Con motivo de la conmemoración de los 28 años de la Invasión del ejército de los Estados Unidos a Panamá queremos traer un texto que escribimos hace 8 años para leerlo en una mesa de ponencias en la Feria Internacional del Libro en Cuba en el 2009. Solo hemos añadido un par de nombres de autores y obras. La literatura panameña con tema de la Invasión ha crecido desde entonces.

Al final, publicamos una extensa bibliografía sobre los libros de la invasión que la investigadora Ileana Gólcher publicó en un largo artículo llamado Los libros de la Invasión en el 2010. Aquí solo publicamos la bibliografía de aquel importante trabajo que pueden conocer haciendo clip en el título. Solo faltaría actualizarlo.

Con esta bibliografía de la profesora Gólcher y nuestro pequeño trabajo queremos hacer un aporte al tema de cómo la cultura del libro ha construido lo que se puede llamar la literatura de la invasión. Hace falta aún seguir registrando e incluso hacer un estudio de cómo la cultura desde todos sus sectores ha abordado el tema de la Invasión. Hay propuestas desde las artes visuales, la danza, las artes escénicas, el arte callejero, el muralismo, las artes alternativas, el performance, la pintura, entre otras áreas de la cultura. Es un trabajo que hay que rescatar y sistematizar. Mientras tanto, aquí está nuestro grano de arena desde la literatura.

CF

El tema de la invasión en la literatura panameña

Carlos Fong

La bibliografía existente sobre el tema de la invasión a Panamá por parte del ejército norteamericano el 19 de diciembre de 1989, mal llamada operación “Causa Justa”, es extensa y valiosa. Podemos hablar de una literatura de la invasión con un discurso de resistencia, contestatario, concientizador y de protesta. Pero también hay un discurso con elementos identitarios de rescate de la memoria.

Desde la literatura de creación y reflexión hay obras de autores como Manuel Orestes Nieto, Roberto Luzcando, Ramón Oviero (1938-2008), Gloria Young, Pablo Menacho, Arístides Martínez Ortega, Arysteides Turpana, Xavier Collado, Consuelo Tomás, Bertalicia Peralta, Moisés Pascual, Indira Moreno, Eyra Harbar, Leoncio Obando, Lucy Chau, Alex Mariscal, Jilma Noriega de Jurado, Enrique Chuez, Moravia Ochoa, Bertalicia Peralta, Mario Augusto Rodríguez, Indira Moreno, Pedro Luis Prados, Porfirio Salazar, Héctor Collado, Dayra Miranda, David Robinson, Mario García Hudson, José Carr, Juan Gómez, Raúl Leis, Dimas Lidio Pitty, Tristán Solarte, Martín Testa Garibaldo, Chuchú Martínez, Víctor Manuel Rodríguez, Pedro Rivera, Carlos Francisco Changmarín, Juan David Morgan, Itzel Velázquez (qepd), Víctor Manuel Rodríguez, Rey Barría, Félix Armando Quirós, Carlos Jiménez Varela, José Franco, Lucy Chau, Octavio Tapia, Javier Stanziola, Giovanna Benedetti, Claudio de Castro, Julio Yau, Carlos Fong, por mencionar algunos. Todos han escrito cuentos, teatro, ensayos, poemas y novelas sobre la Invasión.

Si hablamos de libros compiladores de ficciones sobre la invasión, hay dos pequeñas antologías literarias, pero esenciales: La voz aún no quemada (1990) y El humo y la ceniza (1993). La primera sólo es de poesía; la segunda, contiene testimonios, ensayos, cuentos y poemas. Ambas ediciones fueron casi clandestinas, sin ISBN y sin estudio o prólogo. Aun así deberían reeditarse sumando mucha más poesía. También de manera antológica hay que citar la edición especial de la Revista Cultural Lotería (1994) cuya curaduría estuvo a cargo del profesor Aristides Martínez Ortega. Otro libro que compila textos sobre el tema es Cuatro cuentos recientes sobre las relaciones de Panamá con los Estados Unidos (2016) que recoje cuentos de cuatro autores: Raúl Altamar, Pedro Crenes, Javier Medina Bernal y Berly Núñez Pitty. De los cuatro autores hay que destacar el cuento Silent Night, de Pedro Crenes, que relata los hechos previos a la invasión y los motivos creados por George Bush para invadir.

