El beneficio económico global del genocidio palestino

El 16 de junio de 2025, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, publicó un nuevo informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. A lo largo de treinta y nueve páginas, el informe acusa a varias grandes empresas multinacionales de beneficiarse de la ocupación y el genocidio de los palestinos. Entre las implicadas se encuentran nombres conocidos: Amazon, Blackrock, Google, Lockheed Martin y Volvo. Cada una de estas empresas, y muchas universidades (en particular el Instituto Tecnológico de Massachusetts), tienen inversiones diferenciales en el desplazamiento de los palestinos y su sustitución por colonos israelíes. Albanese termina su informe con unas peticiones razonables: dejar de lucrarse con el genocidio y romper los lazos con Israel.

El 9 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Albanese por su trabajo, lo que le impide acceder a sus propiedades en los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que “Albanese ha vertido un antisemitismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y ha mostrado un desprecio abierto hacia los Estados Unidos, Israel y Occidente”. Las Naciones Unidas respondieron que esta imposición de sanciones sienta un “precedente peligroso”. “El uso de sanciones unilaterales contra relatores especiales o cualquier otro experto o funcionario de la ONU es inaceptable”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. Albanese no es la primera persona en ser sancionada de esta manera. En junio de 2025, los Estados Unidos sancionó a jueces de la Corte Penal Internacional basándose en la misma orden ejecutiva estadounidense.

La polémica en torno a las sanciones de los Estados Unidos contra altos funcionarios de las Naciones Unidas y sus instituciones distrae la atención de los argumentos fundamentales expuestos en el informe de Albanese y de su equipo. Es casi como si el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hubiera decidido utilizar el arma de las sanciones para convertirla en el centro de atención. En muchos sentidos, Rubio lo ha conseguido. El argumento central del informe ha quedado relegado a un segundo plano, ya que la cuestión principal ha pasado a ser si es aceptable o no que los Estados Unidos sancione a funcionarios de la ONU.

Genocidio en las nubes

El informe de Albanese indica que varias grandes empresas multinacionales están involucradas en el genocidio. Estas empresas pertenecen a los siguientes sectores: construcción, educación, finanzas, prestación de servicios y producción de armas. Hay nombres que cabría esperar: los principales fabricantes de armas, como Lockheed Martin. El Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC) mantiene una lista completa de estas empresas armamentísticas. Vale la pena leer la sección del AFSC sobre Amazon:

La inteligencia militar israelí utiliza los servidores de AWS [Amazon Web Services] para almacenar gran cantidad de información de inteligencia sobre casi todos los habitantes de Gaza. Desde 2021, Amazon proporciona servicios en la nube al Gobierno israelí en el marco del Proyecto Nimbus, un contrato de 1200 millones de dólares que comparte con Google. Proporciona servicios en la nube a todas las ramas del Gobierno israelí, incluidos el ejército, la Agencia de Seguridad Israelí (Shabak / “Shin Bet”), la policía y los servicios penitenciarios; los fabricantes de armas Israel Aerospace Industries y Rafael; y las agencias gubernamentales relacionadas con la empresa de asentamientos ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada.

El informe de Albanese menciona el Proyecto Nimbus y nos informa de que está financiado principalmente por el Ministerio de Defensa israelí. A continuación, su informe profundiza más:

Microsoft, Alphabet y Amazon conceden a Israel acceso prácticamente a toda la administración pública a sus tecnologías de nube e inteligencia artificial, lo que mejora el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis. En octubre de 2023, cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó, Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio del Proyecto Nimbus intervinieron con infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial. Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos y un escudo contra la rendición de cuentas, en virtud de contratos favorables que ofrecen restricciones o supervisión mínimas. En julio de 2024, un coronel israelí describió la tecnología en la nube como un arma en todos los sentidos de la palabra, citando a estas empresas.

