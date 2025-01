Deuda ecológica y climática. ¿Quién es el responsable?

La era del capitaloceno Para calificar el nefasto efecto del modo de producción y de explotación capitalista sobre los seres vivos, la biodiversidad y el clima, conviene usar el concepto de capitaloceno, [6] y no el de antropoceno. Los pueblos autóctonos del Sur no tienen ninguna responsabilidad en el cambio climático. Como se explicó al comienzo de este capítulo, las poblaciones del Sur colonizadas y enroladas a la fuerza en el proceso de extracción neoliberal no pueden ser consideradas responsables. Tampoco, las clases obreras y campesinas de los países más industrializados del siglo XIX, explotadas en las minas y en las fábricas. El cambio climático es el efecto de la acción de las grandes empresas, de las clases capitalistas y de los gobiernos del Norte (y luego del Sur).