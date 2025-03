Declaración del Encuentro por la Soberanía de los Pueblos “Agua, Tierra y Vida”

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco, México.

16 de marzo del 2025.

Somos agua. En el marco de la celebración del 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, acudimos comunidades, organizaciones de base, colectivos e individuos al Encuentro por la Soberanía de los Pueblos “Agua, Tierra y Vida”, realizado entre el 12 y el 16 de marzo del 2025 en Los Altos de Jalisco convocados por el Comité “Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo” en el mismo lugar donde se llevó a cabo el Tercer Encuentro Mundial de comunidades afectadas por Represas en 2010.

Nos hermanamos luchas y resistencias de Chiapas, Jalisco, Nayarit, Coahuila, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Colombia, Brasil, Guatemala y Costa Rica bajo el lema “En los pueblos el agua se encuentra”.

Somos tierra. Representamos pueblos y comunidades en defensa activa de nuestros territorios, formas de vida y culturas.

Somos vida. En este encuentro reafirmamos nuestros planes de vida, orientados por la soberanía de los pueblos frente a la imposición de proyectos de despojo.

Hemos constatado que la lucha de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, logró una gran victoria al encontrar, en diálogo con el Gobierno de México, una alternativa técnica en la construcción del Proyecto de la Presa El Zapotillo, que impidió que las tres comunidades fueran inundadas. No obstante, es una lucha que continúa dado que el Río Verde quedó represado con una cortina de 40 metros, los impactos del represamiento empiezan a sentirse en las comunidades.

El Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de los Pueblos Campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Jalisco, permite concretar medidas de reparación a las poblaciones afectadas frente a los daños causados en los más de 15 años de ejecución de este proyecto.

Exaltamos que las medidas contempladas en dicho Plan de Justicia han permitido desarrollar inversiones y acciones dirigidas a revitalizar la vida comunitaria y las condiciones de permanencia digna en sus territorios de origen. Valoramos y reconocemos que dichas medidas buscan el bienestar colectivo por encima de reparaciones individuales.

El desafío frente a la victoria obtenida, es fortalecer y ampliar la unidad comunitaria que a su vez ha permeado a las demás luchas de México y el mundo, que se inspiran en la defensa creativa del territorio, el agua y la vida, sostenida por el Comité “Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo” en más de 15 años de resistencia.

Identificamos medidas del Plan de Justicia ausentes o no cumplidas a cabalidad como el mejoramiento del servicio de salud, la reparación de la pérdida de las aguas termales y su impacto socioeconómico, el abasto de agua potable, las deficiencias de los drenajes, las casas mal construidas o el empedrado de las calles, el cual quedó peor que como estaba, entre otros.

Genera preocupación que las autoridades no hayan hecho algo por recuperar las aguas termales. Se observa que no se implementaron medidas de remediación de los impactos que se podrían tener con la implementación del Plan de Justicia. Además, es notable que no se ha implementado un Plan de Desarrollo Territorial Participativo Comunitario a nivel regional.

Demandamos la firma inmediata de un Decreto Presidencial que determine la prohibición de levantamiento de la cortina de El Zapotillo que genere nuevos riesgos y desasosiego en las comunidades.

Así mismo, frente a las realidades que hemos vivido en México y la América Latina, las y los participantes de este encuentro:

Exigimos la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Presa Las Cruces (que ahora denomina El Nayar) en el Río San Pedro Mezquital, Nayarit.

Nos pronunciamos en contra de la construcción del Proyecto Termoeléctrico “La Charrería” en El Salto de Juanacatlán, Jalisco, y en cualquier otro pueblo del Río Santiago.

Demandamos el saneamiento integral y restauración del Río Lerma-Santiago y el resarcimiento por los daños a la salud provocados por la contaminación.

Denunciamos la imparable destrucción de los manglares de San Blas, Nayarit, por los integrantes de la falsa comunidad de la Nueva Villa de San Blas.

Exigimos el cumplimiento de la sentencia sobre el amparo 543/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que cese la sobreexplotación del Acuífero Principal de La Laguna, centro-norte de México. Demandamos a la Comisión Nacional del Agua regrese los derechos de agua a los ejidatarios despojados en esa región.

Declaramos un rotundo no al ilegal Basurero Tóxico en Noria de la Sabina, Coahuila. Nos sumamos a sus proclamas “No es sequía, es saqueo”. “El agua es vida, no mercancía”.

Rechazamos la imposición del gigaproyecto Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y apoyamos la lucha de las comunidades chimalapas en defensa de su territorio comunal y bienes naturales en Oaxaca frente a los neolatifundistas e invasiones y exigimos el pleno cumplimiento de la sentencia de la SCJN con relación a los límites de los estados de Oaxaca y Chiapas.

