Documental: La Fiebre del Litio: Sombras de la Transición Energética

🎥 Ya está disponible en YouTube “La Fiebre del Litio: Sombras de la Transición Energética”, el nuevo documental de OLCA y Resumen.cl que expone los impactos ocultos de la minería del litio en Chile.

Desde el salar de Maricunga hasta el corazón del desierto, comunidades indígenas, archivos históricos e imágenes satelitales nos muestran el verdadero costo del “oro blanco”.

🛑 ¿Qué hay detrás de la Estrategia Nacional del Litio?

🔋 ¿Quién se beneficia realmente del modelo de movilidad eléctrica?

🌵 ¿Cuánto más pueden resistir los territorios del Triángulo del Litio?

Una pieza audiovisual imprescindible para entender el lado B de la transición energética.

👉 Míralo ahora en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vFmPZSM-xps

