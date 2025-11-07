IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática [Podcast / Fotos]

Inicio el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática, en Belém do Pará, Amazonía brasileña. Con la participación de delegaciones de organizaciones civiles de 45 países, y un registro de más de 200 personas. Convocatoria del 7 al 12 de noviembre de 2025.

Cada vez más pueblos se unen ante las amenazas a la vida debido a la neoliberalización de la naturaleza que se evidencia con el extractivismo de minerales, la privatización del agua, el impulso a la falsas soluciones al cambio climático, despojo de tierra, las violaciones a los DDHH y la muerte. Pero a cambio se vislumbra una agenda colectiva, pluriterritorial, emancipadora y de esperanza a través de modelos de vida junto al respeto y armonía con la naturaleza. Como parte de la Transición Energética Justa.

La agenda del encuentro contiene una diversidad de espacios interactivos, de análisis – debates y propuestas ante los efectos de las represas, la crisis del agua y la crisis climática. Como parte fundamental de la sinergía hacia el Encuentro de los Pueblos a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2025, la cual se espera la participación de más de 10.000 personas de movimientos socioambientales del mundo en pro de las soluciones reales a la crisis climática.

Escucha nuestro podcast con la participación de Francesca de Radio Onda Rossa de Italia, Armando de Noticias de Abajo de México y Olmedo Carrasquilla Aguila de Radio Temblor de Panamá:

Internacionalicemos la lucha…

Internacionalicemos la esperanza…

Last modified: 07/11/2025