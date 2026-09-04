Brasil. Condena penal sin precedentes en el caso de Mariana: se rompe ciclo de impunidad de la industria minera

Un juicio histórico ha dado lugar a la condena de tres personas físicas, directivos de la empresa minera en el momento de los hechos, y de Samarco, responsable de la presa de Fundão que se derrumbó en 2015.

En la tarde del 3 de septiembre, en Belo Horizonte (MG), tuvo lugar la sesión del juicio por el caso penal contra los implicados en la rotura de la presa de Fundão, en Mariana.

La Sala Segunda del TRF-6 decidió, por unanimidad, condenan a Germano Silva Lopes, Wagner Milagres Alves, Daviély Rodrigues Silva y a la persona jurídica Samarco Mineração S/A. En cuanto al resto de los acusados, se mantuvo la decisión del Tribunal Federal de primera instancia, que había dictado la absolución.

Se ha condenado a Samarco a la prohibición de contratar con la Administración Pública durante un

plazo de 10 años y al pago de 1 millón de reales, destinados al Fondo Nacional del Medio Ambiente, en la fase de ejecución de las sentencias. La empresa minera también ha sido condenada al pago de 768 días-multa, con un valor unitario de cinco salarios mínimos, es decir, aproximadamente 6,2 millones de reales (aproximadamente 1,21 millones de dólares).

Los ingenieros Germano Silva Lopes y Daviély Rodrigues Silva, que eran directores operativos, fueron condenados a 8 años y 9 meses de prisión, en régimen inicial de régimen cerrado. Wagner Milagres Alves fue condenado a 7 años, 3 meses y 15 días de prisión, en régimen inicial de régimen

semiabierto. Desempeñaba la misma función que los otros dos condenados, pero, según los jueces, tuvo una participación menor en los delitos.

“Hemos roto el ciclo de impunidad. Al reconocer que Samarco y tres de sus directivos conocían el riesgo, hicieron caso omiso de las alertas y optaron por la omisión, el Poder Judicial ha confirmado finalmente que no se trató de un accidente. Aunque se haya perdonado a los directivos, esperamos que esta decisión genere un cambio real de comportamiento e impulse la revisión urgente de los contratos que la empresa condenada mantiene con las autoridades públicas”, resume el abogado Danilo Chammas.

Aún cabe recurso, tanto por parte de la defensa como de la acusación. A la salida del tribunal, el fiscal del Ministerio Público Federal, Darlan Airton Dias, destacó que la institución estudiará detalladamente la decisión para comprender por qué se absolvió a las empresas Vale, BHP Billiton y VogBR. También destacó la importancia de la decisión, tantos años después del delito que se cobró 19 vidas (los familiares cuentan 20, ya que había una mujer embarazada), contaminó toda la cuenca del río Doce y sigue teniendo repercusiones sociales y medioambientales hasta el día de hoy.

“Hoy es un momento histórico y simbólico que demuestra que un conjunto de negligencias y actos delictivos, que causaron tanto dolor, muertes y daños medioambientales sin precedentes en la historia de Brasil, no puede caer en el olvido, sino que debe recibir una respuesta. Y hoy la Justicia brasileña ha dado una respuesta, aunque sea provisional, pero una respuesta importante”, destacó el fiscal.

Presión popular

Más de 100 personas afectadas por la rotura de la presa siguieron la sesión y se reunieron al final para celebrar lo que consideraron una victoria, aunque parcial.

Mónica dos Santos, que perdió su casa y gran parte de su historia aquel 5 de noviembre de 2015, fue una de las víctimas que acudió a los abogados del Instituto Cordilheira —que ya participan como asistentes de la acusación en el juicio penal de Brumadinho— para intentar revocar la sentencia que había absuelto a todos los acusados.

“Hoy sí, es un momento de gloria, es un momento de alegría, es un momento para mirar a la justicia de nuestro país y volver a creer en ella. Porque hasta hoy, antes de estos veredictos, la justicia brasileña estaba inerte, dejaba mucho que desear, permitía que la empresa hiciera lo que quisiera.

Sabemos que esto es solo un primer paso, pero es un paso que ya supone un alivio. Sabemos que van a presentar un recurso, pero estamos preparados. Si hay que ir a Brasilia, si hay que ir a otro país, si hay que ir a donde sea en busca de esa justicia que tanto necesitamos, iremos», afirmó Mónica, a la puerta del tribunal, emocionada, junto a otras víctimas. «Por desgracia, si lo que está ocurriendo aquí hoy hubiera ocurrido ya en 2015, cuando se rompió la presa, sin duda, sin duda, Brumadinho no se habría desbordado y se habrían podido salvar 172 vidas”, recordó.

Antecedentes

Esta sesión fue la continuación de la iniciada el 11 de marzo, cuando los magistrados comenzaron a juzgar dos recursos de apelación, presentados por la Fiscalía Federal (MPF) y por las víctimas, que actúan como parte civil. Los recursos cuestionaban la absolución de los 10 acusados restantes (el caso comenzó con 26 acusados), tras la https://portal.trf6.jus.br/sentenca-sobre-a-tragedia-da-barragem-de-fundao-e-destaque-na-tv-justica/.

Se presentaron los alegatos orales de la acusación: primero, el del fiscal del Ministerio Público Federal, Darlan Airton Dias; a continuación, el del abogado de las víctimas —que actúan en el caso como auxiliares de la acusación—, Danilo Chammas, del Instituto Cordilheira. Ambos recordaron los argumentos de la acusación y recordaron a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas afectadas.

A continuación, intervinieron los abogados de las personas jurídicas BHP Billiton, Vale, VogBR (que también defendió al ingeniero de la empresa) y Samarco. Los representantes de la defensa de las empresas acusadas argumentaron que la acusación del Ministerio Público Federal adolecía de deficiencias y defendieron la inocencia de las instituciones en relación con la rotura de la presa.

A continuación, se dio la palabra a los abogados de las personas físicas. Tras las alegaciones, el ponente del caso, el juez federal Michael Procópio Ribeiro Alves Avelar, leyó un resumen de su voto, en el que explicó los fundamentos de la decisión, a lo que siguieron los demás magistrados, Luciana Pinheiro Costa y Klaus Kuschel.

Al término de la sesión, los vecinos de Bento Rodrigues, los familiares de las víctimas mortales y los miembros de la comunidad quilombola de Gesteira y de otras localidades afectadas celebraron esta condena penal sin precedentes, que supone un hito en la lucha contra la impunidad de los delitos relacionados con la minería.

Texto: Joana Tavares

Edición: Carolina de Moura y Danilo Chammas

Last modified: 04/09/2026