Exigimos la exoneración e inmediata liberación de Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, indígenas tseltales sentenciados a 110 años de prisión en Chiapas por un delito que no cometieron. De igual manera, la libertad de los presos de Cancuc, del tseltal Manuel Sántiz Cruz y de otros cuatro sentenciados a 18 años de prisión también por delitos que no cometieron.

Justicia para Simón Pedro y para el Padre Marcelo Pérez, asesinados en Chiapas.

Luchamos porque el Río Usumacinta sea declarado sujeto de derechos.

Exigimos cese el extractivismo y la criminalización de defensores; respaldamos la autonomía energética y el libre ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos mayas.

Respaldamos al pueblo originario de Santa Ursula Xitla, Ciudad de México, en su lucha por el respeto y protección del Bosque de Fuentes Brotantes.

Nos pronunciamos en contra del proyecto Agua Sí para Guanajuato, que llevaría agua de la presa Solís en Acámbaro a la ciudad de León para compensar la pérdida del agua de la presa El Zapotillo, poniendo en riesgo el abastecimiento de 24,000 agricultores del Distrito de Riego 011.

Respaldamos la lucha contra el megaproyecto de energía Saguaro, en Sonora, gasoducto y planta de licuefacción de la Comisión Federal de Electricidad y Mexico Pacific Limited, que afectaría especies marinas, en especial cetáceos.

Nos solidarizamos con el trabajo de la Casa Fogata en Guadalajara, y con el de Rufianes + LAZ3R graphic studio para una Gráfica x Anahuak W3.0. Por un arte de y para los pueblos.

Es nuestra la lucha del Movimiento Ríos Vivos en Colombia , presente en varios estados a nivel nacional, que construyen articulaciones creativas y alternativas para la soberanía de los pueblos.

, presente en varios estados a nivel nacional, que construyen articulaciones creativas y alternativas para la soberanía de los pueblos. Es nuestra la lucha de los afectados por represas de Brasil – MAB , que ha expandido su solidaridad a diversas regiones afectadas por la crisis climática.

, que ha expandido su solidaridad a diversas regiones afectadas por la crisis climática. Es nuestra lucha la construcción de una ley de aguas en Guatemala que garantice el uso colectivo y concluya la impunidad y el desvío de ríos por parte del poder corporativo. Los pueblos originarios deben ser parte del diálogo como actores, no para llenar requisitos.

que garantice el uso colectivo y concluya la impunidad y el desvío de ríos por parte del poder corporativo. Los pueblos originarios deben ser parte del diálogo como actores, no para llenar requisitos. Respaldamos la lucha contra represas hidroeléctricas en Costa Rica.

EXIGIMOS:

Al Congreso de la Unión, la inmediata abrogación de la salinista y neoliberal Ley de Aguas Nacionales y la aprobación de una nueva Ley General de Aguas, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el año 2013, para un nuevo marco social donde participen los pueblos originarios y campesinos como sujetxs de derechos.

Que el “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” no privilegie la participación de empresas sobre las comunidades.

Que el agua sea considerada como un ser viviente, que siente y tiene espíritu y sean sus manifestaciones (ríos, lagos, manantiales, etc.) sujetas de derechos.

El derecho de construcción de procesos autónomos sin intervención externa que no dialoga con los pueblos.

Nos indignamos ante las noticias de los hallazgos de elas buscadoras en Teuchitlán, Jalisco y los ataques a la comunidad de Ostula, Michoacán, así como por el incesante genocidio en Gaza y otras guerras coloniales. Nos comprometemos a seguir alzando la voz desde nuestros territorios ante cualquier injusticia contra los pueblos.

Inspirados por el Tlatoani Cuauhtémoc, último defensor de la era anterior ante el genocidio Europeo asesinado hace 500 años y Tenamaxtli, líder guerrero de la primera rebelión ante la invasión del Abya Yala y promotor del precepto de universalidad de los Derechos Humanos, de y con el espíritu de la Caravana de la Ruta de Tenochtitlan a Aztlán nombrada éste año: “Ruta de Cuautémoc “, asumimos el compromiso de fortalecer la articulación, los lazos de solidaridad y hermandad entre pueblos y comunidades, así como de organizaciones acompañantes. Caminamos una nueva etapa del quinto sol, tiempo de los guerreros colectivos.

Saludamos los preparativos del Tercer Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales a realizarse del 26 al 28 de septiembre del 2025 en territorio de nuestra organización hermana Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Saludamos la convocatoria adelantada por el MAR para llevar a cabo el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática: ¡En marcha por una sociedad alternativa al capitalismo, por la soberanía energética popular y por los derechos de las poblaciones afectadas! En el marco de los desafíos que implica la protección de la amazonia y sus pueblos. Es pertinente la elección del lugar en donde acudiremos para llevar la energía de nuestros procesos, espíritus y corazones para seguir tejiendo nuestras luchas para la transformación estructural de la sociedad.