También sobre la invasión existe documentación audiovisual como el trabajo de Barbara Trent y David Kasper, Panama Deception que mereció un Premio Óscar y el corto Visión médico forense de la invasión a Panamá producido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión, con guión de Emma Gómez. El documental Invasión de Abner Benaim, Ganadora a Mejor Documental de Festival de Cine de Panamá y Mejor Película del Festival de Cine de Panamá y el documental El último soldado de Luis Romero. En la película Hands of Stone sobre la vida de Roberto Mano de Piedra Durán, hay escenas de la invasión.

Existen otros trabajos que algunos medios nacionales han hecho desde la producción nacional para TV. El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) fue la primera institución desde lo privado que publicó un libro sobre la invasión: La verdad sobre la invasión (1990), de Olmedo Beluche.

Desde la reflexión y los estudios, hay una amplia lista de trabajos que tocan el tema desde la historia, la sociología, la filosofía y el testimonio. Los trabajos más importantes son el de Olmedo Beluche, La verdad sobre la Invasión (1990); Ricaurte Soler, La invasión de Estados Unidos a Panamá (1991); José de Jesús (Chuchú) Martínez, La invasión de Panamá (1991), y el trabajo de Pedro Rivera con Fernando Martínez, El libro de la Invasión que recoge testimonios valiosos. Claudio de Castro tiene un libro llamado Operación Causa Justa. Octavio Tapia hace una reflexión interesante en Para entender al panameño, una aproximación a su identidad, obra que mereció el premio Ricardo Miró en el 2008. Uno de los mejores ensayos que analiza varios trabajos literarios en su mayoría poesía, es el libro de Damaris Serrano Literatura panameña: historia, nación, sociedad: (Amor, cultura y conflicto en la segunda mitad del siglo XX) (ganador del Premio Ricardo Miró en ensayo en el 2005 y editado en el 2006). Damaris Serrano hace un acercamiento al nuevo corpus de la literatura nacional como proyecto de nación y logra descifrar las principales tensiones del discurso post moderno y sus estrategias textuales que forman un proyecto identitario de resistencia.

Hay cientos de documentos, informes, artículos, ensayos sobre este tema escritos por nacionales y extranjeros. Revistas como Tareas, Lotería y la Revista de Sociología de Universidad de Panamá han dedicado números especiales al tema. Incluso exmilitares como Roberto Díaz Herrera y Daniel Delgado Diamante han escrito sobre la invasión. Estrellas clandestinas (2009) de Díaz Herrera y La resistencia armada a la invasión. Razones de una derrota militar (1993) de Delgado Diamante, forman parte de esta biografía. Defensores de la invasión como Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford también han dedicado tinta al tema. Arias Calderón escribió: Democracia sin ejército. La experiencia de Panamá (2001) y Billy Ford ¡Valió la pena!, Panamá! (2004). Escritores internacionales muy reconocidos como Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Octavio Paz y Carlos Fuentes han escrito sobre la invasión.

Y todavía hay mucho más.

En este breve artículo sólo nos interesa hablar un poco, aunque sea superficialmente, de algunos autores que, desde la ficción o la escritura creativa, han aportado al tema con valiosos textos que deberían estar sumados y compilados en una gran antología literaria sobre la Invasión de manera que sirva para el uso de los docentes en el aula de clase como una forma de conocer la historia a través de los cuentos, las novelas y la poesía. Obras que sirvan a los jóvenes para reflexionar y comprender su historia.

Sobre la discusión de si se puede hablar de una Literatura de Postinvasión o una Generación Postinvasión, el filósofo Mario García Hudson en su libro Conversaciones sobre literatura panameña (2002) describe las siguientes caracterizaciones del discurso postinvasión:

1. Orientar el tema patriótico como acto de reafirmar la identidad amenazada.

2. Una estética poética con una alta carga de elementos políticos, lenguaje irónico y existencial de acuerdo a los referentes, y a la formación literaria de cada escritor.

3. La espiritualidad de la conciencia urbana en la construcción de un cosmos literario vislumbrando la tragedia en función a alegatos testimoniales.