Está claro que estas empresas tecnológicas no solo proporcionan información para la ocupación y el genocidio israelíes, sino que también proporcionan un “escudo contra la rendición de cuentas”, ya que protegen información clave que podría ser utilizable en un tribunal internacional de crímenes de guerra. Albanese se refirió a la coronel Racheli Dembinsky, comandante del Centro de Informática y Sistemas de Información de Israel, que proporciona procesamiento de datos a las fuerzas armadas israelíes. En una conferencia titulada “IT for IDF” (Tecnología de la información para las Fuerzas de Defensa de Israel) celebrada en Rishon Lezion, cerca de Tel Aviv, la coronel Dembinsky dijo que el ejército israelí dependía del almacenamiento en la nube y los servicios de inteligencia artificial de estos gigantes tecnológicos multinacionales (que, en las diapositivas de su conferencia, son Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure). La coronel Dembinsky afirmó que su unidad del ejército, conocida como Mamram, utilizaba una “nube operativa” en sus servidores internos que, según ella, es una “plataforma de armas”. No hay información pública sobre la cantidad total que estas empresas han ganado con el genocidio.

En 2024, empleados de Amazon y Google crearon la campaña No Tech for Apartheid. En un evento en Nueva York, mientras Barak Regev, de Google Israel, estaba hablando, un empleado de Google lo interrumpió y dijo: “Soy ingeniero de software de Google Cloud y me niego a crear tecnología que impulse el genocidio, el apartheid o la vigilancia”. Decenas de ingenieros de Google fueron despedidos por su asociación con la campaña No Tech for Apartheid. Esto no ha impedido que el grupo siga organizando más protestas.

El ciego

En 2003, Peter Thiel y otros fundaron una empresa tecnológica llamada Palantir. El nombre proviene de El Señor de los Anillos y hace referencia a la bola de cristal que permite ver a gran distancia. Thiel, un libertario profundamente conservador que cree firmemente en la “civilización occidental”, amasó su fortuna en PayPal y Facebook antes de entrar en el lucrativo mundo de los contratos militares y de inteligencia (el primer gran inversor de Palantir fue In-Q-Tel, la empresa de capital riesgo de la Agencia Central de Inteligencia). En 2015, Palantir comenzó a hacer negocios en Israel, en particular con su complejo militar y de inteligencia, proporcionando integración de datos, análisis de datos y el uso de inteligencia artificial. En diciembre de 2023, durante la primera fase del genocidio israelí, el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, dijo a Fox Business: “Somos muy conocidos en Israel”.

El 12 de enero de 2024, Palantir se asoció con la industria militar israelí para ayudar en el genocidio. El vicepresidente ejecutivo de Palantir, Josh Harrish, dijo en ese momento: “Ambas partes han acordado mutuamente aprovechar la tecnología avanzada de Palantir para apoyar misiones relacionadas con la guerra”. La expresión “misiones relacionadas con la guerra” es muy clara y podría describirse como genocidio, que es precisamente como la Corte Internacional de Justicia lo calificó el 26 de enero de 2024. El sistema TITAN de Palantir se está utilizando para ataques de precisión que, dado el número de víctimas civiles en Gaza, han sido precisos en el asesinato de personas no combatientes. El 30 de abril de 2025, en el Foro Hill & Valley, se le preguntó al director ejecutivo de Palantir, Karp, sobre la muerte de palestinos, y él respondió que Palantir había sido responsable de matar “en su mayoría a terroristas, eso es cierto”. Esto, por supuesto, no es cierto, ya que la mayoría de las personas asesinadas en Gaza han sido civiles (sería útil consultar los datos generales sobre el número de víctimas palestinas desde 2008, que obran en poder de las Naciones Unidas; si todos los fallecidos hubieran formado parte de Hamás y la Yihad Islámica, estos grupos habrían sido una fuerza armada aún más formidable). Basándose en los comentarios de Karp en la reunión de 2024 en Tel Aviv y en el Foro Hill & Valley de 2025, el informe de Albanese concluye que son “indicativos del conocimiento y la intención a nivel ejecutivo con respecto al uso ilegal de la fuerza por parte de Israel, y de la incapacidad para prevenir tales actos o retirar su participación”.

A medida que han ido apareciendo noticias sobre la asociación de Palantir con la deportación de migrantes de los Estados Unidos, las protestas se han multiplicado en todo el país frente a las oficinas de Palantir. Estas protestas vinculan la labor genocida de Palantir contra los palestinos y la colaboración con el Estado estadounidense para deportar migrantes.

