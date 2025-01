El genocidio continúa

Se ha convertido en ruido de fondo. Sabemos que está ocurriendo, pero casi podemos olvidar que continúa a un ritmo escalofriante. El coordinador especial adjunto de Naciones Unidas para Palestina, Muhannad Hadi, emitió una declaración el 13 de diciembre de 2024 que simplemente no tiene sentido: “Estoy muy preocupado por el rápido deterioro de la seguridad y de la situación humanitaria en Gaza”. ¿Cómo puede deteriorarse algo en Gaza? ¿No es la situación tan mala como podría llegar a ser, con la guerra genocida de los israelíes en continuo desarrollo?

Si está prestando atención, comprobará que cada día hay más informes de bombardeos en el norte de Gaza. Estos bombardeos pulverizan edificios enteros y masacran a familias enteras. El 17 de diciembre, el comisario general de la Agencia Palestina de la ONU (UNRWA) Philippe Lazzarini expresó la situación de la forma más clara: “Nos estamos quedando sin palabras para describir la situación en Gaza… Mis colegas, cuando regresan, describen básicamente un entorno postapocalíptico, y la gente sólo vive entre [basura], aguas residuales, entre los escombros, y luchando porque se enfrentan a diario con la muerte, el hambre y la enfermedad”.

Cadáveres

El día antes de que Hadi hiciera su declaración, un ataque aéreo israelí alcanzó una urbanización en el campo de refugiados de Nuseirat y mató a gran parte de la familia al-Sheikh Ali. Se ha convertido en parte del recuento de muertos el seguimiento de la eliminación de familias enteras por las bombas israelíes. Un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos de octubre de 2024 mostraba que 3.500 familias palestinas de Gaza “han sufrido múltiples pérdidas desde octubre de 2023. De ellas, 365 familias han perdido a más de 10 miembros, mientras que más de 2.750 familias han perdido al menos a tres”. Habrá que actualizar estas cifras. El informe de Euro-Med se titula “De-Gaza: Un año de genocidio israelí y el colapso del orden mundial”.

El 11 de diciembre de 2024, antes de esta ronda de bombardeos y asesinatos, Mounir al-Bursh (director general del Ministerio de Sanidad palestino) y Mahmoud Basal (portavoz de la Agencia Palestina de Defensa Civil) dieron una sorprendente rueda de prensa. Al-Bursh dijo que las tropas israelíes dispararon contra las ambulancias e impidieron que los socorristas llegaran a los edificios para recuperar a los heridos y a los muertos. Como resultado, dijo, “los cadáveres quedan en las calles y son devorados por los perros”. Basal, por su parte, dijo que muchos de los heridos estaban muriendo bajo los escombros porque los equipos de rescate ya no tenían acceso regular a los edificios bombardeados y no disponían del equipo necesario para salvar a la gente. Esto significa que los israelíes no sólo están bombardeando zonas residenciales y matando a civiles desarmados, sino que también están impidiendo que los heridos sean rescatados y que los muertos tengan un entierro digno. El periodista Hossam Shabat, que informaba desde el norte de Gaza, escribió: “Debido al aumento de los bombardeos y los asesinatos israelíes en el norte de Gaza, nos hemos quedado sin bolsas para enterrar a los muertos y ahora recurrimos a utilizar cualquier prenda de ropa o una manta para enterrarlos”.

Informes

En los últimos meses se han publicado dos informes cuya honestidad permite al lector sentir las atrocidades que se cometen contra los palestinos en Gaza.

En primer lugar, en octubre de 2024, la notable relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, publicó su informe de 32 páginas para la Asamblea General de la ONU. Su conclusión es clara: “El genocidio actual forma parte de un proyecto de un siglo de colonialismo eliminatorio de colonos en Palestina, una mancha en el sistema internacional y en la humanidad, a la que hay que poner fin, investigar y juzgar”. Los argumentos jurídicos para poner fin no sólo al genocidio, sino también a su base, la ocupación, son muy contundentes. Cualquiera que lea el informe de Albanese con una mente abierta llegará a esa conclusión.