Para nuestro concepto, las obras que hemos elegido como muestra logran reunir estos elementos y son indispensables para ayudar a entender la invasión e indagar sobre cómo esta circunstancia histórica afectó la circunstancia existencial humana. Los cuentos son textos cortos y, desde las acciones de sus personajes, nos obligan a tener una visión de cómo la humanidad y la dignidad fueron afectadas en nombre de una falsa liberación que permite discutir nociones políticas y democráticas.

El cuento es un género que por su estructura y extensión permite tocar hechos concretos sin divagaciones y digresiones. Hay cinco libros clave: Juan Garzón se va a la guerra (1992), de Moravia Ochoa; Los ultrajados (1994), de Mario Augusto Rodríguez; Desde el otro lado del sueño (2002), de Pedro Luis Prados; Las huellas de mis pasos (1993), de Pedro Rivera; y, más reciente, Un milagro bastante raro (2008), de Víctor Manuel Rodríguez. Algunas de estas obras como la de Rivera, Prados y Rodríguez ganaron el Concurso Nacional de Literatura “Ricardo Miró” y abordan la condición humana desde los hechos de la invasión al tiempo que presentan una visión urbana desde el barrio El Chorrillo y San Felipe; el barrio como espacio donde lo cotidiano se fricciona con los poderes. Estas obras son imprescindibles para entender nuestra identidad y el daño que sufrió la sociedad con la invasión.

Enrique Chuez escribe la primera novela sobre la invasión: Operación Causa Justa (1991), cuyo escenario es el barrio del El Chorrillo; al igual que Pedro Rivera, Chuez hace que las acciones de sus personajes nos narren desde la cotidianidad de un barrio cómo la condición humana fue afectada. José Franco, con su novela Las luciérnagas de la muerte (1992), también nos brinda una visión de la invasión del ejército norteamericano con una historia donde el amor es el centro de todo. Mario Augusto Rodríguez escribe la novela Negra pesadilla roja (1993) y logra que sus personajes nos cuenten la historia casi como un testimonio. Juan David Morgan también hace su aporte al tema con su novela Cicatrices inútiles (1994). Con la pluma indagadora que lo caracteriza, Juan David Morgan explora los hechos que llevaron a los yanquis a invadir y se pregunta si valió la pena.

En el año 2001 Jilma Noriega de Jurado gana el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró con la novela Y cayó sobre nosotros el estruendo de la muerte (2002). Es una novela epistolar con una porción de la naturalidad, de sencillez, de sinceridad y que incorpora reflexiones casi sociológicas y la crónica histórica como recurso narrativo. Hombres enlodados de Javier Stanziola (2012) también habla de la invasión y sus efectos en las relaciones familiares y Aviones dentro de la casa de Carlos Fong, obra que ganó el Premio Sagitario de Novela Corta 2016, narra una historia desde la mirada de inocencia y cómo la mujer asumió la invasión.

El primer poema escrito y publicado sobre la invasión se le atribuye a Luis Carlos Jiménez Varela, Patria fusilada, pero existe la discusión de que Otra vez la muerte de Dimas Lidio Pitti, con fecha del 22 de diciembre de 1989 en México, pudo ser primero. Los versos iniciales del de poema de Jiménez Varela se inauguran con unas líneas hirientes y con un color de esperanza: “Pretendieron hacer un funeral de la bandera y de / entre los escombros nacieron rosas y violetas”. Los de Dimas Lidio no dejan de ser igualmente pulsantes: “Nuevamente la muerte está en mi casa / Con fusiles y tanques / nuevamente / Con aviones y rockets / nuevamente…” Sin importar cuál de los dos poemas fue el primero en escribirse, lo importante es el valor histórico y existencial de los textos.

Desde lo institucional y lo oficial el primer poemario con tema de la invasión que gana el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró es En casa de la madre (1990), de Héctor Collado y el primer libro de cuentos donde hay un texto sobre la invasión que gana el mismo concurso es Vienen de Panamá (1990), de Rafael Ruiloba. Otras obras y autores que han ganado el máximo premio de las letras panameñas, cuya obra toca el tema de la invasión son: La rosa contra el muro (1991), de José Carr; Inauguración de la fe (1994), de Consuelo Tomás; No reinarán las ruinas para siempre (1998) y Ritos por la paz y otros rencores (1999), de Porfirio Salazar; La casa rota (2008), de Lucy Cristina Chau; Condición humana, invasión y guerra infinita (2004), de Pedro Rivera; Y cayó sobre nosotros el estruendo de la muerte (2002), de Jilma Noriega de Jurado; Literatura panameña: historia, nación, sociedad: (Amor, cultura y conflicto en la segunda mitad del siglo XX) (2005), de Damaris Serrano; Un milagro bastante raro (2008), de Víctor Manuel Rodríguez; Para entender al panameño, una aproximación a su identidad (2008) de Octavio Tapia; y Hombres enlodados (2012) de Javier Stanziola. Las fechas entre paréntesis son los años en que ganaron el premio, no la impresión.