Lucrarse con la ocupación

Desde hace décadas, investigadores de las Naciones Unidas y otros grupos (incluidas organizaciones palestinas) han documentado la forma en que las empresas se han lucrado con la ocupación israelí de Palestina. Según una estimación conservadora de la UNCTAD, Israel genera 41.000 millones de dólares anuales con la explotación directa de Cisjordania (alrededor del 7% del PIB israelí). Esto no tiene en cuenta otros beneficios indirectos que se derivan de tener una población cautiva a la que explotar.

En 2020, las Naciones Unidas publicaron una base de datos de empresas que se habían beneficiado de la actividad ilegal de los asentamientos en Cisjordania. La mayoría de las empresas de la base de datos tenían su domicilio en Israel, pero muchas eran multinacionales. Entre las más conocidas se encontraban Airbnb (Estados Unidos), Booking.com (Países Bajos), Expedia (Estados Unidos), TripAdvisor (Estados Unidos), General Mills (Estados Unidos) y Motorola (Estados Unidos). Por su parte, el sitio web WhoProfits no solo cuenta con una base de datos precisa de las empresas que se benefician del genocidio y la ocupación, sino que también elabora importantes informes sobre áreas específicas de actividad, como su informe de 2024 titulado Greenwashing Dispossession: The Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources (El lavado verde: la industria israelí de las energías renovables y la explotación de los recursos naturales ocupados). El informe de la coalición Don’t Buy Into Occupation, publicado en diciembre de 2023, enumera las empresas financieras europeas y sus lucrativos tentáculos dentro del proyecto ilegal de asentamientos israelíes.

El 10 de junio de 2025, la Red de Acción Legal Global (GLAN), Sadaka Irlanda y al-Haq (Palestina) interpusieron una serie de demandas en Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos contra Airbnb por sus operaciones en el territorio palestino ocupado. En 2018, Airbnb dijo que “consideraría el impacto que tiene y actuaría de manera responsable”, pero luego dio marcha atrás y, como señala GLAN, “sigue ofreciendo más de 300 alojamientos en alquiler” en Cisjordania. Estas tres organizaciones sostienen que uno de los delitos aquí es el “lavado de dinero por parte de Airbnb de los ingresos obtenidos por los crímenes de guerra israelíes”. Se trata de acusaciones graves, especialmente en Irlanda y el Reino Unido, que cuentan con una legislación estricta en materia de blanqueo de capitales. El abogado principal de GLAN, Gerry Liston, declaró: “Estos son los primeros casos en los que se aplica la legislación contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido y en otros lugares a actividades comerciales en los asentamientos ilegales israelíes. Demuestran que los altos ejecutivos de las empresas que se benefician de la ocupación israelí del territorio palestino corren el riesgo de ser procesados por un delito muy grave”.

El impacto de estas empresas que se lucran con la ocupación no se limita a los ingresos que generan a costa de los palestinos, sino que también contribuyen al acaparamiento de tierras y a la contaminación medioambiental. Un ejemplo es la empresa agroquímica Geshuri, que afecta a las comunidades indígenas palestinas de Tulkarem y provoca un aumento de las tasas de cáncer, asma y anomalías oculares y respiratorias. Lamentablemente, este ejemplo no es único en Cisjordania, ya que las empresas israelíes se lucran con prácticas extractivas y contaminantes en toda la región.

Tener una población cautiva sin derechos sobre la que experimentar ha demostrado ser un recurso valioso para el desarrollo de tecnologías de espionaje intrusivas. Un ejemplo claro es el software espía Pegasus, desarrollado en estrecha colaboración entre la infame unidad de inteligencia 8200 del ejército israelí, el mundo académico israelí y el capital privado. Este software espía fue utilizado por gobiernos represivos de todo el mundo para reprimir a los disidentes, con más de 50.000 personas en el punto de mira.

Según el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), “en 2020, las empresas cibernéticas israelíes recibieron aproximadamente el 31% de la inversión mundial en el sector. Las adquisiciones de empresas cibernéticas israelíes generaron unos 4.700 millones de dólares estadounidenses, y las exportaciones cibernéticas israelíes se situaron en 6.850 millones de dólares estadounidenses. Israel se ha convertido en líder del mercado del spyware y la vigilancia, proporcionando experiencia en la recopilación y el procesamiento de datos, incluyendo spyware, reconocimiento facial, ‘herramientas de rastreo de usuarios’ utilizadas para la vigilancia policial, la manipulación electoral y mucho más”.

