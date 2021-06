Panamá Vale Más Sin Minería [Análisis / Video]

Por qué el oro de Panamá es verde?

1 de junio 2021. Continuamos en la lucha en contra del extractivismo de nuestra santa selva

En el marco de la tercera semana de manifestaciones en contra de las resoluciones 89 y 90 del 12 de mayo de 2021, emitidas por el MICI (Ministerio de Comercio e Industrias) prácticamente a espaldas de la sociedad panameña; las organizaciones sociales y ambientales continúan en pie la lucha contra ese deseo constante del gobierno panameño, de vendernos a las trasnacionales mineras, por unos cuantos centavos.

En esta segunda entrega de Voces Ecológicas contra el extractivismo minero, vamos a enfrentar las principales premisas del gobierno en su intento de vendernos su idea extractivista, como la solución definitiva a la crisis económica dejada por la pandemia de Covid-19.

Como muchos de los que entrevistamos en medio de las manifestaciones nos contaban, como la extracción minera lejos de representarnos una ventaja más bien se convertiría en una herramienta autodestructiva, este hecho se puede explicar fácilmente porque la extensión geográfica del istmo de Panamá permite ciertamente tener una biodiversidad por la que bien somos conocidos. Sin embargo el equilibrio biológico que permite esta biodiversidad es dramáticamente frágil, es decir que a diferencia de lo que nos han querido hacer creer las trasnacionales mineras, quienes sustentan; que la pequeña extensión geográfica del istmo supone una ventaja para el extractivismo minero, la verdad es que esta extensión geográfica, es aquella que les representa el primer obstáculo para el desarrollo “sostenible” de cualquier proyecto extractivista. El Istmo de Panamá se localiza en una posición privilegiada, que determinó desde su surgimiento del océano, las condiciones óptimas para el desarrollo y colonización de diversas formas de vida, que a la postre dieron como resultado la formación de variados ecosistemas, que albergan una alta diversidad biológica. Gracias a ello, son múltiples los servicios que se derivan y que contribuyen al bienestar de los panameños. (1)

Y quizás muchos se pregunten ¿Por qué se defiende tanto esta biodiversidad?, y es que lo que algunos no saben, es que, de la biodiversidad de nuestros bosques depende la salud y la existencia de los seres humanos, divorciarnos de la compleja estructura con la que opera la naturaleza es un grave error; y por eso recordamos la frase de E.O. Wilson, quién dijo una vez sobre las hormigas “las necesitamos para sobrevivir, pero ellas no nos necesitan en absoluto”. Lo mismo, de hecho, podría decirse de otros innumerables insectos, bacterias, hongos, plancton, plantas y todos los organismos que en este planeta existen. (2)

Esta verdad central, sin embargo, se ha perdido para la mayoría de nosotros. Más bien, actuamos como si fuéramos totalmente independientes de la naturaleza, como si ésta fuera una fuente infinita de productos y servicios para nuestro uso, y un sumidero infinito para nuestros desechos, y esto los pueblos indígenas lo conocen perfectamente, y por ello fueron capaces de arriesgar sus vidas en las múltiples protestas que se hicieron en contra de todas las mineras que en Panamá operan, y aquí estamos; han contaminado ríos, desplazado fauna, extraído en las fronteras de las áreas protegidas, han violado derechos humanos, han convertido selvas en llanuras, y quieren seguir haciéndolo.

Recordemos un poco de nuestra historia con la minería. En aquellos tiempos con el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares (PRD), se tomó la pésima decisión de desarrollar nuevamente proyectos mineros en el istmo, aún a pesar de la oposición de la sociedad civil de la década de los 90´s (3). Cuando quisieron implantar el proyecto de cerro quema, se vendió la idea como un proyecto que pondría a Panamá en el mapa Mundial de la minería, asegurando que para un país que solo mide en extensión un poco más de 77 mil km2, era una gran ventaja poseer la segunda reserva de cobre más grande del mundo y explotarla (4). (3)

Sin embargo, como vimos esto es una cínica mentira, ya que Todos sabemos que la posición geográfica de Panamá es única, la misma lo convierte en un área estratégica y fundamental, para la planeación de la conservación global.

De acuerdo con la tradición del modelo de políticos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ha develado que el poder es el modo de ellos enriquecerse y aunque sean personalmente “honestos” toleran frecuentemente el enriquecimiento de otros. Entre nuestros dirigentes se ha creado la tradición de transacción, cinismo político y de un cierto maquiavelismo. Por décadas, se han aprobado y llevado a cabo Extractivismo minero, presas Hidroeléctricas y todo tipo de mega obras, a pesar del descontento social. No iremos muy lejos a recordar los años del 2016, cuando los pueblos de la comarca Ngäbe Buglé, gestaron una lucha solitaria contra el extractivismo que saqueaba su santa selva.