La poetisa Moravia Ochoa escribe uno de los poemas más contestatarios y conmovedores: No perdono país, un hermoso texto que logra emocionar desde sus primeros versos: “No perdono, país, al que te afrenta, / al que te enfrenta no le doy prestado / ni me regalo ni me paro al lado / porque para llegar a ti me he levantado /del horror de tu cuerpo difamado / de la fosa común donde has estado”.

Héctor Collado escribe un hermoso poemario llamado Entre mártires y poetas (2000). Y el poeta Manuel Orestes Nieto publica el poemario Sangre vidriada (1991) que contiene 24 poemas dedicados a narrar la invasión. Y Consuelo Tomás escribe también un poemario dedicado completamente, Motivos generales (1992). Indira Moreno ganó una mención honorífica del premo de poesía Gustavo Batista Cedeño (1999-2000) con el poemario Cantares de un silencio, totalmente dedicado a la invasión. Leoncio Obando publicó La voz de las tinieblas (1992), un poemario con un hablante lírico estremecedor.

Otro poeta que dedica sus poemas al tema es Martín Testa Garibaldo, es tal vez el poeta de su generación que más ha escrito sobre la invasión. Su primer libro dedicado por completo a la invasión fue Parte y novedades (1995) y luego publica Estaciones ocupadas (1998). En Parte y novedades nos dice el hablante lírico estos versos: “Madrugada de cenizas / percepción infernal… Cada estruendo / nos muda el mapa”.

En este breve artículo no hemos profundizado en los géneros teatro ni en el ensayo; géneros que también tienen sus aportes. Aunque podemos mencionar la obra “Mi Dios está vivo” escrita por Dagoberto Chung y Anselmo Cooper y que fue puesta en escena en el año 1990 en las calles de Colón. Esta obra de teatro casi no pudo montarse porque los soldados norteamericanos habían prohibido hacer cualquier tipo de manifestación que permitiera que la gente se reuniera. Aunque la obra era una actividad cultural, los gringos trataron de impedir que se realizara, pero la organización, con el pueblo de respaldo, montó la obra. En el 2015 Alex Mariscal ganó el premio Ricardo Miró con la obra de teatro Desaparecidos que toca el tema de la masacre de Albrook el 3 de octubre de 1989. Jaime Neball escribió y montó una obra de teatro llamada Clamor de multitud, basada en textos de poetas como David Robinson, Moravia Ochoa, Consuelo Tomás, Moises Pascual y Héctor Collado. La obra se presentó en el 2016 en la ciudad de Panamá y Colón.

Nosotros creemos que los escritores han hecho su aporte al tema de la invasión. Han cumplido con su responsabilidad social y con su misión: contar su historia desde su perspectiva y su visión, independientemente de la ideología de cada uno. La literatura es una de las principales herramientas con las que cuenta un pueblo para conocer su historia, para recordarla y para reflexionar sobre los problemas y sus causas. La literatura es la memoria de un país. Si no ponemos en nuestros jóvenes estudiantes estos libros, estas formas de representaciones de la realidad, estamos ocultándoles su derecho a conocer la verdad y, sobre todo, a tener un juicio crítico sobre la historia.

Grafiti realizado por El Kolectivo en el 2011.

Técnica: Stencil.

Los libros de la invasión

(Trabajo realizado por Ileana Golcher)

BIBLIOGRAFÍA DE LA INVASIÓN

A continuación la lista de libros escritos sobre la invasión. Cualquier omisión es involuntaria. Está basada en lo disponible en los principales centros de información de Panamá. Se incluye a los autores nacionales y extranjeros, en orden cronológico de aparición. Se omiten los artículos de opinión debido a la extensión ininterrumpida que el tema ha generado en la opinión pública.

