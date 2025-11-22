El movimiento Deuda por Clima exige una verdadera Justicia de la Deuda y expone el lenguaje prohibido en los espacios climáticos de la ONU

El pasado 18 de noviembre de 2025 el movimiento global de base Deuda por Clima llevó a cabo dos acciones coordinadas y creativas dentro y fuera de la COP30 para exigir la cancelación total e incondicional de la deuda de los países del Sur Global y denunciar las restricciones de discurso que enfrentan las personas activistas en los espacios climáticos de la ONU. Las acciones fueron co-organizadas por ODG, APMDD y CAN-A, ATTAC, Recourse, ANGRY Alliance, Eurodad y The Climate Justice Movement in Madagascar.

La primera acción tuvo lugar a las 7:30 AM fuera de la Zona Azul, cerca del primer control de la policía militar en el cruce entre la Avenida Dr. Freitas y la Av. Duque de Caxias. A medida que la sociedad civil, medios y delegados se dirigían a la Zona Azul, se encontraron con una representación visual del sometimiento financiero del Sur Global. Dos activistas del Sur Global ofrecieron dos fuertes discursos, nombrando y señalando a los actores, estados e instituciones responsables de la carga de la deuda, el ecocidio y el genocidio. Nombrarlos no está permitido dentro del recinto de la COP. Estas limitaciones al discurso dentro de la Zona Azul fueron el segundo elemento de la acción.

La segunda acción se realizó a las 9:30 AM dentro de la Zona D, donde miembros de varios grupos de la sociedad civil que trabajan sobre justicia de la deuda y su vínculo con el clima se reunieron y pronunciaron discursos fuertes sobre las consecuencias de la injusticia de la deuda en los territorios y el financiamiento climático.

En conjunto, ambas acciones funcionaron como una protesta llamativa contra el actual sistema de deuda y el silenciamiento de las voces del Sur Global dentro de las negociaciones oficiales.

Acción visual: cadenas y un tablón de lenguaje prohibido

Fuera de la COP30, activistas montaron una instalación de cadenas para representar las restricciones económicas y políticas impuestas a los países del Sur Global por deudas ilegítimas y coloniales. “La cadena simboliza cómo la deuda atrapa a las comunidades en proyectos extractivistas y en la austeridad, acabando cualquier posibilidad de una transición justa”, explicó José Luis Treviño Illsley, coordinador global de Deuda por el Clima.

El segundo elemento de la acción fue un tablón de “lenguaje prohibido”, donde participantes y espectadores pudieron escribir las palabras que están bloqueadas en los espacios climáticos de la ONU, como “colonialismo”, o la mención explícita de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, así como de gobiernos y corporaciones específicas. Con marcadores de colores, los asistentes escribieron “Glencore destructor de la tierra y el agua”, “BlackRock”, “Supremacía blanca” y “Dejen de enviar armas al genocidio”.

“Nuestra protesta de hoy revela la fuerte censura que los eventos de la ONU nos imponen. Ellos deciden quién puede hablar, por cuánto tiempo, quién es silenciado y qué se dice. Si no podemos nombrar el colonialismo, las instituciones financieras o los gobiernos, no podemos nombrar las verdaderas causas de la crisis” , dijo Ian Vidal, del consejo administrativo de ATTAC Francia.

No hay justicia climática sin justicia de la deuda

En la acción dentro del recinto, las personas activistas enfatizaron que vincular el financiamiento climático a nuevas formas de endeudamiento, condicionalidades o esquemas basados en el mercado solo profundiza la injusticia. El movimiento insiste en que la Justicia de la Deuda es una condición previa para la Justicia Climática, y que los gobiernos del Norte Global y las instituciones financieras internacionales deben ser obligados a actuar.

“Los canjes de deuda por naturaleza, los mercados de carbono y las herramientas financieras disfrazadas de verdes han fallado a nuestra gente. No reducen la deuda, no protegen los bosques y no ponen a las comunidades primero. Decimos NO a estas falsas soluciones”, afirmó Dina Mandroso del Climate Justice Movement in Madagascar dentro del recinto.

Cuando Amayanti Sanusi, de Solidaritas Perempuan y del Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), tomó el escenario, declaró: “En Indonesia, las mujeres, la niñez, las personas trabajadoras migrantes, agricultores, pescadores y comunidades indígenas sufren continuamente los impactos de las deudas derivadas de proyectos de combustibles fósiles, contratados e implementados ilegítimamente en contra de la voluntad e intereses del pueblo. ¡Exigimos la cancelación de estas deudas ilegítimas! Necesitamos soluciones reales y transformadoras que beneficien a nuestra gente y comunidades”.

Su colega Badar Alam amplió: “La trampa de la deuda no solo mantiene al Sur Global sometido política y financieramente al Norte Global. También mantiene al Sur Global en la pobreza porque, después de pagar las enormes deudas que le debe al Norte Global, no queda dinero para invertir en educación, salud y movilidad económica y social para su población. La trampa de la deuda es, en efecto, una trampa de pobreza, que mantiene a nuestras generaciones jóvenes en el analfabetismo, obliga a nuestras mujeres, niñez y personas mayores a vivir sin atención médica y nos hace sobrevivir bajo condiciones sociales y económicas que matan”.

“Las instituciones financieras coloniales empujan a los países a incumplir sus obligaciones climáticas mediante condicionalidades”, añadió Friederike Strub, de la ONG Recourse. “Necesitamos cancelar todas las deudas ilegítimas e insostenibles. Ese es un mensaje que necesitamos que lleven a todas estas salas de negociación: exijan soluciones reales para las crisis de deuda y climática, no distracciones financieras falsas”, dijo a la multitud que se reunió en torno a la acción en la Zona D. “Las negociaciones climáticas no pueden ser creíbles ni efectivas mientras las comunidades del Sur Global se mantengan endeudadas y se nos diga qué palabras podemos y no podemos usar”, dijo Ali Maldonado, coordinador global del movimiento, cuando finalizaron las protestas. “Nuestras acciones de hoy son un pequeño paso para hacer visibles estas contradicciones”.

Sobre Deuda por Clima

Deuda por Clima es un movimiento de base, liderado por el Sur Global, que conecta las luchas contra la deuda ilegítima con la lucha por la justicia climática, económica y social. El movimiento reúne a trabajadores, pueblos indígenas, comunidades en primera línea y aliados de todo el mundo para exigir la cancelación de la deuda y una transición justa lejos del extractivismo.



Demandas principales:

Cancelación total de las deudas ilegítimas e insostenibles que deben los países del Sur Global.

Fin de la promoción de canjes de deuda y otras “falsas soluciones” que disfrazan el control como acción climática.

Garantías para el derecho a hablar libremente en los espacios de la ONU, incluido el derecho a nombrar el colonialismo, el extractivismo, instituciones y gobiernos específicos responsables de la crisis.

