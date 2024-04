Comisión Pro Defensa del Pueblo Naso [Urgente]

Comunicado al País y el Mundo

La COMISION PRO-DEFENSA DEL PUEBLO NASO TJËR-DI hace del conocimiento publico lo

siguiente:

Que el día 3 de marzo de 2024, mediante una Asamblea organizada por los señores ARDINTEO

SANTANA e IGNACIO BONILLA y la empresa B-TERRA CORP., la Asamblea General Naso

RECHAZÓ rotundamente el Proyecto REDD +. Este proyecto ha venido encabezado por Alexis

Santana, Ardinteo Santana e Ignacio Bonilla y otros miembros de la Comarca Naso Tjër-Di, a

saber, Raul Villagra, Daniel Villagra, Gilberto Aguilar, Humberto Aguilar y su asesor legal Cesar

Bernal, quien no es miembro de la Comarca Naso Tjër-Di y el mismo no es reconocido por el Pueblo

Naso. Estos buscan de manera ilegal con dicho proyecto operar dentro de la Comarca Naso Tjër-Di,

sin el consentimiento de la población Naso, violando así la Ley 188 de 4 de diciembre de 2020 y la Ley

37, que establece la consulta, consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas.

Que a raíz del rechazo rotundo del proyecto REDD +, y luego de un período de trece (13) años de lamala administración de las autoriades tradicionales, el pueblo Naso designó a la Comisión Pro-

Defensa de la Comarca Naso Tjër-Di, como garante de la defensa de los derechos del Pueblo Naso,

de la población naso.

Que los días seis (6) y siete (7) de abril 2024, el pueblo Naso, reunidos en Asamblea, con la presencia

de ARDINTEO SANTANA, IGNACIO BONILLA, y otros miembros del Consejo General Naso,

repudiaron y rechazaron dichas acciones ilegales de las autoridades tradicionales, por lo que se exigió

la presencia del Viceministerio de Asuntos Indígenas, para establecer una mesa de diálogo, la cual se

pactó para el día 18 de abril de 2024.

Desmentimos de manera categórica las entrevistas, declaración y denuncias realizadas a través

de medios periodísticos y redes sociales del señor Ardinteo Santana, Ignacio Bonilla y Cesar

Bernal de la siguiente manera:

El día dieciocho (18) de abril del año en curso, el pueblo Naso, reunidos por tercera vez en la

comunidad de Sieyic, Sede de la Comarca Naso Tjër-Di, a esperas del Viceministro de Asuntos

Indígenas, Licdo. ISMAEL JAÉN, quien no asistió a la mesa de diálogo pactada, por lo que el pueblo

Naso solicitó al señor ARDINTEO SANTANA de forma democrática realizar un diálogo, del cual de

manera prepotente e irrrespetuosa, decide retirarse, haciendo caso omiso a la solicitud del pueblo de

dialogar, creando un ambiente de descontento entre los presentes.

DESMENTIMOS las supuestas agresiones hacia el señor ARDINTEO SANTANA, ya que contamos

con elementos que acreditan que en ningún momento se le causó ningún daño, ni se atentó contra su

integridad física, ni hubo algún de violencia hacia su persona. Estas declaraciones son un intento

desesperado de desviar la atención de la población, haciendo ver a la nación que el pueblo Naso violenta a sus autoridades, lo cual es totalmente FALSO. Buscamos mediante el diálogo dar solución a

la problemática de gobernabilidad que se vive dentro del pueblo Naso.

DESMENTIMOS la supuesta coacción en contra del señor ARDINTEO SANTANA y el señor IGNACIO

BONILLA, para la firma del Acuerdo N°2, solicitado y avalado por el pueblo Naso y firmado por la

Comisión Pro-Defensa de la Comarca Naso Tjër-Di, teniendo al pueblo como testigos de que no hubo

ningún acto de coacción, lo cual consideramos por parte de los señores antes mencionados, como una

forma de desviar la atención del problema real existente, la cual es la mala gobernabilidad.

DESMENTIMOS categóricamente las declaraciones sobre los supuestos intereses políticos dentro de

la actual lucha que se mantiene en el pueblo Naso, dichas declaraciones buscan desvirtuar las

acciones encaminadas a hacerle un alto a tantas irregularidades dentro de la gobernabilidad del

Pueblo Naso. Cabe señalar que la Comisión Pro-Defensa de la Comarca Naso Tjër-Di no fue

establecida para “desestabilizar” como lo han señalado en diferentes declaraciones, sino para lograr

que se salvaguarden los derechos de la población, ya que por muchos años hemos sido testigos de la

mala administración de las autoridades y el pueblo se encuentra en un estado de descontento por las

constantes vulneraciones a la soberanía del pueblo Naso por parte de sus propias autoridades. En

este sentido es importante aclarar que no se trata de un grupo minoritario como lo indican, sino que

está respaldado por las dieciseis (16) comunidades que conforman a la Comarca Naso Tjër-Di.

ACLARAMOS al señor CESAR BERNAL y a la COONAPIP, que no existe un Reglamento Interno de

la comarca Naso específicamente para las elecciones de la escogencia de un nuevo Rey o Reina y

únicamente rige la Ley 188 que crea la Comarca Naso Tjër-Di. Hacemos la salvedad de que mediante

una entrevista del Ministro de Gobierno ROGER TEJADA, sobre violentar la norma de la Carta

Orgánica de la Comarca Naso Tjër-Di, señalamos y aclaramos que no existe Carta Orgánica

sancionada por el Órgano Ejecutivo hasta la fecha, existe simplemente un borrador en el Órgano

Ejecutivo, el cual ha sido inconsulto y no ha sido avalado por el pueblo Naso, violentando los procesos

normativos de la Ley 188 y la Ley 37.

El pueblo Naso DECLARA persona NO GRATA, al señor CESAR BERNAL ya que es unos de los

impulsadores, promotor del proyecto REDD+ de la empresa B-TERRA CORP., por las falsas

declaraciones en contra del pueblo Naso y quien no es reconocido por la población de la Comarca

Naso Tjër-Di.

Señalamos que hasta la fecha ninguna autoridad competente del Estado se ha comunicado con la

Comisión Pro-Defensa de la Comarca Naso Tjër-Di, decimos esto ya que el Ministro de Gobierno

Roger Tejada manifestó de que está programado una mesa de diálogo para la siguiente semana, lo

cual hasta el momento no se ha pactado. Por ello solicitamos al Ministro de Gobierno que sea garante

en el proceso de las nuevas elecciones para escogencia de la nueva autoridad tradicional solicitado

por el Pueblo Naso.

La Comisión Pro-Defensa del Pueblo Naso reitera su compromiso a la mesa de Dialogo de

manera Pacífica, en el marco de los valores de respetos, tolerancia y espiritual de ambas

partes, cumpliendo con las leyes constitucionales existentes.

COMARCA NASO TJER DI, COMUNIDAD DE SIEYIC SEDE, 23 DE ABRIL 2024.

Last modified: 23/04/2024