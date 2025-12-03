Democracia ambiental y Estado de derecho en la mira: Panamá debate desafíos y retrocesos en foro de la UICN

El pasado 2 de diciembre de 2025, se realizó el Foro “Estado de Derecho y Democracia Ambiental” convocado por la Unión Iinternacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el Hotel Marriot Albrook. El evento se centró en la auditoría ambiental de Cobre Panamá, un tema de gran relevancia en Panamá debido a la exigencia de la sociedad civil para su realización y cumplimiento.

Los expositores, la ing. Marisol Landau y el biólogo Isaias Ramos, presentaron la hoja de ruta que incluye tres estrategias principales: cierre ordenado y definitivo, auditoría ambiental de cierre, y mecanismos de consulta y participación ciudadana. Sin embargo, se destacó que el proceso de auditoría, iniciado en mayo de 2025, no ha utilizado los términos de referencia adecuados, no es integral y no incluye información necesaria para un cierre seguro y definitivo, y no ha incluido a las comunidades afectadas.

El Dr. Carlos Bichet de Panamá y Aldo Arellana de Terra Justa, Ecuador, abordaron el tema de: Arbitraje internacional, destacando las limitaciones de la evaluación, que se limita al tiempo de operación y no incluye datos posteriores. Se excluyen 170 de 387 compromisos, lo que representa el 45% de las cosas a evaluar, y faltan análisis y parámetros de monitoreo importantes.

Escuchemos declaraciones de Alibel Pizarro, Secretaria Ejecutiva de la Mesa Técnica para el cierre de minas y miembro de CEASPA.

Se recomendó solicitar aclaración sobre puntos de muestreo y coordenadas, incluir a las comunidades afectadas en el proceso y realizar una auditoría integral y transparente. El contexto internacional es preocupante, ya que los procesos de arbitraje internacional pueden ser objeto de imposición por parte del norte global, y las empresas transnacionales se imponen a las comunidades y son cómplices del Estado.

Por: Milena Umaña. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Cristeily Ibarra. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 03/12/2025