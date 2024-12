Algunas motivaciones y lecciones de la elección de Donald Trump. Una mirada de América Latina

En este análisis, la experta María Luiza Muniz, de la UTPL, aborda los

factores que llevaron a Donald Trump a obtener nuevamente la presidencia

de Estados Unidos y los grupos clave que respaldaron su campaña. Examina,

además, el impacto potencial de sus políticas migratorias en América Latina,

especialmente en países como Ecuador y Venezuela, y plantea cómo su

enfoque populista logró atraer a diversos sectores de la población, a pesar de

su postura extremista y del discurso antiinmigrante. A través de datos y

reflexiones, Muniz analiza las particularidades de esta elección, destacando

elementos que han redefinido el perfil de sus votantes y las implicaciones de

su administración para la región.

¿Cuáles considera que fueron los principales factores que llevaron al

triunfo de Donald Trump en esta elección? ¿Hubo algún cambio

estratégico en comparación con campañas anteriores?

Primero, vale observar uno de los elementos más destacados: el perfil y el

porcentaje de votantes entre 2020 y 2024. Hace cuatro años vimos que las

mujeres, afrodescendientes y jóvenes votaron con los Demócratas impidiendo

la reelección de Trump. Ahora hubo un aumento considerable en el

porcentaje de votantes latinos que apoyaron a Trump, y eso merece particular

atención. En 2020, contra Biden, el 36% de los hombres latinos votó por él,

mientras que, en esta elección, ese número subió al 54%. Es interesante

observar cómo, a pesar del discurso antiinmigrante de Trump, un sector

significativo de latinos pasa a respaldarlo. Vemos que su discurso

conservador se ha sumado, curiosamente, a pautas sociales que, en

gobiernos Demócratas como el de Biden, no acompañaron la prosperidad de

la economía. Explico: la caída en la inflación no se ha reflejado en un mayor

poder de compra por parte gran parte de los norte-americanos, quienes han

visto una considerable pérdida en su calidad de vida, en el poder de

consumo, en áreas de vivienda, salud, educación. Con eso, podemos incluso

decir que, al contrario de la retórica anti izquierda de Trump y de sus

apoyadores, la victoria ha sido contra una perspectiva de democrática liberal,

en favor de un populismo de derecha, el cual promete soluciones fáciles para

problemas complejos. Las personas, sobre todo familias de clase media,

tradicionalmente más conservadoras, son susceptibles a las promesas de

mejoras sustanciales en el poder adquisitivo, el acceso a servicios básicos

como salud y educación, y la seguridad económica, algo que la

administración de Joe Biden no pudo ofrecer a gran parte de la población.

Otro aspecto a destacar es el apoyo de ciertos empresarios a la propuesta de

Trump, con un enfoque proteccionista, en favor de la economía nacional. Vale

resaltar también el papel de Elon Musk, quien ha jugado un papel significativo

en esta elección mediante el uso de redes sociales y la difusión de

contenidos producidos con inteligencia artificial en contra de Kamala, algo

que produce un impacto considerable en la opinión pública y se está

convirtiendo en un nuevo patrón para próximas elecciones, incluso en países

de Latinoamérica.

¿Quiénes fueron los grupos clave que respaldaron a Trump en esta

elección y que resultaron decisivos para su triunfo? ¿Cómo logró

conectar con ellos a pesar de la polarización en el país?

Debo decir que no estoy de acuerdo con la tesis de una polarización, porque

esto supone que existe realmente una fuerza viable políticamente de extrema

izquierda. En el debate de los candidatos, Trump ha identificado su oponente

como comunista y eso es completamente falso, no encuentra base en la

realidad, es parte de una estrategia antigua, utilizada a mediados del siglo

pasado, cuando había una Guerra Fría y una bipolarización a nivel global.

