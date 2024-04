En alerta territorio indígena Naso ante imposición de los REDD

Diversas comunidades del pueblo indígena Naso ubicado al noroeste de Panamá han lanzado su voz de alerta y rechazo al programa REDD. Este proyecto impulsado por Naciones Unidas desde 2008 tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo. Sin embargo, su ejecución conlleva una serie de irregularidades de forma y fondo.

Por más de 5 días se vive un ambiente tenso que ha conllevado hasta la toma del palacio del actual Rey Ardinteo Santana, debido a la forma arbitraria que han ejecutado la consulta comunitaria sobre lo REDD. Cuya acciones están dirigidas por su junta directiva y asesores que no gozan del beneplácito de la mayoría de los Nasos. Como ejemplo, en la comunidad de Bonyik, San San Drury, Sieyik entre otras no asistió la mayoría. Y de los pocos que han estado presentes ha rechazado dicho programa porque no representa los verdaderos intereses del pueblo originario.

Escuche declaraciones de Antonio Gamarra de la comunidad de Sieyik:

Además de carecer de la información previa, libre e informada, ya de fondo los REDD para los indígenas representa una amenaza para su integridad como pueblo y soberanía. A tales hechos, se han dado una serie de maniobras para que adiestra y siniestra sea aprobado sin importar el disentir que aun tiene los pobladores por los anterior fracasos de megaobras (hidroeléctricas) que no han dado resultados reales al progreso de los indígenas.

Es importante destacar que ante los REDD su lógica subyace en un centro de este mecanismo es corrupta o poco transparente. Permite que los principales responsables de la contaminación y la deforestación continúen con sus negocios y los expandan amparados en la legalidad. Es una lógica que permite a las empresas, los gobiernos y las élites contaminantes negar que la extracción de combustibles fósiles está en la raíz de la crisis climática, mientras engaña a innumerables personas haciéndoles creer que los problemas se están resolviendo y que nada tiene que cambiar realmente.

Para los pueblos originarios representa otra amenaza a su territorialidad y derechos humanos además de la minería e hidroeléctricas, ya que se vulnera el acceso a sus bienes comunes y sus tierras sagradas. Como por ejemplo las prohibiciones de la no recolección de leña y de prácticas agrícolas. Hay casos en que las familias perjudicadas por los proyectos REDD han denunciado limitaciones de acceso y decomiso de su ganado.

Además, el financiamiento para REDD proviene principalmente de cuatro fuentes. La mayoría de los fondos proviene de gobiernos, directamente y a través de entidades como el Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Organizaciones filantrópicas y empresas interesadas en comprar créditos de carbono han financiado proyectos REDD individuales y a organizaciones que promueven REDD. Pero su praxis ha sido denunciada y rechazada por diversos pueblos de la región, ya que mantiene una lógica financiera especuladora con pocos resultados reales hacia la crisis ambiental global.

Han transcurrido más de 15 años del impulso de este proyecto, y aún no hay reducción o avance para mitigar el cambio climático. Pero si se ha avanzado en un mercado de carbono impuesto por las transacciones de bienes ecológicos. Cuya compensaciones de carbono han cobrado impulso como herramienta en el contexto de la “Economía verde”, porque la compensación permite la continuidad de un modelo económico basado en la destrucción de la naturaleza con el pretexto de que el daño causado en un lugar puede ser compensado con actividades adicionales para restaurar la naturaleza en otros lugares. Como es el caso de las petroleras que para proteger sus ganancias vinculadas a la disponibilidad de combustibles fósiles baratos durante el mayor tiempo posible, presionan especialmente para imponer la compensación de carbono como alternativa a una intervención de los gobiernos que podría acelerar el final de la quema de combustibles fósiles.

Ante la imposición de los REDD en territorio Naso, su autonomía, su riqueza natural como es el parque internacional La Amistad y el bosque protector Palo Seco y sus derechos humanos se ven vulnerados. Para los días 6 y 7 de abril se realizará una asamblea para determinar el destino de la comarca y el gran reto de decidir por mayoría si están o no de acuerdo con este negocio del clima.

Redacción Radio Temblor Internacional

Last modified: 04/04/2024