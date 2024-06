Panamá. Nuevo gobernante, encrucijadas y retos [Audio]

El próximo 1 de julio tomará posesión el nuevo Presidente de la República, José Raúl Mulino, miembro del Partido político Realizando Metas, cuyo líder fundador de dicho partido es el ex Presidente Ricardo Martinelli. Desde los movimientos sociales, populares, ambientalistas y ecologistas no es alentador la llegada de Mulino a la Presidencia. Su pasado vinculado a la gestión del ex mandatario Martinelli, como Ministro de Seguridad, habla por sí solo. Durante las protestas en julio de 2010, contra la llamada “Ley Chorizo”, en la provincia de Bocas del Toro, se dieron fuertes represiones por parte de los estamentos de seguridad contra los indígenas, dejando 2 muertos y cientos de heridos, muchos con lesiones oculares de por vida. Por otro lado, es preocupante las declaraciones emitidas por Mulino respecto a la mina, que la misma se abre para cerrarla. Situación que sería violatoria al fallo de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023 y a la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023 que estableció una moratoria indefinida en el país. De igual manera, es posible que ocurran más actos de corrupción, represión contra el pueblo, escuchas telefónicas y persecución al movimiento social y sindical.

Declaraciones de Kevin Sánchez Saavedra, antropólogo, profesor de la Universidad de Panamá

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 27/06/2024