Genocide Gentry

Es notable el enfoque en los altos ejecutivos. Un nuevo proyecto, Genocide Gentry, se centra directamente en los altos ejecutivos de los fabricantes de armas (Boeing, Elbit Systems of America, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y RTX, anteriormente Raytheon). Estos son los principales contratistas de defensa del Pentágono estadounidense. El grupo, creado por la plataforma en línea de código abierto LittleSis, nombra a los altos cargos de estas empresas, rastrea sus conexiones con otras corporaciones y luego encuentra sus vínculos con instituciones culturales. Son estas instituciones las que constituyen el eslabón más débil de la cadena, ya que no les gusta que se las asocie directamente con empresas genocidas, aunque necesiten el dinero.

Genocide Gentry ofrece una estrategia sencilla en tres pasos:

1. Comprenda mejor la conexión de su ciudad, universidad o lugar de trabajo con el genocidio. Su base de datos ayuda a rastrear si un miembro de una empresa armamentística forma parte del consejo de administración de alguna institución de una ciudad.

2. Identifique las instituciones culturales y educativas de su comunidad que tienen vínculos con empresas armamentísticas.

3. Utilice los perfiles de los miembros de la junta directiva y los donantes para encontrar ejemplos concretos de cómo las instituciones locales están vinculadas a la maquinaria bélica.

He aquí un ejemplo interesante: Kathy Warden es la directora ejecutiva de Northrop Grumman y miembro de la junta directiva de Catalyst, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a crear lugares de trabajo “que funcionan para las mujeres”. ONU Mujeres estima que al menos 28.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza a causa de las armas, algunas de ellas de Northrop Grumman, y ONU Mujeres advierte que un millón de mujeres y niñas se enfrentan a la hambruna en Gaza debido a la maquinaria bélica alimentada por Northrop Grumman. Ahí queda la “marca” de Catalyst de defender a las mujeres.

Esta estrategia ha tenido algunos éxitos. A principios de 2024, activistas comenzaron a presionar a los músicos que iban a actuar en el festival South by Southwest SXSW en Austin, Texas. En marzo, Ella Williams (que toca bajo el nombre artístico de Squirrel Flower) anunció que no acudiría al SXSW porque estaba patrocinado por fabricantes de armas. En Instagram, escribió: “El SXSW está dando plataforma a contratistas de defensa, entre ellos filiales de Raytheon y el Ejército de los Estados Unidos, uno de los principales patrocinadores del festival… Los especuladores del genocidio como Raytheon suministran armas al ejército israelí, pagadas con nuestros impuestos. Un festival de música no debería incluir a especuladores de la guerra. Me niego a ser cómplice de esto y retiro mi arte y mi trabajo en señal de protesta”. Otros 79 artistas decidieron boicotear el festival. En junio de 2024, SXSW anunció que cortaría sus vínculos con el ejército estadounidense y con Raytheon (RTX).

**

Lo que es evidente, mientras continúa el genocidio, es que existen intereses creados de grandes inversores para proteger sus beneficios derivados de la ocupación continuada de Palestina. La situación es sombría y desagradable, pero ahora hay pruebas suficientes, como las del informe de Albanese, de la miseria de la ocupación sionista de Palestina y del trato que da a los palestinos. También hay numerosas pruebas irrefutables que revelan cómo se ha utilizado a las empresas y sus tecnologías para reprimir a los palestinos, y cómo siguen encontrando la manera de utilizarse a nivel mundial. Estas pruebas deben ser objeto de medidas, ya sea por parte de organismos internacionales, de los tribunales o de la opinión pública. El silencio no es una opción.

No seremos libres hasta que todos sean libres.

Por: Ubai al-Aboudi y Vijay Prashad. Ubai al-Aboudi es director del Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo (Ramala, Palestina). Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus libros más recientes son Luchar nos hace humanos: aprendiendo de los movimientos por el socialismo, La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense y Sobre Cuba: 70 años de Revolución y Lucha (los dos últimos en coautoría con Noam Chomsky).

Fuente: Globetrotter

Crédito: Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter y No Cold War

Last modified: 11/08/2025