Guatemala. 195 organizaciones denuncian los últimos ataques contra miembros de la Resistencia Pacífica a la mina de Escobal

María Consuelo Porras, Fiscal General, Ministerio Público de Guatemala

Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala

Sean McAleer, Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal, Pan American Silver Guatemala, S.A.

Michael Steinmann, Presidente y Director Ejecutivo, Pan American Silver

Ross Beaty, Director y Presidente de la Junta Directiva, Pan American Silver

CC:

Alberto Pimentel Mata, Ministro, Ministerio de Energía y Minas de Guatemala

Rita Rudaitis-Renaud, Embajadora, Embajada canadiense en Guatemala

William Popp, Embajador, Embajada estadounidense en Guatemala

RE: Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala

Estimados Srs.

Las organizaciones firmantes denunciamos el atentado contra la vida del Sr. Julio David González Arango, miembro de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos no conocidos dispararon al Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde también tiene un pequeño negocio de granos básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con heridas graves.

Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.

El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Vale destacar que el Sr. Reynoso ya sufrió dos atentados en 2014 y 2015, en el primero de los cuales fue asesinada su hija, Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años quien también era defensora de derechos humanos. El Sr. Reynoso es uno de los 59 representantes acreditados para participar en la consulta ordenada por la corte con el Pueblo Xinka sobre la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde septiembre de 2020, el Parlamento Xinka ha denunciado continuamente la existencia de un grupo que se autodenomina como la “Resistencia Reorganizada de Casillas” y que actúa en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y sus miembros. Este grupo está liderado por un ex guardia de seguridad de la mina Escobal y sus miembros se han dedicado a intentar socavar el liderazgo Xinka en la zona, fomentar mayor división, y generar un ambiente de inseguridad. Miembros de la resistencia creen que este grupo está operando en coordinación con la empresa, y tanto representantes de la empresa como del Ministerio de Energía y Minas se han reunido con el grupo.

Además, durante los últimos meses, el Parlamento Xinka ha estado denunciando que la empresa Pan American Silver sigue entrando camiones a la mina innecesariamente y persistiendo con sus proyectos comunitarios, fomentando tensiones y divisiones sociales, mientras toda actividad minera debe ser suspendida. Así también, el trabajo comunitario que realiza la empresa genera procesos de coacción, violando la característica “libre” de la consulta.

La mina Escobal ha sido suspendida desde junio de 2017, primero por los dos plantones pacíficos permanentes instalados por la resistencia pacífica en las municipalidades de Mataquescuintla y Casillas para impedir el tráfico que se dirige al sitio minero. Además, desde julio de 2017, la mina fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Justicia y ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de septiembre del 2018. El Tribunal ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En su decisión, la Corte Constitucional “ha sido enfática en afirmar que un escenario de enfrentamientos, violencia y desconfianza, no coadyuva a que la realización de la consulta sea auténticamente productiva.”

Ante el atentado en contra de la vida del Sr. González, las amenazas en contra de líderes y lideresas, y el aumento de tensiones en la zona:

Nos solidarizamos con las exigencias del Parlamento Xinka de Guatemala para demandar una investigación plena e imparcial por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público con respecto al ataque en contra de la vida del Sr. González.

Exigimos que se realice una investigación completa e imparcial por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de las amenazas del 17 de enero contra los Sres. Donis, Valenzuela, y las graves amenazas contra los Sres. Reynoso y Jiménez.

Instamos al Procurador de los Derechos Humanos a que tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de Julio David González Arango, su familia, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento Xinka de Guatemala. Urge que se establezcan las medidas de seguridad, según lo que pide el Sr. González y su familia, para garantizar su seguridad.

Solicitamos a las autoridades correspondientes continuar observando que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4785-2017, para que se garantice su carácter libre y de buena fe del proceso de consulta antes, durante y después de la pre-consulta y consulta al Pueblo Xinka.

Exigimos a Pan American Silver que confirme la orden de la Corte Constitucional deteniendo su trabajo de relaciones comunitarias, las cuales son una parte innegable de las «operaciones de la mina» y contribuye al aumento de las tensiones en la región y a la inseguridad de sus residentes.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional a que presten especial atención a la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades del Pueblo Xinka y las personas defensoras de la Resistencia de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que se manifiestan pacíficamente en defensa de la vida.

