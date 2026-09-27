“Abrazo de Mendoza”: defensoras y defensores del agua se reúnen frente a la criminalización ambiental

El encuentro internacional reunirá a comunidades y organizaciones de Argentina, Chile y otros territorios de América Latina, tras la inclusión de defensores de Uspallata en un nuevo informe de Global Witness

Mendoza, septiembre de 2026. — Defensoras y defensores del agua, comunidades, organizaciones socioambientales y pueblos originarios de distintos territorios de América Latina llegarán a Mendoza para levantar un mensaje común: defender el agua y el territorio no puede convertirse en un delito.

Los días 2 y 3 de octubre se realizará el “Abrazo de Mendoza”, encuentro internacional que busca articular solidaridad y acciones frente a la criminalización de quienes defienden los bienes comunes y los territorios.

La convocatoria cobra especial fuerza tras la publicación del informe “Poder colectivo” de Global Witness, que documenta la situación de las personas defensoras del territorio y el ambiente a nivel mundial. El informe incorpora los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, defensores vinculados a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en el contexto de su oposición a proyectos mineros y defensa de los cuerpos de agua de los Andes.

Durante 2025, Global Witness registró 124 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, y señaló que América Latina concentró el 85% de los casos documentados.

“Lo que estamos observando en Argentina no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en un patrón que Global Witness viene documentando a nivel mundial: las amenazas y ataques contra las personas defensoras de la tierra, el ambiente y los derechos humanos adoptan formas cada vez más sofisticadas. Entre ellas, la criminalización se ha convertido en una herramienta recurrente para intentar silenciar y debilitar a quienes defienden sus territorios.”

— Javier Garate, Global Witness

Para Federico Soria, defensor de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la inclusión del caso en el informe internacional expone una situación que las organizaciones vienen denunciando:

“Nuestra aparición en este informe expone la punta del iceberg respecto de la criminalización de la protesta social en Mendoza. Fuimos encarcelados y hoy estamos en libertad condicional, enfrentando una causa por ser parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que desde hace 18 años se opone a Minera San Jorge y propone como alternativa crear un área natural protegida en el entorno montañoso donde se localizan las fuentes de agua del Río Mendoza. Protestar y peticionar no es delito.”

UNA CAUSA QUE CRUZA FRONTERAS

El encuentro reunirá voces de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y distintos territorios argentinos, con el propósito de fortalecer una articulación continental y avanzar en acciones ante organismos internacionales.

Entre los ejes estará la situación de las personas defensoras, la aplicación de los estándares del Acuerdo de Escazú, el acceso a la justicia y la necesidad de contar con mecanismos efectivos de protección individual y colectiva.

La consigna será clara:

“Ninguna lucha es en soledad. Mendoza no está sola.”

Pero el abrazo también será encuentro, memoria y celebración. Habrá música, folklore, feria, olla popular y expresiones de arte comunitario, con la participación del Colectivo de Cantoras Presentes, el músico cuyano Matías Gabriel “El Compa” y la escuela carnavalera chilena La Remolino.

“Cuando quienes defienden sus fuentes de agua son perseguidos o criminalizados, estamos frente a una preocupación de derechos humanos, democracia ambiental y protección de las personas defensoras.”

— Bárbara Astudillo Delgado, defensora ambiental y especialista en Acuerdo de Escazú y derechos humanos ambientales.

La cordillera será el punto de encuentro para una causa que atraviesa fronteras: defender el agua, proteger los territorios y garantizar que quienes los defienden puedan hacerlo sin miedo.

“Somos guardianes de los glaciares y de nuestra cordillera. Defendemos la vida, porque vale la pena celebrarla.”

2 de octubre | Ciudad de Mendoza

3 de octubre | Uspallata

La actividad adquiere especial relevancia tras la reciente publicación del informe “Poder colectivo” de Global Witness, que incorpora los casos de los defensores de Uspallata Federico Soria y Mauricio Cornejo, en el contexto de la criminalización de la defensa del agua y el territorio. Ver aquí: La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente

Convocan: Vecinos y Vecinas de Uspallata, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), organizaciones culturales, comunidades de pueblos originarios y organizaciones/personas defensoras de distintos territorios.

Contactos de prensa:

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Last modified: 27/09/2026