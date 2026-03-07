Encuentro Internacional de la Red de Mujeres Tejiendo el Futuro

Bajo el lema “Floreceremos porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. De Abya Yala a Kurdistán, la lucha de las mujeres frente a la destrucción de la vida”, reunió a más de 400 mujeres de Abya Yala (América), Europa y Kurdistán.

El Encuentro de la Red de Mujeres Tejiendo el Futuro en Bogotá, Colombia, fue un evento clave de empoderamiento femenino. Se trató de la primera conferencia internacional de esta red, celebrada del 11 al 15 de febrero de 2026. Se enfocó en unir luchas contra el patriarcado, colonialismo y capitalismo, con críticas al impacto en cuerpos y territorios. La red fue fundada en 2018 por el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, busca revivir debates sobre organización femenina y Confederalismo Democrático Mundial. El evento en Bogotá fortaleció frentes comunes de resistencia.

Como parte del encuentro se rindió homenaje a figuras de lucha como Alina Sánchez, Berta Cáceres, Rosa Luxemburgo, Julia Chuñil, Sakine Cansız y a todas las compañeras en defensa de la vida.

El encuentro finalizó con el compromiso de fortalecer la red internacional de mujeres y la consigna “¡Jin Jiyan Azadi!” (Mujer, Vida, Libertad).