Atentamente,

América Latina

ACAFREMIN – Alianza Centro Americana Frente a la Mineria, Regional

Acción Colectiva Socioambiental, A.C., México

ActionAid Guatemala

Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad -ACCI-, Guatemala

Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango -ADH-, Guatemala

Asociación Bufete Jurídico Popular, Guatemala

Asociación CEIBA, Guatemala

Asociación Colectivo Madreselva, Guatemala

Asociación de Comunidades para el Desarrollo y la Defensa de la Tierra y los Recursos Narurales -ACODET-, Guatemala

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Brazil

Asociacion para el Desarrollo Integral de las Victimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi. -ADIVIMA-, Guatemala

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C -APTyBE-, México

Asociación Q’anil, Guatemala

Asociación Rincón Juvenil -ARJ-, Guatemala

Asociadas por lo Justo JASS Mesoamérica, Regional

Bios Iguana A. C., México

Catemu en Movimiento, Chile

Comité Campesino del Altiplano -CCDA-, Guatemala

CEFOP IXIM ULEU, Guatemala

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, Guatemala

Consejo Maya K’iche’ Quetzaltenango, Guatemala

Colectivo Miradas en Resistencia, Guatemala

Colectivo Poder Constituyente, Guatemala

Colectivo por la Vida, Guatemala

Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panama

Comité de Unidad Campesina de Guatemala

Comité Diálogo Ambiental, Puerto Rico

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH

Consejo del Pueblo Maya CPO, Guatemala

Consejo Wuxhtaj, Guatemala

Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Chile

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan -COPA-, Honduras

Corporación Cultural Aclowncagua, Chile

DECOIN, Ecuador

ECOVIDA, Perú

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-, Guatemala

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas -FAPI-, Paraguay

ForumCiv, Colombia

Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador -FNSPE

Frente Popular, Guatemala

Frente Popular en Defensa del Soconusco, México

FSAR, Hondruas

Fundacion Promocion Humana, Argentina

Fundación Savia Roja, Ecuador

GeoComunes, México

Gobierno Ancestral Plurinacional, Guatemala

Grupo belga ‘Solidair met Guatemala

Grupo de Pesquisa e Extensão Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade -PoEMAS-, Brasil

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia con el Olvido y el Silencio -Hijxs-, Guatemala

