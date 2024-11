Panamá. Las reformas a la Caja del Seguro Social pretenden descapitalizar a la institución

Este 19 de noviembre, la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT) convocó una marcha en defensa de la seguridad pública del país. Centenares de militantes se hicieron presentes desde la Avenida Martín Sosa hasta la Asamblea Nacional de Diputados. FUCLAT presentó al pueblo panameño lo siguiente: La crisis financiera de la Caja del Seguro Social (CSS) es el resultado de los componentes entre sectores que representan los intereses de la banda de empresarios de la oligarquía corrupta. Entre estos sectores se encuentran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales de Panamá, Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y quienes administran el Estado. En este contexto, destaca la actitud autoritaria de José Raúl Mulino, quien, con su conducta, ignora las demandas de un pueblo indefenso que exige sus derechos legítimos. Los trabajadores luchan por un sistema de seguridad social solidario, con un programa de pensiones sostenibles que garantiza la jubilación de las presentes y futuras generaciones.

Declaraciones de Alejandro John, secretario general la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT)

La Marcha pasó por las avenidas principales de la ciudad capital con el aplauso y el victoreo de los comerciantes informales y vecinos del lugar. Maestros, juventudes, académicos y obreros fueron parte de la misma. Cabe destacar la presencia del Profesor Juan Jované, quien cuenta con 80 años, mencionó que se mantendrá en la lucha del lado del pueblo:

“Este pueblo que esta aquí esta pidiendo que la ley desaparezca para que empiece una nueva situación donde realmente los trabajadores tengamos una voz, terminaron haciendo un diálogo que no era un diálogo y terminaron trayendo aquí el proyecto de los empresarios. Nuestro proyecto es claro para salvar el Seguro social no le tienen que elevar la edad de jubilación a nadie y muchos menos tratar de engañarnos diciendo que le van a subir la couta a los empresarios que al final se lo van a trasladar a los obreros. La ley 51 la hizo Dino Mon, ley de la muerte y ahora quiere hacer la ley 163 ley del entierro y no se lo vamos a permitir. Aquí los empresarios se dan el lujo de robarle al Estado, porque eso se llama robo cuando no pagan sus impuestos”

Los trabajadores denominan a este intento de reforma del Ejecutivo “Proyecto Basura”, ya que lo consideran perverso, engañoso y que no tiene nada de solidaridad en concreto, mas que las palabras insertadas en el texto. Además, no garantiza el porvenir de la futura generación de jóvenes que ingresen al mercado laboral. Señalan que lo más correcto es que la Asamblea nacional de Diputados debe rechazar este proyecto 163 que ya el pueblo expresó su rechazo.

Por: Pedro Silva García. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva García.

Last modified: 20/11/2024