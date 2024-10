Panamá. Oposición a la reactivación de la minería y escaso respaldo a medidas paramétricas de la Caja del Seguro Social. 

Según el más reciente sondeo de Vea Panamá (periódico La Estrella de Panamá), hay una marcada oposición al proyecto del Presidente Mulino de reactivar la mina solo para clausurar posteriormente. Por otro lado, los sectores sociales proponen reducir el presupuesto de la Asamblea y utilizar fondos del Canal de Panamá para solventar el futuro de la Caja de Seguro Social.

La encuesta realizada por La Estrella de Panamá muestra la percepción de los ciudadanos panameños respecto a asuntos clave para el gobierno de José Raúl Mulino y el destino de la nación.

Con el tema minero el 66.3% de las personas encuestadas no apoya el plan de reabrir la mina para luego cerrarla de forma organizada como dicen, según lo anunciado por el Presidente José Raúl Mulino en declaraciones públicas. En realidad, solo el 26,3% de los individuos respaldan la propuesta, a pesar de que esto conlleve beneficios financieros para la nación y un 7,4% no tiene conocimiento o no contestó.

Esto tiene un gran significado ya que más allá del proyecto Cobre Panamá en Donoso, el 59,2% de las personas encuestadas tienen una opinión negativa o muy negativa sobre cualquier tipo de minería en Panamá. Solo el 14,2% tiene una visión favorable de la industria minera en el país, mientras que el 24,9% tiene una postura neutral al respecto.

La encuestadora señaló que los resultados indican una fuerte resistencia de la población a la reapertura de la mina, lo que podría impactar en las decisiones políticas y económicas sobre la industria minera.

Mulino ha sugerido una estrategia de “Abrir para cerrar”, mantener la actividad minera y vender los minerales extraídos para cubrir los gastos de mantenimiento. La meta es evitar que el Estado panameño asuma los costos de terminar el proyecto. En realidad, esto significa que la explotación minera seguiría por mucho tiempo en Panamá. El presidente ha declarado que la determinación final se tomará una vez se haya completado una evaluación ambiental detallada.

Por otro lado, no podemos dejar pasar el problema que ahorita presenta la Caja de Seguro Social en temas económicos. Sabemos que en los últimos años la CSS bajo diferentes gobiernos ha sido golpeada y mal administrada, lo que ha provocado que programas que forman parte de esta también están siendo perjudicados.

De acuerdo a los datos de la encuesta por parte de La Estrella de Panamá refleja que solo el 38,8% considera que la CSS es sostenible a largo plazo. La encuesta ofreció diversas alternativas a los encuestados, permitiendo respuestas cerradas. El 79,1% de la población opina que se debe disminuir el presupuesto de la Asamblea Nacional y destinar más fondos a la CSS, mientras que el 77,7% cree que los ingresos del Canal de Panamá deben utilizarse para ayudar con las finanzas de la institución.

Hay poco apoyo para las medidas paramétricas. Solo el 19,1% aprueba el incremento de las cuotas, el 14% está a favor de elevar la edad de jubilación tanto para hombres como para mujeres, el 10,5% apoya aumentar la contribución en el pago de las cuotas y el 9 % respalda un aumento en los impuestos.

El 64,3% de los encuestados cree que la falta de recursos de la Caja de Seguro Social (CSS) se debe a la corrupción. El 23% responsabiliza a los gobiernos actuales, el 5,3% a los empleadores y el 4,5% a la falta de contribuciones de los trabajadores.

La discusión sobre el destino de la CSS, en particular el plan de pensiones, se lleva a cabo en reuniones convocadas por el gobierno actual. Los grupos sociales han advertido que llevarán a cabo protestas, como marchas y cierres, si se implementan medidas como incrementar la edad de jubilación o el número de cuotas requeridas para pensionarse. Actualmente, muchos ciudadanos de Panamá desconocen si recibirán dinero para sus pensiones. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados afirmaron no estar al tanto de la situación.

Aunque la situación es incierta, los ciudadanos de Panamá continúan respaldando la función actual de la CSS. El 80,2% de las personas está a favor de que la CSS continúe brindando servicios de salud, mientras que el 57,1% respalda la propuesta de unificar la institución con el Ministerio de Salud.

Por: Conzuelo Hooker Taylor. Integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