En segundo lugar, en diciembre, Amnistía Internacional publicó un documento de 296 páginas titulado “Te sientes como si fueras infrahumano: el genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza”. La sección más dolorosa de leer son las pruebas presentadas clínicamente por Amnistía de las palabras genocidas de los funcionarios israelíes que luego son promulgadas por sus soldados. Merece la pena leer algunas frases del informe de Amnistía:

Amnistía Internacional analizó 102 declaraciones de funcionarios del Gobierno israelí, oficiales militares de alto rango y miembros de la Knesset realizadas entre el [7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024] en las que se deshumanizaba a los palestinos o se pedían o justificaban actos genocidas u otros crímenes de derecho internacional contra ellos. De ellas, identificó 22 declaraciones realizadas específicamente por miembros de los gabinetes de guerra y seguridad de Israel, entre los que se encontraban el primer ministro Netanyahu, el entonces ministro de Defensa Gallant y otros ministros del Gobierno, por oficiales militares [de alto rango] y por el presidente de Israel entre el [7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024]. Estas declaraciones parecían pedir o justificar actos genocidas.

Además, el lenguaje utilizado por los funcionarios israelíes fue repetido con frecuencia, incluso por soldados en Gaza, explicando aparentemente la razón de ser de su [comportamiento]. Así lo demuestra el análisis realizado por Amnistía Internacional de 62 vídeos, grabaciones de audio y fotografías publicadas en Internet en las que aparecían soldados israelíes haciendo llamamientos a la destrucción de Gaza o a la denegación de servicios esenciales a la población de Gaza, o celebrando la destrucción de viviendas, mezquitas, escuelas y universidades palestinas.

Por ejemplo, antes de la ofensiva israelí sobre Rafah, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo en un acto público: “No hay trabajos a medio hacer. Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat, ¡destrucción! Borren la memoria de [la gente de] Amalek de debajo del cielo”. Este lenguaje genocida se reprodujo después sobre el terreno. El informe de Amnistía afirma rotundamente que no hay otra forma de entender la campaña israelí contra los palestinos de Gaza que como un genocidio.

Niños traviesos

El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que, desde que comenzó el genocidio, los israelíes han matado al menos a 45.059 palestinos. De ellos, al menos 17.000 son niños. Israel y sus aliados occidentales han gastado fondos considerables para negar estas cifras. La derechista Henry Jackson Society (con sede en el Reino Unido) ha publicado un informe de 40 páginas que pertenece a un debate juvenil. Quejarse de tal o cual caso individual y no ver el alcance de los bombardeos y la destrucción, tal y como revelan reputadas organizaciones de derechos humanos, no es sincero. Les gustaría justificar la matanza de niños con su disputa sobre las estadísticas.

En 2014, durante un terrible bombardeo anterior de Gaza por parte de los israelíes, el poeta palestino Jaled Juma escribió sobre los niños asesinados en esos ataques. Entonces, los israelíes mataron a 551 niños, según consta en la investigación oficial de la ONU. Esta vez la cifra es 30 veces mayor y continúa subiendo. Ningún debate sobre las cifras exactas cambiará eso.

Oh, niños traviesos de Gaza,

Ustedes que constantemente me perturbarban con sus gritos bajo mi ventana,

Ustedes que llenaban cada mañana de apuro y caos,

Ustedes que rompieron mi jarrón y robaron la flor solitaria de mi balcón,

Vuelvan

Y griten como quieran

Y rompan todos los jarrones

Roben todas las flores,

Vuelvan

Tan solo vuelvan…

Por: Vijay Prashad. Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus libros más recientes son Luchar nos hace humanos: aprendiendo de los movimientos por el socialismo, La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense y Sobre Cuba: 70 años de Revolución y Lucha (los dos últimos en coautoría con Noam Chomsky).

Tomado de: portal.globetrotter.media

Last modified: 04/01/2025