Es importante hacer notar que estas irregularidades con el extractivismo minero no comienzan con estas concesiones arbitrarias del 12 de mayo 2021, este tipo de situaciones se han dado una y otra vez en el país como si de un deja vú se tratará. Este papel que ha tenido América latina como proveedor histórico de materia prima, parece que se nos fue asignado y aún nuestros gobiernos conservan ese título orgullosamente, permitiendo que nos saqueen, igual como lo hicieron los primeros empresarios mineros en el siglo XIX, nuestros intercambios comerciales siguen estando basados en la venta de materia prima cuyo precio en el mercado no está fijado, o lo que es peor aún de lo que no recibimos ni el 3% de ganancias. Muy parecido a los viejos tiempos coloniales.

Y recordando la frase del general Morrirebon, ministro peruano de finanzas, decía a un periodista americano en octubre del 1968: Sin duda queremos inversiones extranjeras y las necesitamos urgentemente, pero por encima de todo, queremos mandar en nuestra casa. Si los extranjeros no quieren proporcionar sus esfuerzos a nuestras necesidades, que embalen sus minas, sus campos de petróleo y sus plantaciones y que se vuelvan a su casa. (5)

Ahora argumentemos la importancia del Corredor Biológico Mesoamericano.

Lo bosques de Panamá juegan un importante papel como corredores migratorios entre Centro y Sur América (Coates y Obando, 1996). Debido a que Panamá tiene solamente 100 km de ancho, el corredor es particularmente vulnerable; la destrucción de hábitat puede fácilmente interrumpir este importante vínculo de enlace entre los hemisferios. A medida que las fluctuaciones del clima se vuelven más severas, el papel de los corredores biológicos será cada vez más importante para las especies migratorias, en respuesta al cambio global. Encima de esto no olvidemos mencionar como Panamá perfila en múltiples acuerdos donde se compromete a salvaguardar su patrimonio biológico, y que obviamente está faltando nuevamente a su palabra. (1)

Antes de llamar “Sostenible” a la minería, debemos saber que para que la minería sea sostenibles debe ser capaz de proporcionar a los pueblos de plazas de trabajo lo suficientemente estables a lo largo del tiempo, además debe de cumplir las exigencias de protección ambiental es decir, debería proponernos un modelo de extracción que no afecte irremediablemente la fauna, flora, y recursos naturales de la zona, sustentando esto con información científica confiable, además por supuesto debe dejarnos recursos económicos para toda la población panameña, y por último y no menos importante velar que su proyecto sea compatible con el estilo de vida de todos los pueblos de la zona, es decir que sus actividades no alteren ni se sobrepongan sobre las actividades económicas o que afecte el modo de existencia cultural y tradicional de los pueblos.

Sin embargo todos sabemos que ninguna de estas premisas las ha cumplido ninguna minera que ha comprado el recurso natural de este país, todo lo contrario, nos ha dejado una gran huella en nuestros bosques, en nuestro ríos, y no olvidemos todas las comunidades que a día de hoy a pesar de la famosa premisa del “Desarrollo económico”, que tanto les encanta alardear a todos los gobiernos que en este país han mandado, solo nos han dejado las mismas o peores condiciones en las que estaban estas comunidades aledañas a las zonas de extracción. (6)

Todas estas áreas claves de la Bodiversidad una vez devastadas no habrá vuelta atrás, ni con todas las campañas de reforestación que el gobierno quiera invertir, funcionarían para recuperar el valor ecológico que tienen estas selvas panameñas. Al final de todo si el gobierno tanto quiere inyectar y traer desarrollo a las comunidades, porque no mejor, comienza primero respetando y comprendiendo el estilo de vida de todas los pueblos, escuchándolos, y ejerciéndo planes de acción que verdaderamente los puedan beneficiar, y no continuar con este chantaje emocional y manipulación mediática de minería sostenible, como lo ha hecho toda la semana, ejemplo en el evento del proyecto de Reforestación Urbana Vía Verde, en este acto que se dio en la plaza de la democracia, ubicada en Paitilla, irónicamente estaba patrocinada por Cobre Panamá.

Dejar a un lado estas propagandas falsas, que lo único que buscan es confundirnos y hacer creer a la sociedaad, que las empresas mineras que extraen el recurso panameño están comprometidas con no dejarnos un desastre ecológico una vez se lo lleven todo.

Por: Irene García. Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Video: Pedro Garbellini

