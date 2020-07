Panamá. Movilización estudiantil y popular ante el 1er. año de gobierno de Laurentino Cortizo.

Desde la noche anterior se había observado un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores de la Asamblea Nacional. Los uniformados habían colocado unas vallas de metal rodeando la misma y de esta manera inhabilitar el acceso.

Pero esto no impidió que los universitarios, movimientos sociales y gremiales marcharan desde la Universidad de Panamá desde tempranas horas del día en dirección a la Asamblea Nacional. Guardando las debidas medidas de distanciamiento social y tapabocas, portando la bandera nacional, carteles y banners como: “A un año del GobierNito de escándalos y engaños”, “Esta es la nueva normalidad (corrupción, engaños y muertes)”, “Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo”, “Por el respeto a los derechos laborales y los salarios de los trabajadores de la aviación”, “O nos mata el COVI-19 o nos mata el hambre y la corrupción”, “No al recorte presupuestario”, “La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta”, “Arquesio dónde estás”, “¡A los bancos 500 mil! y ¿al pueblo? entre otras. Mientras marchaban gritaban consignas como: “Un pueblo unido jamás será vencido”, “Esta lucha no es de unx, esta lucha es de todxs”, “Este pueblo está cabriao”, “Sin luchas no hay victorias”, “Somos patriotas no vendepatria”, “Solo el pueblo salva al pueblo”, “Esta patria no se vende, esta patria se defiende”, tocando pailas e invitando a los transeúntes a unirse.

Una vez llegaron a la Asamblea, rodeada de efectivos antidisturbios, el Presidente Cortizo daba su discurso a un año de su gestión, del cual no contenía nada esperanzador, además de reelegirse el mismo cuestionado Presidente de la Asamblea, quien ha aumentado la planilla de este órgano del Estado durante su periodo de manera exorbitante. Frente a ello, varios manifestantes tomaron la palabra donde denunciaron los escandalosos actos de corrupción de este gobierno que han quedado al descubierto en medio de esta pandemia, y la poca o nula voluntad del mismo en investigar realmente. Una administración que no hace cambios estructurales de fondo, mientras en la campaña electoral quien ahora es el Presidente dijo que no habría “intocables” y deja en sus puestos a ministros muy cuestionados en sus gestiones y remueve a otros/as, enviando un mensaje distinto a la población. Por otro lado, exigieron que se aumente el bono solidario de 100 dólares a 350 mínimamente ya que la canasta básica familiar ronda aproximadamente en ese costo, además que llegue a todos los rincones de este país a las personas necesitadas. También defendieron el no recorte presupuestario a la Universidad de Panamá, quien irónicamente es la entidad que más gradúa profesionales en este país y son los que están en su mayoría enfrentando la pandemia en los centros hospitalarios. Exigieron que se supla de todos los implementos e insumos a los profesionales de la salud que trabajan con las uñas para atender a la población enferma con COVID-19. Por otro lado, que el gobierno no se aproveche de esta situación para hacer reformas al Código laboral y de esta manera flexibilizar las condiciones laborales beneficiando a la empresa privada. De igual manera, declarar una moratoria real regulada y no un acuerdo donde queda a libre albedrío de las entidades financieras los plazos de los pagos adeudados durante esta crisis.

La marcha de hoy deja claro que el pueblo no seguirá en sus casas mientras está sufriendo por no poder suplir sus necesidades básicas, porque sino los matará la corrupción rampante antes que el COVID.

Por: Dania Batista Guevara

Fotos y vídeos: Pedro Silva