Tras la ceremonia de velación del marakame wixárika Lorenzo Trinidad Chivarra, que se llevó a cabo el 14 de marzo, concluimos como diría el fuego y lxs abuelxs, la cosa no es irnos por las ramas, sino construir desde la raíz. La espiritualidad no es un adorno, es parte del núcleo de los

procesos de lucha por la defensa de los territorios; el agua y la vida, es un hilo fundamental del tejido local y de articulación regional e internacional.

“¡Aguas para la vida, no para la muerte!” Temaca Vive, la lucha sigue”

FIRMAN:

Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo – Jalisco, México

Salvemos Temaca, A.C. – Jalisco, México

International Rivers – Estados Unidos

MAR (Movimiento de Afectados por Represas) – Latinoamérica

Otros Mundos Chiapas/MAPDER – México

Acción Colectiva Socioambiental, A.C./MAPDER – Guanajuato, México

Colectivo KATAZ, Nodos de Autoformación – México

CPO (Consejo de Pueblos Mayas) – Guatemala

Colectivo por la Autonomía, (COA) – Jalisco, México

Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna – Coahuila, México

Fronteras Culturales/México

Coordinadora Nacional Agua para Tod@s – México

Contraloría Nacional Autónoma del Agua – México

Alianza Ríos Mayas – México y Guatemala

Comunidad Naayeri de Presidio de los Reyes – Nayarit, México

Comunidad indígena de Saycota y sus Anexos – Nayarit, México

Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) – Brasil

Comunidades SEETA – Colombia

Movimiento Colombiano Ríos Vivos – Colombia

Congreso de la Soberanía – México

Casa Ancestral Teo Tepankhalle – México

Calpulli Ixcatemoteopan in Huey Zompancuauhuitl – Ixcateopan, Guerrero, México

Comunitaria Cultura – México

Movimiento por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México

FIEL (Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad) – Latinoamérica

Ruta de Aztlán a Tenochtitlan – México

Sociedad Civil las Abejas de Acteal – Chiapas, México

Comité Ciudadano Dé Defensa Ambiental de El Salto, Jalisco – México

Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

Jtatic Samuel Ruiz García – Ocosingo, Chiapas, México

Colectivo Sí a la Vida – Coahuila, México

Escuela Campesina EDUPAS – México

Maderas del Pueblo del Sureste, AC – Oaxaca, México

Campaña Global El Istmo es Nuestro – Oaxaca, México

Grupo Ecológico Manglar, AC. – Nayarit, México

Frente Petenero Contra Represas – Guatemala

Cultiva Reggae – México

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) – Panamá

Abarrotes Gutiérrez – Temaca, Jalisco, México

Farmacia Espíritu Santo – Temacapulín, Jalisco, México

Iglesia Católica Ecuménica de Cristo – México

Redlab – México

Más Música, Menos Balas – México

Asociación de comunidades para el desarrollo defensa de la tierra y los Recursos Naturales (ACODET) – Guatemala

Consejo de pueblos Wuxhtaj – Guatemala

Caminemos juntos – México

Congreso de la Soberanía – México

Red Audiovisual Yerbabuena – México

Red Nacional en Defensa del Agua – Panamá

Ambigú Trashumante Barra de Café Ambulante – San Francisco, EEUU

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas – Oaxaca, México

Grupo de Agricultura Orgánica La Ciénega y Municipio Agroecológico, El Limón – Jalisco, México

Letras Rodantes – México

La Colectiva Mujeres Al Frente Fest – México

La Red de Mujeres Unidas Contra las Violencias – México

La Red de Cultura Viva Comunitaria Jalisco – México

El Movimiento de Cultura Viva Comunitaria – México

Alianza Contra la Desigualdad – México

Lonchería Nelly – Temacapulín, Jalisco, México

Taller/lab de gráfica Rufianes + LAZER – México y EEUU

MEXTEKI – México

Comunidades en Defensa del Agua de la Zona la Isla, Centro – Tabasco, México

Corazón de Piedra Verde – Tabasco, México

La Sexta Tabasco – México

Leones Negros & Atletas Campesinos – Querétaro, México

Rueda Libre Chiapas – México

Barrio Bicicletero – SCLC, Chiapas, México

San Cris con Bici – Chiapas, México

Fundación Cuenca Lerma Chapala-Santiago, A.C. – Jalisco, México

Habitantes del pueblo originario de Sta. Ursula Xitla – CDMX, México

Defensa Fuentes Brotantes – CDMX, México

Colectiva Cartográfica de los Sures Globales – Latinoamérica

Movimiento Nacional Comunitario – México

Comité Agua y Vida de Santa Cruz de las Flores – Jalisco México

Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA) – Jalisco, México

Last modified: 23/03/2025