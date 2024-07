Concretamente ¿Qué significa la Emergencia Climática?

En los últimos ocho años, los meteorólogos del mundo nos han informado que el año anterior fue el más caluroso de los registros históricos de la temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra. El año 2023 fue por mucho el más caluroso registrado en la historia. Por otro lado, en estos últimos ocho años hemos visto multiplicarse los Eventos Climáticos Extremos; es decir: los incendios forestales, las olas de calor, las sequías, los huracanes, las tormentas, los tornados, las nevadas, los ventarrones, récord o nunca vistos o sin precedente.

¿Cómo es posible que cada año que pasa sea registrado como el más caluroso en los registros históricos del mundo? La estabilidad climática o equilibrios del clima que teníamos en la Tierra hace un siglo eran producto de cambios que sucedieron a lo largo de miles, cientos de miles o millones de años.

En estos últimos 7-10 años, los meteorólogos empezaron a registrar un marcado aumento en los récords anuales de temperaturas- días, meses y años en diversos lugares de la Tierra (hasta 10,000 récords anuales) y un muy significativo aumento en la aparición de los Eventos Climáticos Extremos o inéditos o sin precedente, como: incendios forestales en EU, Amazonas, Siberia, Australia, Canadá y otros, huracanes, sequías, olasde calor, temperaturas récord, tornados, nevadas, entre otros, de una intensidad desconocida.

Desde hace casi una década, la temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra ha subido a mayor velocidad.

Por otra parte, en este mismo lapso de tiempo se publican muy preocupantes conclusiones o recomendaciones de los consensos científicos internacionales: los informes especiales del IPCC de 2018-2021 y los de los grupos 1 y 2 del Sexto Informe del IPCC (2021-2022). Advierten que es necesario eliminar el 50% del consumo de gas, carbón y petróleo antes de 2030 y el 80% en 2050, para evitar una rápida elevación de temperatura más allá de los 1.5 grados centígrados.

Nota: El IPCC es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas, creado en 1988 para asesorar a los gobiernos del mundo sobre los asuntos de la alteración del clima: está integrado por los científicos que designa cada país reconocido por la ONU, por lo que reúne a miles de científicos del mundo quienes trabajan en sus distintos grupos, con el fin de publicar cada 4-5 años informes o reportes tanto ejecutivos (resúmenes para gobernantes), como científicos. Estos científicos de IPCC no reciben paga por su trabajo en este Panel.

Desde hace algunos años, los científicos que se ocupan de los asuntos del clima en el mundo se muestran más alarmados que nunca antes, por el aumento de la temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra.

En paralelo, en estos últimos 7-10 años, las protestas y movilizaciones sociales por la grave alteración del clima se han radicalizado en los países que tienen una sociedad más atenta o cercana a los asuntos científicos y tecnológicos- los países “desarrollados” del Norte global; así nacen en años pasados grupos como Fridays for Future (Viernes por el Futuro) encabezado por Greta Thunberg, Extinction Rebellion, XR, (Rebelión contra la Extinción), Just Stop Oil ( Solo deja de sacar petróleo) , Last Generation (Última Generación), Scientific Rebellion (Rebelión Científica), Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde) , Sunrise (Amanecer) y otros. Además, en estos países poderosos empiezan a multiplicarse las acciones de desobediencia civil, en protesta por la inacción de sus gobiernos ante el desastre climático.

En 2019, el movimiento Extinction Rebellion, XR, logra que el Parlamento inglés reconozca la Emergencia Climática después de grandes manifestaciones de varios días en Londres. Desde entonces, varios países han reconocido esta nueva situación global. Hoy día, en EU el movimiento Sunrise lucha por el reconocimiento gubernamental de la Emergencia Climática.

Desde hace una década, la percepción social de lo que los gobiernos llaman eufemísticamente “cambio climático” ha cambiado radicalmente: la gran mayoría de la población del mundo está consciente de la existencia de este fenómeno y de los riesgos que conlleva, y respalda medidas inmediatas que permitan mitigar o reducir su impacto en todas las actividades económicas.

La Emergencia Climática puede ya ser considerada como una nueva era en los asuntos del “cambio climático” o colapso o desquiciamiento del clima – que se corresponde con un cambio importante en la percepción social de este fenómeno -, cuyas primeras señales o manifestaciones aparecen simultáneamente en los últimos 7-10 años, tanto en los registros meteorológicos globales y la ciencia climática como en la percepción temprana de este fenómeno, por parte de grupos indígenas, campesinos(La Vía Campesina), amantes de la Naturaleza de todos los países y jóvenes del Norte global, principalmente europeos.

Los países del Norte global, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, han producido la mayor parte de los gases y humos- el 80% – que han generado el colapso de la estabilidad climática del mundo, sin embargo, la mayor cantidad de los daños que ha producido el “cambio climático”- el 80%- los han sufrido los países del Sur global, como México. No obstante, los países del Norte global se han negado a reconocer su responsabilidad en la aparición de la Emergencia Climática: en las cumbres del clima han bloqueado cualquier propuesta que pudiera reducir o mitigar los inmensos daños que puede producir este fenómeno.

El estilo o modo de vida de los países del Norte global, adictivo y aspiracional, es el principal responsable del colapso del clima, por ello resulta tan difícil de cambiar: implica reconocer que los sueños e ilusiones de progreso, desarrollo y crecimiento económico están detrás de esta calamidad inédita en la historia.

El colapso climático tiene el potencial de crear condiciones que podrían significar en los próximos años grandes calamidades políticas, económicas, sociales, culturales y por supuesto ambientales. No existe un desafío mayor para las personas, las familias, las comunidades territoriales, las ciudades y las naciones.

En México, el colectivo mexicano Cambiemos el Sistema No el Clima, realizó en 2019 varios plantones en el Ángel de la Independencia y frente a Palacio Nacional y el 9 de septiembre de ese año formalizó la petición al Estado mexicano, para que reconociera a la brevedad la Emergencia Climática, por medio de una carta que demandaba un decreto que estableciera algunas medidas inmediatas como las que se incluyeron en esa petición.

A finales de 2019, este colectivo lanza la petición en change.org que ahora tiene más de 80,000 firmas. Ver en http://bit.ly/2RKoRc7 Además, en los meses de septiembre de 2021 y 2022 reitera esta petición, con cartas entregadas al Estado mexicano.

El Estado mexicano se ha negado a reconocer la urgencia de aplicar medidas extraordinarias de gran calado para enfrentar el rápido aumento de la temperatura sobre la superficie de la Tierra; se ha negado a reconocer formalmente la Emergencia Climática en toda su extensión. Nos ha impuesto una política de negacionismo climático.

Es muy necesario que las familias, las organizaciones vecinales de pueblos, ejidos, barrios y colonias reconozcan formalmente la existencia de la Emergencia Climática y actúen en consecuencia, convocando reuniones informales para discutir la forma colectiva o comunitaria de enfrentar esta calamidad nunca vista en la historia.

Por: Miguel Valencia Mulkay

Ilustración: Tjeerd Royaards

Last modified: 23/07/2024