Pero, ciertamente algunos grupos son más sensibles a esa retórica anti-

comunista, y eso no ocurre apenas en los Estados Unidos. Como dije

anteriormente, la clase media suele ser más conservadora, buscando evitar

un retroceso en su patrón de vida y resentida pelas limitadas posibilidades de

ascensión social. En términos de edad, los mayores apoyadores del

presidente electo están entre adultos con 45 a 64 años. Personas que quizás

perciben los logros económicos, pero no encuentran mejoras en su poder

adquisitivo ni en el acceso a servicios básicos. El apoyo a Trump entre los

jóvenes de 18 a 29 años también ha aumentado, de un 36% en 2020 a un

42% en esta elección. Asimismo, el porcentaje de personas sin educación

superior que respaldaron a Trump pasó de un 50% en 2020 a un 54% en esta

elección, lo cual sugiere cómo la educación formal es una de las variables

que influye en la recepción de informaciones y la capacidad crítica de los

votantes, especialmente en un contexto marcado por la masiva difusión de

contenidos de dudosa veracidad a través de redes sociales. Las nuevísimas

tecnologías de la información cumplieron ciertamente un papel importante

para que Trump mantuviese una base de votantes fiel desde 2020,

aumentando su influencia entre otros sectores.

¿Cómo podrían sus políticas migratorias afectar a los países de

América Latina, especialmente a los centroamericanos y

ecuatorianos?

En cuanto a las políticas migratorias, Trump ha prometido reforzar el control

de las fronteras y ha hablado de posibles deportaciones masivas, lo que

podría impactar a países como Ecuador y Venezuela, que han visto un

importante flujo de migrantes hacia Estados Unidos. No obstante, la

implementación de una política de deportaciones masivas tendría

complicaciones operativas significativas y requeriría una cierta inversión en

un aparato represivo. Además, es importante señalar que la economía

estadounidense depende en gran medida de la mano de obra migrante, que

desempeña trabajos que muchos estadounidenses no estarían dispuestos a

realizar. Así, el discurso de que los inmigrantes están “robando” empleos es,

en realidad, una falacia. Los migrantes contribuyen en sectores esenciales de

la economía y su exclusión afectaría el funcionamiento de la misma.

Esta retórica de “nosotros contra ellos”, que promueve una identidad de

“América Blanca”, ignora el hecho de que Estados Unidos ha sido forjado por

una diversidad cultural profunda, especialmente en territorios que alguna vez

pertenecieron a México, como California, Arizona y Texas. En resumen,

aunque el discurso de Trump tenga un tono xenófobo, la implementación de

políticas migratorias tan extremas se enfrentaría a importantes desafíos

prácticos y a las propias necesidades económicas del país.

Con respecto a los conflictos internacionales y relaciones exteriores:

Con Israel y la situación en el Medio Oriente, ¿se espera una

continuidad en las alianzas o una estrategia diferente?

En cuanto a las relaciones exteriores, especialmente con Israel, es poco

probable que haya cambios significativos en la postura de Estados Unidos.

Esto es preocupante, ya que Israel mantiene, sin eufemismo o exageración,

una política genocida contra el pueblo palestino. No hay, en la actualidad,

cualquier apertura al diálogo. La expectativa de que haya algún tipo de freno

a esta situación es mínima, y eso pasaría tanto con Kamala Harris como con

Trump, aunque puede haber una diferencia en la retórica de ambos. Un

gobierno Demócrata que anuncia la valoración de la diversidad y de las

identidades quizás no demostraría tan abiertamente una política agresiva. Sin

embargo, una retórica más agresiva por parte de Trump podría incluso

intensificar la situación.

¿Qué enfoque cree que tomará Trump frente a Rusia y a las tensiones

que existen en Europa del Este?

El regreso de Trump podría implicar un cambio significativo en la relación

entre Estados Unidos y Rusia, especialmente en el conflicto en Ucrania. La

cercanía de Trump con Putin podría llevar a una reducción o interrupción de

la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania, lo que afectaría la capacidad de

defensa de este país frente a Rusia y podría forzarlo a negociar en

condiciones desfavorables. Putin ya puso límites a las promesas de campaña

anunciadas por Trump, diciendo que el fin de la guerra no será de la noche al

día. Hay muchos intereses en juego, y este cambio también repercutiría en la

relación de EE. UU. con la OTAN y Europa, quienes han apoyado a Ucrania

en su lucha.

Otro aspecto a considerar es el enfoque proteccionista que Trump ha

garantizado en su política exterior, lo cual pondría combustible a la guerra

comercial no solo con China, sino también con otros países. Su intención de

proteger la producción nacional podría afectar la entrada de productos

extranjeros, encareciendo algunos productos en el mercado estadounidense.

Esto plantea desafíos para economías de menor escala, como Ecuador, que

verían aún más afectada su capacidad de exportación a EE. UU. en sectores

clave, como la agricultura y los productos industriales.

