores más vulnerados son los pueblos originarios debido a la desterritorialización ejecutado por el presidente Javier Milei, a partir del blindaje legal que le confiere entre otras la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que le permite criminalizar, despojar y desalojar de sus tierras a los pueblos indígenas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles han denunciado las graves consecuencias como el despojo que representa dejar a la intemperie a miles de familias indígenas además de hostigamientos y criminalización hacia las autoridades ancestrales de las comunidades en conflicto, como así también, a las familias damnificadas.

Según un comunicado publicado por la Pluridiversidad Indígena Puelmapu, una coalición de organizaciones y comunidades como son los miembros de la caminata de warmis (Jujuy) y Mapuche Tehuelche, el desalojo tiene sus grandes intereses en:

1. Acuerdos bilaterales con Israel para recibir trescientos mil refugiados israelitas-sionistas en la Patagonia.

2. El arribo de las empresas tecnofeudales que necesitan emplazar sus megas data centers en lugares extensos y óptimos para la refrigeración de sus servidores.

3. Acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para emplazar megaproyectos extractivistas.

4. Una clara política segregacionista y genocida contra los pueblos indígenas, negándole el reconocimiento pleno de sus derechos, sin acceso a la justicia y al debido proceso.

Las violaciones a los DDHH son invisibilizadas por los medios de comunicación corporativo, ya que obedecen a una agenda elitista usurpadora acuerpada bajo la inmunidad, y también porque hay una complicidad social cimentada desde el racismo y la indolencia. Queda en evidencia que siguen siendo objeto de violaciones a sus derechos territoriales, culturales ancestrales y sus vidas como en tiempos de la colonia como lo demuestra el gobierno de Milei con la derogación de la ley de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena, 26.160.

Desde diversas organizaciones sociales y derechos humanos denuncian la grave situación que viven los pueblos originarios de Argentina. Exigen justicia y reparación por la represión, criminalización y despojo. Hacen un llamado a la acción solidaria para detener la barbarie que comete el gobierno de turno contra los pueblos originarios de Argentina.

Redacción Radio Temblor Internacional

Last modified: 22/09/2026