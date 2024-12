Balance social, político y ambiental del año 2024 en Panamá [Podcast]

Se va el año 2024 y varios hechos importantes ocurrieron en Panamá, entre esos las elecciones presidenciales de mayo pasado, en las que salió electo el actual Presidente José Raúl Mulino, quien se presentó como alguien diferente prometiendo bonanza económica sobretodo entre los sectores populares, pero que pronto desencantó con su estilo autoritario y despótico.

Por otro lado, el tema del extractivismo minero, del cual el pueblo panameño habló claro y firme al rechazarlo en las calles en octubre y noviembre de 2023 y que, a pesar del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la empresa Minera Panamá sigue operando en suelo panameño en complicidad con el gobierno. En esa misma línea de la problemática ambiental, los efectos del cambio climático se hacen sentir cada vez más fuerte.

Las intensas lluvias de octubre y noviembre que dejaron muertos y miles de afectados mientras que los distintos gobiernos sin estrategias ni planes para mitigar los efectos, ni replantear el modelo de desarrollo actual por otro que sea más amigable con medio ambiente.

Por otra parte, frente a la crisis de la Caja del Seguro Social, el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley 163 que reforma esta institución, la cual ha sido rechazado por el pueblo panameño, hecho que ha quedado demostrado en el primer debate en la Asamblea Nacional, donde el movimiento social y popular ha presentado argumentos contundentes contra dicho proyecto.

Adicionalmente, las organizaciones de mujeres siguen reclamando a los distintos gobiernos lo incapaces que han sido en no establecer políticas públicas ni campañas permanentes de concienciación y sensibilización que eduquen sobre la no discriminación y la no violencia contra la mujer, que brinden protección a las mujeres en el ámbito laboral, familiar y social, que sancionen la violencia, el acoso y la discriminación contra la mujer.

Escuche audio aquí: https://www.ivoox.com/balance-social-politico-ambiental-del-ano-2024_md_137342387_wp_1.mp3 Ir a descargar

Producción: Dania Betzy Batista Guevara / Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional. Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)

Last modified: 30/12/2024