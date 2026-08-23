Culmina el XII Foro Social Panamazónico FOSPA 2026

El FOSPA es una plataforma regional bianual, autónoma y plural que, reúne a Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes, comunidades rurales como, movimientos sociales y academia de los nueve países de la cuenca amazónica: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Cuyo objetivo es fortalecer las luchas por la vida, los territorios, la justicia ambiental y social, y los sistemas de gobierno propio frente a las múltiples amenazas que enfrenta la región en el contexto de la crisis climática global.

En esta versión la ciudad ecuatoriana del Puyo de la provincia de Pastaza, conocida como la “puerta de entrada a la Amazonía” acogió a más de 2 mil personas entre nacionales e internacionales del 16 al 21 de agosto de 2026. La cual se realizó bajo una estructura metodológica en 4 casas temáticas donde confluyó saberes, experiencias y propuestas en torno a la defensa territorial frente al extractivismo, la autonomía y el autogobierno, los derechos de la naturaleza, la participación y consulta, la justicia climática y las transiciones, el género y las diversidades, y las juventudes. Concluyendo con la Declaración de Puyuk, nombre original del Puyo.

Escuchemos declaraciones de algunos representantes de los pueblos de la amazonía y equipo organizador:

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Como actividades transversales se realizaron: Encuentro Colectivo Mujeres Amazónicas, el Campamento Permanente de Juventudes, Espacio Autónomo de los Pueblos Indígenas, visitas de campo en resistencia y alternativas de vida, el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza sobre una Amazonía Libre de Combustibles Fósiles, también la marcha y petición a las autoridades locales y nacionales por los 3 años de incumplimiento de la Consulta Popular por el Yasuní, talleres autogestionados, Feria agroecológica, gastronómica y artesanal, eventos culturales, la gran marcha del FOSPA y el Festival RIZOMA.

Más información la puedes encontrar en la página web: fospaecuador.com

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional del Colectivo Voces Ecológicas COVEC / Salva la Selva

Last modified: 23/08/2026