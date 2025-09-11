Panamá alza la voz: solidaridad frente al genocidio en Gaza

El 10 de septiembre, el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (COPASOLPA) llevó adelante una protesta frente a la embajada de Israel, en rechazo a la grave crisis humanitaria en Gaza y en demanda de apertura inmediata de fronteras para asistencia humanitaria —agua, medicinas y alimentos—, bajo los principios de derechos humanos y solidaridad internacional.

Un comunicado reciente del Ministerio de Salud de Gaza reporta que, desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023, han muerto más de 64 500 palestinos, y los heridos superan los 163 000.

Escuchemos las palabras de Pedro Silva García, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) y Secretario de Organización del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (COPASOLPA)

Además de esta manifestación, desde Panamá se alza una voz de esperanza con la flotilla Sumud, un esfuerzo simbólico de apoyo y resistencia. Esta embarcación ha enfrentado bloqueos y ataques mientras intenta brindar ayuda a la población civil dentro de Gaza.

Desde Panamá, se reclama justicia, respeto a los derechos humanos y el fin del cerco a Gaza. La voz de solidaridad no se detendrá hasta que reine la paz, se garantice la asistencia vital y se ponga fin al sufrimiento de un pueblo que clama por vivir con dignidad.

