Radiografía a 10 días de manifestaciones del Movimiento Social panameño en rechazo al proyecto ley 163

El Movimiento Social panameño, que es el pueblo organizado, tiene más de 10 días advirtiendo la jugada del gobierno para las reformas a la Caja de Seguro Social. Situación que se fue intensificando dentro de la mesa de escucha, donde las organizaciones de la clase obrera exigen No privatizar el seguro social, no al aumento de la edad de jubilación y regresar al sistema solidario. Algo que no solo se exigió en la mesa, sino en las calles con multitudinarias marchas.

Desde el 6 de noviembre se han mantenido manifestaciones afuera de la Asamblea Nacional y en la Vía Simón Bolívar a la altura de la Universidad de Panamá, donde las y los estudiantes son los mayores sacrificados por la represión policial.

El Ejecutivo ha favorecido con estas pretendidas reformas a los empresarios, en esta guerra de ideas, en la que los sectores populares y sociales han defendido y sustentado sus puntos y para este fin, participaron en la Asamblea los días 14 y 15 de noviembre, en el debate convocado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo que es la encargada de estudiar el proyecto ley 163, que modifica a la ley 51 del 27 de diciembre del 2005. Es importante señalar que antes de este debate, los/as dirigentes estuvieron haciendo docencia en los diferentes medios de comunicación masiva.

Citamos algunos fragmentos de las intervenciones del movimiento social:

“Argote sugirió un sistema mixto para las pensiones, donde los salarios más bajos se financiarán a través de un modelo solidario y los ingresos más altos podrían tener un componente individual, asegurando pensiones mínimas dignas sin afectar la sostenibilidad financiera.

Además, expresó su preocupación por lo que demostró una “doble moral” en el sector privado, que durante años criticó a los sindicatos por tomar el componente solidario del sistema, pero que ahora guarda silencio frente a la propuesta del Gobierno de crear una cuenta única. con las reservas de todos los trabajadores”

Felipe Argote, Economista

“Castañeda reiteró su intervención para que el Ejecutivo lo escuchara y advirtió que el proyecto en discusión debía ser rechazado, calificándolo de “diabólico y maligno” para el país. Aseguró que el presidente había sido engañado con lo que le presentó como la solución, cuando las verdaderas soluciones ya se habían propuesto en la mesa de escucha, pero no fueron tomadas en cuenta. Señaló varios artículos perjudiciales, destacando los artículos 20 y 21 que dan al Ejecutivo el poder exclusivo para remover a los miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) y le otorgan al director la facultad de ordenar auditorías a los estados financieros, eliminando esa capacidad de la junta directiva”.

Dr. Fernando Castañeda Patten, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS)

“En Panamá la gente no quiere nada fácil, las pensiones actuales son de muy bajo monto. En qué país del mundo las cuentas individuales tienen una tasa de reemplazo de salario los mismos empresarios que hicieron esta propuesta de una cuenta con tasa de reemplazo no existe en ningún país del mundo la tasa de reemplazo es de lo que uno pueda ahorrar…”

Respuesta de Ana Patiño asesora económica de CONATO en el programa En Contexto donde la presentadora afirmaba que en Panamá lo quieren todo fácil en referencia al aumento de la edad de jubilación. 11/11/2024

“los gremios de obreros realizarán un “examen inicial de lectura de reflexión” sobre el proyecto de reformas presentado ayer a la Asamblea Nacional. Señala que en las “mesas de escuchas” convocadas por el Órgano Ejecutivo no se llegó realmente a consenso, aunque dejó claro que la mayoría de las organizaciones pidieron la vuelta al sistema solidario de pensiones. Que dentro del proyecto de sistema de pensiones se incluya la palabra solidario, no necesariamente significa que lo sea.”

Maribel Gordón Ex candidata presidencial por la Vida digna en TVN 7/11/2024

“Este proyecto ley yo lo pudiera calificar de perversamente engañoso a la cuota se le llama cuota solidaria pero la pregunta ¿A dónde va la cuota? Las personas que se van a jubilar en estos últimos 7 años van a seguir con el mismo régimen, pero para el resto van estar en un sistema de cuentas individuales. Las cuentas individuales el riesgo es del individuo, lo mismo va pasar los que están en el sistema mixto y más claramente en las personas que empiecen a cotizar una vez se apruebe esta ley que es peor que la ley de la muerte que se le llamó a la ley 51 que también van estar en cuentas individuales.”

Juan Jovane Ex director de la Caja del Seguro Social 1999 – 2003 Canal de Youtube de FUCLAT Panamá 12/11/2024

Escuchemos declaraciones de Saúl Méndez, Secretario General del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS)

Desde el 6 de noviembre los estudiantes de la Universidad de Panamá “La conciencia crítica de la nación”, ejerce su auténtico derecho a protestar en sus espacios de lucha que son las calles. Donde la policía llega a reprimir como aparato opresor de este gobierno, además varios estudiantes han sido perseguidos, violentados y detenidos por manifestarse o por el simple hecho de ser estudiantes universitarios.

“Durante los últimos meses es evidente el discurso de menospreciar a los jóvenes, varios representantes del gobierno e incluso los periodistas, pero nosotros como jóvenes trabajadores y además estudiantes universitarios organizados consideramos que los más afectados a las decisiones que se puedan tomar puntualmente al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) somos nosotros los que lo vamos heredar. Los estudiantes entienden que deben tomarse los espacios de lucha correspondientes desde el principio no se puede permitir o esperar que sea aprobado en tercer debate. Venimos realizando diferentes actividades; Formaciones, conversatorios volanteos la toma de las calles es una escalada a esa lucha que se viene realizando por la seguridad social”

Amed Wynter, integrante de la organización Juventudes Revolucionarias (JR-16)

También cabe destacar que los obreros de la construcción junto a organizaciones de Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, se manifestaron contra el proyecto ley y también fueron reprimidos por la policía.

El sábado 16 de noviembre se realizó el encuentro de dirigentes gremiales, sindicales y sociales por la defensa de la Caja del Seguro Social. Más de dos centenares de dirigentes se dieron cita desde temprano en la mañana en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, la ronda de exposiciones manifiesta un rotundo rechazo a la propuesta de ley presentada por el ejecutivo a la Asamblea Nacional de Diputados.

Dentro de las intervenciones podemos destacar la de la Compañera Isabel Guzman de Convergencia Sindical:

“Este ley trata de llevarnos a la miseria a morirnos incluso, porque todos sabemos que las mujeres damos vida, se nos resta salud y que definitivamente somos las que estamos en el mercado de trabajo y tenemos que salir muchas veces por la tensión y la inequidad que la sociedad nos delega de tener que atender a nuestras familias y en ese sentido hacemos ese llamado de no permitir el aumento de jubilación cuando las mujeres tienen las peores condiciones de vida.”

Entre los acuerdos que se presentaron en esta reunión fueron mantenerse en las calles informando a la ciudadanía, crear coordinaciones de acción por organizaciones a nivel regional en todo el país, de rechazo a la gira que pretende hacer los diputados junto al Ejecutivo promoviendo el anteproyecto de ley. Además de una gran marcha para el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque esta ley presenta violencia de Estado frente a las compañeras.

Los sectores sociales están unidos en una sola consigna, la cual es el rechazo al referido proyecto y proponer un verdadero diálogo con la participación de técnicos, dirigentes, todas y todos los involucrados de la sociedad panameña para discutir y elaborar un verdadero proyecto de ley de la Caja de Seguro Social.

Por: Pedro Silva García. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva García.

Last modified: 17/11/2024