Mujeres panameñas marchan exigiendo justicia y rechazando el proyecto de ley 163

Haciendo uso del derecho a la protesta pacífica, este 25 de noviembre las mujeres trabajadoras, ciudadanas panameñas y residentes, diferentes gremios y asociaciones, marcharon en la ciudad capital desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional de Diputados para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigiendo justicia por las mujeres que han sido ultrajadas, asesinadas o desaparecidas, y rechazando la represión. Además del rechazo al Proyecto de reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social (Proyecto de ley 163).

Plantearon que los gobiernos no han sido capaces de establecer políticas públicas ni campañas permanentes de concienciación y sensibilización que eduquen sobre la no discriminación y la no violencia contra la mujer, que brinden protección a las mujeres en el ámbito laboral, familiar y social, que sancionen la violencia, el acoso y la discriminación contra la mujer.

En la parte frontal al Palacio Legislativo las mujeres gritaron consignas, cantaron y tocaron tambores, pregonaron no tener miedo a exigir justicia.

Además, se unieron grupos de trabajadoras y sindicalizadas que piden el retorno al sistema solidario de la Caja de Seguro Social, así como al derecho a jubilaciones y pensiones justas para una vida digna. En el acto, las asistentes rechazaban el Proyecto de Ley 163 que incluye el aumento a la edad de jubilación de las mujeres y medidas paramétricas en detrimento de la calidad de vida.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se hace necesario un llamado urgente no solo en Panamá sino también en las provincias promoviendo el respeto, la igualdad y la justicia.

La violencia contra las mujeres no solo es una violación de derechos humanos, sino también un obstáculo para el desarrollo de nuestras comunidades. Es momento de reflexionar, educarnos y tomar acciones concretas para erradicar este problema social. Es una lucha que corresponde a todas y todos: desde el hogar, las escuelas, los lugares de trabajo y en cada rincón de nuestras comunidades.

A las mujeres que enfrentan estas situaciones, se les recuerda que no están solas. Hay apoyo, hay esperanza, y junta/os se puede romper el ciclo de violencia.

Unamos nuestras voces para construir un Panamá donde el amor, la empatía y el respeto prevalezcan sobre el odio y la violencia. Alzamos la voz para decir NO a cualquier forma de maltrato, discriminación o abuso. Nuestro compromiso como sociedad es seguir luchando por espacios seguros, donde podamos vivir con dignidad y libertad.

¡Ni una más! ¡No a la violencia hacia las mujeres!

¡No a la agresión y a las amenazas!

Por: Sol Díaz/ Iris Gómez/ Milena Umaña. Radio Temblor Internacional.

Fotos y videos: Sol Díaz y Milena Umaña

Vídeo en X: Olmedo Carrasquilla Águila, desde la ciudad de Santiago (provincia de Veraguas), marcha de las organizaciones de mujeres, gremios y ciudadanos en conmemoración del Día internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Organizaciones de mujeres, gremios y ciudadanos marcharon en conmemoración del Día internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en la ciudad de Santiago de #Veraguas. Cuya región registra un alto nivel de violencia y femicidios.#25N #Mujeres #NoALaViolenciaALasMujeres pic.twitter.com/yPkWPvYKt0 — Radio Temblor Internacional (@RadioTemblor) November 25, 2024

