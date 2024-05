10 razones para NO VOTAR. Por lo mismo, para no equivocarse…

En los últimos lustros los ciudadanos panameños han experimentado micros modelos de desarrollismo promovido por la clase política criolla que ha desembocado en corrupción. Secuestrando los bienes comunes y embargando el futuro del país. Compartimos 10 razones para no votar por lo mismo, para romper el paradigma espiral politiquero, para hacer un real cambio sin adoctrinamientos, promesas y show mediático.

1. No te dejes llevar por las emociones fugaces de las campañas de lástima, del pan y circo, del cinismo que tienen los candidatos en la razón y la absoluta solución a los problemas nacionales.

2. La partidocracia criolla para sostenerse requiere que el estatus quo sea legítimo con la titere voluntad de los ciudadanos. El cambio que requiere Panamá se hace con responsabilidad y sin despilfarrar en costosas campañas.

3. En campaña todos los politiqueros MIENTEN, además de las clásicas promesas, ahora tienen el don absoluto de tener las soluciones al problema del agua, medicamentos, de la seguridad social, de la canasta básica hasta del cambio climático. NO hicieron y NO harán.

4. En tiempos de verano, playas, cultos religiosos, ferias, velorios, carnavales y fiestas aparecen los politiqueros con la turba de bien pagados para hacer ver que tienen el apoyo general. Está es una estrategia y marketing para visualizarlo en los medios y dar a entender que son futuros ganadores. NO te dejes confundir. Por más propaganda que utilicen, menos conciencia se hace para una mejor sociedad. La credibilidad y moral radica en reales planes de trabajo cuyo resultados son palpables en los beneficios directos a los ciudadanos, la rendición de cuenta y transparencia.

5. En tiempos electorales no faltan las encuestas o sondeos de plataformas virtuales. Un método utilizado para manipular la psiquis de los ciudadanos para dar a entender que hay que irse con el ganador. Total ERROR. No te dejes engañar, las encuestas son una atracción carente de contenido y garantías de cambio social.

6. Panamá requiere de gobernantes que respeten la pluralidad de pensamientos y sectores sociales. Utilizar el fantasma del comunismo, del pesimismo hacia los sectores marginados sin capacidad, y de ver a la sociedad desde una sola óptica, es la práctica más antidemocrática del minúsculo sector productivo e impositivo para generar una sociedad competitiva y excluyente.

7. No queremos un estado paternalista, clientelista, del juega vivo, del que hay para mí, del que robó pero hizo. No queremos un país mediocre que solo apuesta a justificar las insoslayables inversiones millonarias en desproporción a las reales demandas sociales. No coma cuento de que sin la minería no hay progreso, que sin embalses de agua provenientes de los ríos el canal interoceánico se queda fuera de la lógica comercial global. La partidocracia criolla son expertos inventando problemas para invertir en remedios de maquillaje y saqueo hasta hacer un negocio.

8. Todo gobierno por obligatoriedad regida por la Constitución Panameña debe cumplir en CONSULTAR A LOS CIUDADANOS en decisiones de alta envergadura que ponga en riesgo los distintos sectores sociales. Los actuales candidatos NO HAN PRESENTADO un programa nacional que involucre innovadores proyectos de economía justa, ecológica y humana.

9. En estas elecciones el cambio no solo es elegir el sujeto gobernante, sino también romper con las acostumbradas soluciones importadas, dependientes de otros poderes exteriores subestimando el gran recurso humano y talento profesional.

10. Los partidos tradicionales ya no están sostenido por una estructura colectiva, sino por intereses particulares y clasistas. Mantienen la acostumbrada campaña de la promesa, de las ilusiones y las falacias. Tenga CUIDADO en quien dar la confianza a través del voto, no te confundas en VOTAR PLANCHA o la irrealista propuesta mesiánica. Para transformar el país se requiere de una estrategia nacional consensuada con la diversidad de fuerzas y colectividades de los distintos sectores sociales.

Infórmate, analiza y cambia de actitud, es hora de cambiar la historia, de transformar una sociedad homogeneizada. Panamá es más que un país, es un territorio diverso de bondades, aún con riquezas naturales y gente de alma buena.

Queremos una NACIÓN en que los derechos humanos de los ciudadanos sean respetados. Que no confundan los sueños mercantiles con aspiraciones a una vida digna. Una economía ecológica, solidaria y justa requiere Panamá.

Realizado por: Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Last modified: 03/05/2024