Además, la postura de Trump hacia la seguridad podría incluir un mayor

apoyo militar a países que enfrentan problemas de seguridad, como Ecuador.

Sin embargo, es necesario analizar si este apoyo realmente beneficia a corto,

mediano y largo plazo, considerando que las inversiones en armas en

muchos casos sustituyen políticas sociales y de inteligencia más

consolidadas, sin un enfoque integral en seguridad.

Un último aspecto a destacar es la posibilidad de reabrir la base militar de

Manta en Ecuador, iniciativa apoyada por el presidente Noboa. Este tema es

complejo, ya que las bases militares extranjeras suelen implicar una

expansión político-estratégica que podría extenderse más allá de la seguridad

para incluir el acceso inconsulto a recursos estratégicos. Hay un estudio muy

detallado de la docente peruana Mónica Bruckmann sobre este riesgo.

Aunque no se puede asegurar que la base en Manta persiga estos fines, la

historia reciente invita a cuestionarse sobre el impacto a largo plazo de esta

decisión.

¿Qué impacto podría tener el regreso de Trump en las relaciones

entre Estados Unidos y América Latina? ¿Y cuáles las posibles

repercusiones a nivel mundial, en áreas como el comercio, la

seguridad y el cambio climático?

En cuanto a América Latina, la manutención de una alianza con EE. UU para,

supuestamente, contener los altos niveles de inseguridad, implicaría un tema

geopolítico, relacionado con una mayor presencia de intereses norte-

americanos en la región. Recalco que es fundamental cuestionar si el

enfoque exclusivo en la compra de armas es un camino valido para mejorar la

seguridad, particularmente en Ecuador, ya que también se necesita inversión

en políticas públicas, educación y salud.

Las posibles repercusiones del regreso de Trump a la Casa Blanca abarcan

un impacto global también en términos simbólicos. Trump lideraría la mayor

potencia bélica del mundo con un discurso de gran intolerancia, racismo y

misoginia, enviando un mensaje peligroso para los ideales democráticos en

sus diferentes vertientes. Su regreso no representa tanto una derrota de la

izquierda, ya que Biden no puede considerarse como tal, sino más bien la

derrota electoral de una corriente de capitalismo liberal.

Es interesante observar ciertas analogías históricas, especialmente con las

décadas de 1930 en Italia y Alemania, cuando, bajo un contexto de crisis

económica y de temor al comunismo, surgieron movimientos nazi-fascistas.

Aunque el contexto actual es distinto, el ascenso de discursos extremistas en

un momento de profunda insatisfacción económica y social tiene

paralelismos.

La situación actual, sin embargo, se enmarca en una nueva era de

comunicación digital y redes sociales, donde la saturación informativa y la

influencia política en línea son masivas. Al igual que en los años 30 y 40 del

siglo pasado, las tecnologías de la comunicación e información están siendo

instrumentalizadas en favor de discursos extremistas. La radio ha sido, en su

auge, una gran difusora de nazi-fascismo. Hoy en día la extrema derecha ha

encontrado un espacio abierto y, supuestamente, irrestricto, para presentar

teorías que niegan la ciencia, el calentamiento global, y refuerzan discursos

de odio.

La elección de Trump pone en jaque nuestra capacidad, desde

Latinoamérica, para fortalecer nuestras democracias, forjando un escenario

donde no sean ignoradas las pautas identitarias que han marcado la

campaña de Kamala a la presidencia, pero que tampoco sean vaciadas, sin

una correlación con políticas sociales, que permitan frenar el intenso proceso

precarización laboral pos pandemia y la fuerte presión sobre los recursos

naturales que estamos viviendo.

Por: María Luiza de Castro Muniz.

Socióloga brasileña (PhD), Máster en Ciencia Política, Historiadora y

Comunicadora Social. Ha colaborado como docente en algunas de las principales universidades del

Ecuador, incluyendo la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Durante los últimos 10 años, ha

acompañado el desarrollo de proyectos extractivos y las estrategias de resistencia de los pueblos y

nacionalidades ecuatorianos, atenta al impacto geopolítico de estas actividades. E-mail:

[email protected] Más información: https://independent.academia.edu/MalluMuniz

1 Publicado originalmente en: https://dialoguemos.ec/2024/11/entrevista-con-mayoria-de-latinos-trump-derrota-identitarismo-de-kamala/

Ilustración: Daniel Garcia

Last modified: 09/12/2024