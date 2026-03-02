Berta Cáceres – 10 años de esperanza y lucha contra la impunidad

Al cumplirse 10 años del feminicidio político de la defensora Berta Cáceres, nuestra hermana y compañera, nos unimos en solidaridad con el COPINH para honrar su vida y legado.

Continúan la violencia y las agresiones contra el COPINH y las comunidades lencas.

Una delegación conformada por defensoras mesoamericanas, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Consorcio Oaxaca y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, así como organizaciones, movimientos y comunidades de Honduras y del mundo, nos reuniremos del 28 de febrero al 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá, para conmemorar la Siembra de “Berta Cáceres – 10 años de esperanza contra la impunidad”.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) junto a organizaciones y delegaciones internacionales, harán memoria de la vida y lucha de nuestra hermana Berta a través de diversas acciones colectivas. Las defensoras mesoamericanas estaremos presentes reafirmando nuestro compromiso de seguir caminando juntas por la verdad y la justicia integral, bajo el lema de “Justicia para Berta, justicia feminista”.

Identifican responsabilidades empresariales, financieras y estatales en el feminicidio de Berta Cáceres

A 10 años del feminicidio político de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres, persisten las causas estructurales que lo hicieron posible. En su informe de enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó lo denunciado por el COPINH, compañeras y organizaciones hermanas, permitiendo identificar entre los responsables del asesinato de la defensora a muchas personas más de las que ya habían sido condenadas por estos hechos. Sobre todo, aquellas con poder financiero que permanecen libres y que pagaron a los sicarios por este crimen.

Dicho informe determinó que sicarios, militares, directivos, personal de las empresas y miembros de la familia Atala Zablah integraron una estructura criminal que no solo llevó a cabo el operativo que terminó con la vida de la defensora, sino que previa y posteriormente desarrolló acciones de violencia y represión en contra de la comunidad de Rio Blanco y el COPINH, obstaculizando el acceso a la justicia, todo ello con el fin de resguardar los intereses económicos de la familia Atala Zablah y especialmente los relacionados con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Mientras los responsables intelectuales del crimen de Berta continúen impunes, la violencia contra sus hijas e hijo, familia, el COPINH y las comunidades lencas, no cesa. Por eso, las defensoras mesoamericanas hacemos un llamado a los Estados y a la comunidad internacional a garantizar justicia integral, protección para las defensoras y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

¡Justicia para Berta, justicia feminista!

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Consorcio Oaxaca, y Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

Last modified: 02/03/2026