Documental: La Fiebre del Litio: Sombras de la Transición Energética

Written by | 30/08/2025| Chile, Internacionales, Suramérica

🎥 Ya está disponible en YouTube “La Fiebre del Litio: Sombras de la Transición Energética”, el nuevo documental de OLCA y Resumen.cl que expone los impactos ocultos de la minería del litio en Chile.

Desde el salar de Maricunga hasta el corazón del desierto, comunidades indígenas, archivos históricos e imágenes satelitales nos muestran el verdadero costo del “oro blanco”.

🛑 ¿Qué hay detrás de la Estrategia Nacional del Litio?
 🔋 ¿Quién se beneficia realmente del modelo de movilidad eléctrica?
 🌵 ¿Cuánto más pueden resistir los territorios del Triángulo del Litio?

Una pieza audiovisual imprescindible para entender el lado B de la transición energética.

👉 Míralo ahora en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vFmPZSM-xps

Last modified: 30/08/2025

Related Posts

Previous Story

Internacionales

Punto de inflexión: la energía renovable es más barata que los combustibles fósiles

Se ha alcanzado el punto de inflexión entre las energías renovables y los combustibles fósiles, según un nuevo informe de las...

21/08/2025

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *