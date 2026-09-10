Denuncian espionaje ilegal contra organizaciones y dirigentes sociales en Panamá

El pasado 8 de septiembre, las organizaciones de La Alianza Pueblo Unido por la Vida y del movimiento social panameño presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, contra el director de la Policía Nacional y agentes con rangos oficiales, al Ministro de Seguridad y al Director de Inteligencia Policial, por el delito de espionaje ilegal, violación del derecho humano a la privacidad individual y colectiva, uso irregular de recursos públicos, entre otros.

Según las organizaciones denunciantes han podido identificar a más de la mitad de los agentes que componen esta estructura clandestina, cuyo fin es dar seguimiento a las organizaciones sociales y sus dirigentes, así como sus familiares, lugar de residencia, propiedades, comunicaciones, redes sociales e información privada. Además, actuaron como agentes instigadores perpetradores de acciones de hostigamientos durante las protestas sociales, de fabricar e implantar pruebas y ser testigos protegidos en distintos procesos abiertos a líderes sociales.

Escuchemos declaraciones de Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA)

Estas acciones constituyen una violación a los derechos humanos, a la Constitución Nacional y al derecho internacional. Ante estos señalamientos, las organizaciones sociales solicitan al Ministerio Público realizar las investigaciones y diligencias judiciales correspondientes, así como el acompañamiento y la intervención de organismos internacionales para determinar responsabilidades y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 10/09/2026