Grupos científicos piden a todos los países que se preparen para los eventos extremos a partir de 2025

Enésima señal de que vivimos en la era del calentamiento global. Un informe científico presentado este viernes señala que el cambio climático provocado por el ser humano agregó un promedio de 41 días de “calor peligroso” en 2024. Esto, recuerdan, perjudica la salud humana y los ecosistemas.

El análisis lo han llevado a cabo el World Weather Attribution (WWA) y Climate Central, dos grupos científicos especializados en determinar cómo el cambio climático influye en un evento extremo. «Los efectos del calentamiento provocado por los combustibles fósiles nunca han sido tan claros ni devastadores como en 2024. Vivimos en una nueva era peligrosa», apunta la doctora Friederike Otto, directora del WWA y profesora titular de Ciencias del Clima en el Imperial College de Londres.

Este año será el más caluroso desde que se tienen registros y uno de los peores en cuanto a eventos extremos. En ambos casos, el cambio climático impulsado por la quema de carbón, petróleo y gas ha sido determinante. Durante 2024, el WWA ha contabilizado unos 219 grandes eventos extremos. De esos, analizaron 29 y encontraron evidencia clara de la influencia del cambio climático en 26 eventos extremos.

«Este año, las condiciones meteorológicas extremas han matado a miles de personas, han obligado a millones a abandonar sus hogares y han causado un sufrimiento incesante. Las inundaciones en España, los huracanes en Estados Unidos, la sequía en la Amazonia y las inundaciones en toda África son sólo algunos ejemplos”, apunta Otto.

En su informe anual, ambos grupos científicos dejan claro que, si bien factores naturales como El Niño han podido tener cierta influencia, el cambio climático ha sido, sin duda, el responsable de un 2024 repleto de extremos.

De València hasta Estados Unidos

Uno de los últimos grandes eventos extremos de 2024 fue la DANA que afectó a varias provincias españolas, con más de 220 personas fallecidas solo en València. Acorde a un rápido estudio de atribución del WWA, el cambio climático hizo un 12% más intensas y el doble de probables las lluvias que causaron las posteriores inundaciones.

A su vez, Climate Central señalaba que el cambio climático aumentó entre 50 y 300 veces la probabilidad de que las altas temperaturas del océano Atlántico añadieran humedad a la tormenta. Y días más tarde, otro estudio de atribución, esta vez del proyecto europeo ClimaMeter, concluía que la variabilidad climática natural no podía explicar por sí sola la cantidad de precipitación registrada.

Aun así, el peor fenómeno meteorológico del año han sido las inundaciones de Sudán, Nigeria, Níger, Camerún y Chad, con al menos 2.000 personas muertas y millones de desplazados.

En Estados Unidos, el huracán Helene causó en septiembre 230 muertos en seis estados, convirtiéndose en uno de los más mortíferos de los últimos 50 años, sólo superado por el Katrina de 2005. Según un estudio de atribución del WWA, el cambio climático incrementó entre 200 y 500 veces la probabilidad de que se produjeran las altas temperaturas del mar que provocaron el huracán Helene y aumentó en un 10% sus devastadoras precipitaciones. Y a similar conclusión llegaron desde Climate Central con el huracán Milton, ocurrido apenas dos semanas después en el sudeste de EE. UU. En este caso, el evento también se intensificó por el calentamiento provocado por los combustibles fósiles.

Pero no solo va de eventos extremos puntuales. El cambio climático amenaza con provocar cambios irreversibles en los ecosistemas, según puso de manifiesto un análisis que hizo a principios de año el WWA sobre la sequía amazónica. Sus autores hallaron que la probabilidad de que se produzca la sequía meteorológica se ha multiplicado por diez, mientras que la probabilidad de que tenga lugar la sequía agrícola se ha vuelto aproximadamente 30 veces mayor debido al cambio climático. “La Amazonia es crucial para la estabilidad del clima mundial, pero el calentamiento provocado por el hombre está empujando a la selva hacia un estado más seco, lo que podría provocar la muerte masiva de árboles y la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera”, recuerdan el grupo de científicos.

De cara a 2025, tanto World Weather Attribution (WWA) como Climate Central hacen cuatro propuestas para hacer frente al cambio climático y proteger a la población de los fenómenos meteorológicos extremos: un abandono más rápido de los combustibles fósiles, mejoras en la alerta temprana, notificación en tiempo real de las muertes por calor y financiación internacional para ayudar a los países en desarrollo a ser más resistentes.

«Disponemos de los conocimientos y la tecnología necesarios para abandonar los combustibles fósiles en favor de las energías renovables, reducir la demanda y detener la deforestación. Tenemos que ponerlas en práctica y no distraernos con tecnologías como la eliminación del dióxido de carbono, que no funcionarán si no hacemos antes todo lo demás», insiste Friederike Otto.

Por: Eduardo Robaina. Periodista y fotógrafo. Es coordinador de ‘Climática’, ‘La Uni Climática’ y el Magazine 2023. 360 partes por millón (ppm) de CO2 al nacer.

Tomado de: climatica.coop

Last modified: 10/01/2025