Mesa Social Quillota, Chile

Movimento pela Soberania Popular na Mineração- MAM, Brasil

Movimiento Cultural Aconcagua, Chile

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, Regional

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, México

Movimiento Nacional de salud Laicrimpo Laicrimpo, Argentina

Observatorio de Industrias Extractivas Guatemala

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -OLCA-, Chile

Observatorio Social de Mato Grosso, Brasil

Organización Animalistas San Bernardo, Chile

Organización de Mujeres Tierra Viva, Guatemala

Otra Guatemala Ya, Guatemala

Otros Mundos AC/Chiapas, México

Oxfam en Guatemala

Parroquia San Juan Bautista, Guatemala

Pastoral de la Tierra, Pastoral Social Diócesis de San Marcos, Guatemala

Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano, Colombia

Plan Nacional de Contingencia contra la Pandemia y el Hambre -PNCPH-, Guatemala

Plataforma Agraria, Honduras

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México

Programa de voluntariado internacional en Intag, Ecuador

Protección Internacional Mesoamérica, Regional

RAIS IXCÁN, Guatemala

Red Continental Cristiana por la Paz, Guatemala

Red de Género y Medio Ambiente, México

Red de Integración Orgánica, Guatemala

Red Europeo de Comités Oscar Romero, Guatemala

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Regional

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería -REMA-, México

Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala

Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala -RPDG

Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura, Perú

Resistencia Pacífica La Puya, Guatemala

América del Norte

Amandla Radio – CKUT, Canadá

Atlantic Council for International Cooperation, Canadá

Atlantic Regional Solidarity Network, Canadá

BC CASA – Cafe Justicia

B.C. Government and Service Employees Union, Canadá

Barnard-Boecker Centre Foundation, Canadá

Blue Planet Project, Canadá

Camp Migizi, Estados Unidos

Canadian Foreign Policy Institute

Canadian Mining Awareness

Canadian Network for Corporate Accountability -CNCA

Canadian Union of Public Employees -CUPE

Caron consulting Inc., Canadá

Casa Maria, Estados Unidos

Center for Human Rights and Environment, Estados Unidos and Argentina

Center for International Environmental Law -CIEL-, Estados Unidos

Centre International de Solidarité Ouvrière -CISO-, Canadá

Centro de Derechos Humanos y Ambiente -CEDHA-, Estados Unidos

Camp Fiorante Matthews Mogerman Lawyers, Canadá

Chicago Religious Leadership Network on Latin America -CRLN-, Estados Unidos

Coalition for Another World – Denver, Estados Unidos

Comité por los derechos humanos en América Latina -CDHAL-, Canadá

Common Frontiers, Canadá

Denver Freedom Skool, Estados Unidos

Denver Justice and Peace Committee -DJPC-, Estados Unidos

Drumroaster Coffee, Canadá

E-Tech International, Estados Unidos

EarthRights International, Estados Unidos

Education in Action, Canadá

Environmental Defender Law Center, Estados Unidos

Earthworks, Estados Unidos

FL International Solidarity Collective, Estados Unidos

Global Labor Justice – International Labor Rights Forum -GLJ-ILRF-, Estados Unidos

People’s Health Movement – Anti-Extractive Industry Group, Canadá

Projet Accompagnement Québec-Guatemala -PAQG-, Canadá

Grassroots Global Justice Alliance, Estados Unidos

Guatemala Human Rights Commission, Estados Unidos

Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham, Estados Unidos

Hesperian Health Guides, Estados Unidos

Honor the Earth, Estados Unidos

Human Rights Defenders Project, Estados Unidos

Human Rights Implementation Centre -HRIC-, Estados Unidos

Indigenous Environmental Network, Estados Unidos

Institute for Human- Animal Connection, Estados Unidos

Institute for Policy Studies – Global Economy Program, Estados Unidos

Inter American Association for Environmental Defense -AIDA-, Colombia and Estados Unidos

Inter Pares

International Mayan League, Estados Unidos

InterReligious Task Force on Central America, Estados Unidos

JB Foundation, Estados Unidos

Justice, Peace and Integrity of Creation Office of the Sisters of Providence of St. Vincent de Paul, Canadá

KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Canada

Latin America Working Group -LAWG-, Estados Unidos

Latin American Canadian Solidarity Association, Canadá

Latin American Solidarity Network -LACSN-, Estados Unidos

Maquila Solidarity Network

Maritimes- Guatemala Breaking the Silence Network, Canadá

Mining Injustice Solidarity Network, Canadá

Mining Justice Action Committee, Canadá

Mining Justice Alliance, Canadá

MiningWatch Canadá

Montreal Elders for Environmental Justice, Canadá

Network in Solidarity with the People of Guatemala -NISGUA-, Estados Unidos

New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project, Estados Unidos

Northfield Against Line 3, Estados Unidos

Oberlin Students in Solidarity with Guatemala, Estados Unidos

Older Women Live CKUT 90.3 FM -OWL-, Canadá

People’s Health Movement – Anti-Extractive Industry Group, Canada

Projet Accompagnement Québec-Guatemala -PAQG-, Canada

Public Service Alliance of Canadá, Canadá

Public Service Alliance of Canadá, BC Region, Canadá

Quixote Center, Estados Unidos

RightOnCanadá

Rights Action, Canadá

Robert F. Kennedy Human Rights.

Scholar-Activist Working Group, Estados Unidos

School of the Americas Watch, Estados Unidos

Solidarity Kjipuktuk Halifax, Canadá

Students for Mining Justice – University of British Columbia, Canadá

The United Church of Canadá

Todos por Guatemala/All for Guatemala, Canadá

UNBC Guatemala Research Group, Canadá

Union of BC Indian Chiefs, Canadá

United Steelworkers, Canadá

US El Salvador Sister Cities, Estados Unidos

West Kootenay Central American Support Group, Canadá

Xat’sull (Soda Creek) Indigenous community, Canadá

United for Mining Justice, Canadá

Eco-Justice Working Group, United Church of Canadá, Maritimes Region, Canadá

Europa

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos -AIETI-, España

EJAtlas Research Group, España

Environmental Justice Foundation, Reino Unido

Forest Peoples Programme, Reino Unido y Países Bajos

Germanor Obrera d’Acció Catòlica de Barcelona – Sant Feliu, España

GOAC, España

Igapo Project, Francia

KM207 Gutemala Suiz, Suiza

London Mining Network, Reino Unido

Overstory Alliance, Estados Unidos

Perifèries del Món, España

Salva la Selva, España

SweFOR Guatemala, Suecia

The Gaia Foundation, Reino Unido

Asia

Asia Indigenous Peoples Pact -AIPP-, Asia

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, Malasia

National Fisheries Solidarity, Sri Lanka

The Future We Need, India

Australia

Rainforest Action Group, Australia

Internacional

Global Witness, Internacional

People’s Health Movement

World BEYOND War, Internacional

Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4

Last modified: 25/01/2021