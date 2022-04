El Laboratorio de recursos minerales = una mentira sin recursos (Primera parte)

La Dirección de Recursos Minerales del MICI es una ficción; no cuenta con la organización técnica administrativa ni con los recursos científicos técnicos para los cuales ha sido supuestamente creada.

El 22 de enero de este año envié una carta a el Ministerio de Comercio solicitando respuestas a unas cuantas preguntas sueltas muy sencillas y de ser posible una visita al Laboratorio de Recursos Minerales, a lo último me contestaron que no era posible por razones del Covit, en cuanto a las preguntas no he tenido contestación.

No hay personal suficiente y los sueldos son miserables

En Dirección de Recursos minerales trabajan actualmente un total de 46 personas, hay un director que es un ingeniero y gana 5000 al mes. La sección legal tiene cuatro abogados que ganan en promedio 1,825.00, tres de estos puestos son permanentes, en promedio fuera de los puestos directivos son los mejores salarios de la dirección de Recursos Minerales, evidenciando así que esta es la sección más importante del esta Dirección del MICI.

Resalta a primera vista que desaparecieron los inspectores de minas y canteras que antes existían en la estructura del esta dirección, nos señala este cambio que la política del ministerio gira en la dirección de no tener controles de ningún tipo sobre la actividad minera en el país.

En la planilla figura tres técnicos ambientales, lo que nos hace colegir que esta cantidad de personal no puede vigilar las condiciones ambientales de la enorme cantidad de proyectos de minería no metálica y metálica que en este momento existe en el país, esta cantidad solo es justificable si estos técnicos efectúan su delicada funciones sin moverse de su oficina, lo que viene a ser concomitante con el hecho de que en esta Dirección solo exista un conductor, significa esto pues que no se hace ningún trabajo de campo.

En la planilla encontraremos que en el departamento de geología hay nombrados ocho geólogos y dos ingenieros en minas, personal que evidentemente es imposible que atienda siquiera en un mínimo las 16 minas metálicas y las 151 no metálicas que tienen contratos de explotación y si a esto sumamos los 117 proyectos metálicos más los 283 proyectos no metálicos afirmamos que es misión imposible, no se supervisa nada. Esta evidente insuficiencia de personal existe para garantizar que no se haga nada y al mismo tiempo decir que se tienen personal profesional y capacitado. Cualquier otro comentario esta de mas, dejémoslo así.

Hay tres ayudantes generales de 600.00 en el “Proyecto de Cerro Colorado”, esto nos hace concluir que los intereses de abrir la mina de Cerro Colorado aún se mantienen y hay presiones en este sentido desde los círculos mineros y en los órganos gubernamentales. Un solo conductor para esta Dirección nos muestra que el trabajo de la Dirección se realiza todo o casi todo en las oficinas sin movilidad alguna hacia los puntos de explotación minera.

En meses pasados visitamos la sección de mapas de Recursos Minerales encontrando que los mapas existentes son viejos y de una escala muy pequeña para tomar determinaciones geológicas. En nuestra visita a esta sección fuimos al igual que las otras secciones que hemos visitado atendidos con prontitud y amabilidad.

La estructura laboral del Laboratorio de Recursos Naturales está compuesta por 10 personas que comprenden un Jefe director del laboratorio que suponemos sea químico idóneo es permanente y gana 1500 desde hace un mes después de catorce años de servicios, en la parte administrativa del laboratorio encontramos que hay un asesor y un coordinador administrativo, dos químicos transitorios (eventuales) que ganan 1200 al mes. (No sé por qué no se ha ido al ministerio de educación en donde empezarían con el mismo sueldo y después de dos años ganarían 1,400 y serían permanentes y con etapas de sobresueldos prefijadas por acuerdos de los pasados gobiernos y los sindicatos de docentes), en cuanto a la condición de eventuales de los químicos de este laboratorio se hace sospechoso de que esta condición sean para hacer mas fácil su remoción. En cuanto a la cantidad de muestras que este laboratorio debería manejar para un monitoreo adecuado del panorama minero en Panamá, (16 minas metálicas, las 151 no metálicas que tienen contratos de explotación a esto sumamos los 117 proyectos metálicos más los 283 proyectos no metálicos) entonces se evidencia que el laboratorio no tiene la capacidad para la de muestras que debería manejar. Encontramos también que hay un asistente de laboratorio de minerales, una oficinista, un trabajador manual, una recepcionista y un agente de seguridad.

Podemos concluir rápidamente que el laboratorio no tiene la estructura que administrativa que le permita dar seguimiento a la producción de minerales metálicos o no metálicos del país, desde esta perspectiva el personal es insuficiente y esta míseramente remunerado.

Si los expertos en organización administrativa tomaran por caso el estudio de esta Dirección del MICI nos dirían de muchas mayores carencias que adolece esta, y para terminar esta primera entrega solo diremos que la Dirección de Recursos Minerales carece de recursos administrativos para cumplir con lo que debe cumplir.

Por: Sergio Sánchez Silvera. Periodista. [email protected]

Fotografía: protesta antiminera en Coclesito (Archivo).

PD. Próxima entrega el jueves santo

Last modified: 07/04/2022